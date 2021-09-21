ما المقصود بعلم البيانات؟

علماء البيانات خبراء في استخلاص الرؤى والإجابات الخاصة بكل صناعة من البيانات. يمتلكون مهارات في علوم الكمبيوتر والعلوم الأساسية تتجاوز تلك الموجودة لدى محلل الأعمال أو محلل البيانات العادي، بالإضافة إلى فهم عميق لتفاصيل الصناعة أو مجال الأعمال الذي يعملون فيه، مثل صناعة السيارات أو التجارة الإلكترونية أو الرعاية الصحية.

يجب أن يكون عالم البيانات قادرًا على:

معرفة ما يكفي عن الأعمال لطرح الأسئلة المناسبة وتحديد نقاط الضعف في العمل.





تطبيق الإحصاءات وعلوم الكمبيوتر، إلى جانب الفطنة التجارية، في تحليل البيانات.





استخدام مجموعة واسعة من الأدوات والتقنيات لإعداد البيانات واستخراجها، بدءًا من قواعد البيانات وSQL إلى استخراج البيانات إلى أساليب تكامل البيانات.





استخراج الأفكار من البيانات الكبيرة باستخدام التحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي (AI)، بما في ذلك نماذج التعلم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتعلم العميق.





كتابة البرامج والخوارزميات التي تعمل على أتمتة معالجة البيانات والحسابات.





سرد وتوضيح القصص التي تنقِل بوضوح معنى النتائج إلى صنّاع القرار والأطراف المعنية على كل مستوى من مستويات الفهم التقني.





شرح كيفية استخدام النتائج لحل مشكلات الأعمال.





التعاون مع أعضاء فريق علم البيانات الآخرين، مثل محللي البيانات والأعمال ومهندسي تكنولوجيا المعلومات ومهندسي البيانات ومطوِّري التطبيقات.

هذه المهارات مطلوبة بشدة، ونتيجةً لذلك، يستكشف العديد من الأفراد الذين يدخلون مجال علم البيانات مجموعة متنوعة من برامج علم البيانات، مثل برامج الشهادات ودورات علم البيانات وبرامج الدرجات الأكاديمية التي تقدِّمها المؤسسات التعليمية.

علماء البيانات ليسوا بالضرورة مسؤولين مباشرةً عن جميع العمليات المشاركة في دورة حياة علم البيانات. على سبيل المثال، عادةً ما يتولى مهندسو البيانات إدارة مسارات البيانات، بينما قد يقدِّم عالم البيانات توصيات حول نوع البيانات المفيدة أو المطلوبة. بينما يمكن لعلماء البيانات بناء نماذج التعلم الآلي، فإن توسيع هذه الجهود على نطاق أوسع يتطلب مهارات هندسة برمجيات أكبر لتحسين البرنامج ليعمل بسرعة أكبر. ونتيجةً لذلك، من الشائع أن يتعاون عالم البيانات مع مهندسي التعلم الآلي لتوسيع نطاق نماذج التعلم الآلي.

يمكن أن تتداخل مسؤوليات عالم البيانات عادةً مع محلل البيانات، خاصةً مع تحليل البيانات الاستكشافي والعروض المصورة للبيانات. ومع ذلك، فإن مجموعة مهارات عالم البيانات عادةً ما تكون أوسع من محلل البيانات العادي. وبالمقارنة، يستفيد عالم البيانات من لغات البرمجة الشائعة، مثل R وPython، لإجراء المزيد من الاستدلال الإحصائي والعروض المصورة للبيانات.