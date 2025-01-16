ما المقصود ببحيرة البيانات؟

اعتمدت المؤسسات لفترة طويلة على قواعد البيانات العلائقية (التي تم تطويرها في السبعينيات) ومستودعات البيانات (التي تم تطويرها في الثمانينيات) لإدارة بياناتها. ولا تزال هذه الحلول جزءًا مهمًا من أنظمة تكنولوجيا المعلومات في الكثير من المؤسسات، ولكنها مصممة بشكل أساسي لمجموعات البيانات المنظمة.

مع ازدهار شبكة الإنترنت - وخاصةً وصول وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المتدفقة - وجدت المؤسسات نفسها أمام الكثير من البيانات غير المنظمة، مثل النصوص والصور الحرة. وبسبب مخططاتها الصارمة وتكاليف التخزين الباهظة نسبيًا، لم تكن المستودعات وقواعد البيانات العلائقية مجهزة للتعامل مع هذا الكم الهائل من البيانات.

في عام 2011، صاغ James Dixon، الذي كان يشغل آنذاك منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا في Pentaho، مصطلح ”بحيرة البيانات“. رأى Dixon البحيرة كبديل لمستودع البيانات. فبينما تقدم المستودعات بيانات معالَجة مسبقًا لحالات استخدام الأعمال المستهدفة، تخيل Dixon بحيرة البيانات كمجموعة كبيرة من البيانات الموضوعة في شكلها الطبيعي. ويمكن للمستخدمين سحب البيانات التي يحتاجونها من هذه البحيرة واستخدامها كما يحلو لهم.

بُنيت العديد من بحيرات البيانات الأولى على Apache Hadoop، وهو إطار برمجي مفتوح المصدر للمعالجة الموزعة لمجموعات البيانات الكبيرة. وقد تمت استضافة بحيرات البيانات المبكرة هذه في أماكن العمل، ولكن سرعان ما أصبح هذا الأمر مشكلة مع استمرار زيادة حجم البيانات.

قدمت الحوسبة السحابية حلاً: نقل بحيرات البيانات إلى خدمات تخزين الكائنات السحابية الأكثر قابلية للتوسع.

لا تزال بحيرات البيانات تتطور اليوم. إذ تقدم العديد من حلول بحيرات البيانات الآن ميزات تتجاوز التخزين الرخيص والقابل للتوسع، مثل أدوات أمن البيانات والحوكمة وفهارس البيانات وإدارة البيانات الوصفية.

كما تُعد بحيرات البيانات أيضًا من المكونات الأساسية لمستودعات بحيرات البيانات، وهو حل جديد نسبيًا لإدارة البيانات يجمع بين التخزين منخفض التكلفة للبحيرة وقدرات التحليلات عالية الأداء للمستودع. (لمزيد من المعلومات، راجع ”مقارنة بين بحيرات البيانات ومستودعات بحيرات البيانات“).