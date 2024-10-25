يجب أن يكون تصميم منظومة البيانات معتمدًا على متطلبات العمل واحتياجات البيانات، حيث يستخدم مهندسو البيانات ومصممو بنية البيانات هذه المتطلبات لتحديد نموذج البيانات المناسب وهياكل البيانات الأساسية التي تدعمه. وعادةً ما تهدف هذه التصميمات إلى تنفيذ إستراتيجية العمل أو تلبية احتياجات العمل، مثل مبادرات إعداد التقارير أو علم البيانات.

مع ظهور مصادر جديدة للبيانات نتيجة ظهور التقنيات الناشئة، مثل إنترنت الأشياء (IoT)، تساعد منظومة البيانات الجيدة على ضمان إمكانية إدارة البيانات والاستفادة منها بفعالية، ما يدعم إدارة دورة حياة البيانات. وبشكل أكثر تحديدًا، يمكنها منع تخزين البيانات المكررة، وتحسين جودة البيانات من خلال التنقية وإلغاء التكرار، وتمكين التطبيقات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما توفر منظومات البيانات الحديثة آليات لدمج البيانات عبر المجالات المختلفة، مثل الأقسام أو المناطق الجغرافية. فهي تزيل صوامع البيانات من دون الصعوبة البالغة التي يشهدها تخزين كل شيء في مكان واحد.

غالبًا ما تستخدم منظومات البيانات الحديثة المنصات السحابية لإدارة البيانات ومعالجتها. وعلى الرغم من أنها قد تكون مكلفة أكثر، فإن قابليتها للتوسع في الحوسبة تتيح إنجاز مهام معالجة البيانات المهمة بسرعة. كما تسهم قابلية التوسع في التخزين في التعامل مع الزيادة المستمرة في حجم البيانات وضمان توفُّر جميع البيانات ذات الصلة لتحسين جودة تدريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي.