ما المقصود بالسحابة الأصلية؟

تشير السحابة الأصلية بشكل أقل إلى مكان وجود التطبيقات وبشكل كبير إلى كيفية إنشائها ونشرها. يتكون تطبيق السحابة الأصلية من عناصر منفصلة وقابلة لإعادة الاستخدام تُعرف باسم الخدمات المصغرة المصممة للاندماج في أي بيئة سحابية.
الخدمات المصغرة (وتسمى أيضًا بنية الخدمات المصغرة) هي نهج بنائي تتكون فيه التطبيقات من العديد من العناصر أو الخدمات المصغرة والمقترنة في المجمل والقابلة للنشر بشكل مستقل. عادةً ما يكون لهذه الخدمات (وتسمى أيضًا الخدمات المصغرة) مجموعة التقنيات الخاصة بها، بما في ذلك قاعدة البيانات ونموذج البيانات. تتواصل هذه الخدمات مع بعضها عبر مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات REST، وبث الأحداث، ووسطاء الرسائل.
نظرًا إلى أنه يمكن نشر الخدمات المصغرة وإعادة نشرها بشكل مستقل، من دون التأثير في بعضها أو تعطيل تجربة المستخدم النهائي. فهي تتناسب بشكل مثالي مع منهجيات التسليم التكرارية الآلية مثل التكامل المستمر/النشر المستمر (CI / CD) أو عمليات التطوير.
بالإضافة إلى استخدامها لإنشاء تطبيقات السحابة الأصلية الجديدة، يمكن استخدام الخدمات المصغرة لتحديث التطبيقات التقليدية المتجانسة.
في استطلاع أجرته شركة IBM وشمل عدد كبير من المديرين التنفيذيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والمديرين التنفيذيين للمطورين والمطورين أنفسهم، اتفق 87% من مستخدمي الخدمات المصغرة على أن تبني الخدمات المصغرة يستحق التكلفة والجهد المبذولين.
غالبًا ما ينشر المطورون الخدمات المصغرة داخل حاويات—وهي عناصر خفيفة الوزن وعملية في التطبيقات تجمع بين مصدر رمز التطبيق (في هذه الحالة، كود الخدمات المصغرة) مع جميع مكتبات نظام التشغيل (OS) والارتباطات المطلوبة لتشغيل الكود في أي بيئة. تُعد الحاويات، الأصغر حجمًا والأكثر كفاءة في استخدام الموارد والأكثر قابلية للنقل من الأجهزة الافتراضية (VMs)، وحدات الحوسبة الفعلية لتطبيقات السحابة الأصلية الحديثة.
تعمل الحاويات على تعزيز مزايا الخدمات المصغرة من خلال تمكين تجارب نشر وإدارة متسقة عبر بيئة سحابة متعددة هجينة—السحابة العامة، والسحابة الخاصة، والبنية التحتية المحلية. لكن مع تزايد عدد تطبيقات السحابة الأصلية، تتزايد الحاويات وتزداد صعوبة إدارتها. تستخدم معظم المؤسسات التي تستخدم خدمات مصغرة معبأة في حاويات أيضًا منصة تنسيق حاويات ، مثل Kubernetes، لأتمتة عملية نشر الحاويات وإدارتها على نطاق واسع.
يجد عملاء IBM أنفسهم مكلفين بشكل متزايد بمهمة تحسين التطبيقات الحالية وإنشاء تطبيقات جديدة وتعزيز تجربة المستخدم. تلبي تطبيقات السحابة الأصلية هذه المتطلبات من خلال تحسين أداء التطبيقات ومرونتها وقابليتها للتوسع.
غالبًا ما تحتوي تطبيقات السحابة الأصلية على وظائف محددة. فكر في كيفية استخدام تطبيقات السحابة الأصلية على موقع من مواقع السفر. كل موضوع يغطيه الموقع—الرحلات الجوية والفنادق والسيارات والعروض الخاصة—يمثل خدمة مصغرة مستقلة. قد تطرح كل خدمة مصغرة مزايا جديدة مستقلة عن الخدمات المصغرة الأخرى. يمكن أيضًا توسيع نطاق العروض الخاصة والخصومات بشكل مستقل. بينما يظهر موقع السفر لدى العملاء كوحدة متماسكة، تظل كل خدمة مصغرة مستقلة ويمكن توسيع نطاقها أو تحديثها حسب الحاجة من دون التأثير في الخدمات الأخرى.
يوفر IBM Cloud Garage لعملاء IBM خبرة استشارية لإنشاء تطبيقات سحابة أصلية مبتكرة وقابلة للتوسع بسرعة. فهو يوفر مركزًا للابتكار حيث يمكن للشركات بمختلف أحجامها تصميم وإنشاء تطبيقات تلبي احتياجات العمل الفعلية.
سواءً عند إنشاء تطبيق سحابة أصلية جديد أو تحديث تطبيق حالي، يلتزم المطورون بمجموعة المبادئ المتسقة التالية:
تعتمد تطبيقات السحابة الأصلية غالبًا على الحاويات. تكمن ميزة الحاويات في أنها مرنة وخفيفة الوزن وقابلة للنقل. كان الاستخدام الأولي للحاويات يميل إلى التركيز على التطبيقات عديمة الحالة التي لا تحتاج إلى حفظ بيانات المستخدم من جلسة مستخدم إلى أخرى.
لكن، مع انتقال المزيد من وظائف الأعمال الأساسية إلى السحابة، يجب معالجة مسألة التخزين الدائم في بيئة السحابة الأصلية. ويتطلب هذا من المطورين النظر في طرق جديدة للتعامل مع التخزين السحابي.
تمامًا كما يعتمد تطوير تطبيقات السحابة الأصلية على نهج الخدمات المصغرة المعياري، كذلك يجب أن يكون التخزين على السحابة الأصلية. يمكن أن تُخزن بيانات السحابة الأصلية في أي عدد من الأماكن— مثل سجلات الأحداث أو سجلات النظام، وقواعد البيانات العلائقية، ومخازن المستندات أو الكائنات.
موقع البيانات، ومتطلبات الاحتفاظ، وقابلية النقل، وتوافق المنصة، والأمان، جميعها ليست سوى عدد قليل من الجوانب التي يجب على المطورين مراعاتها عند التخطيط للتخزين على السحابة الأصلية.
التطبيق المهيأ للسحابة هو التطبيق الذي جرى تطويره للنشر في مركز بيانات تقليدي ولكن خضع للتغيير لاحقًا حتى يمكن تشغيله في بيئة سحابية. لكن تطبيقات السحابة الأصلية مصممة لتعمل فقط على السحابة. يصمم المطورون تطبيقات السحابة الأصلية بحيث تكون قابلة للتوسع، وغير مرتبطة بمنصة محددة، ومكونة من خدمات مصغرة.
في التاريخ القصير للحوسبة السحابية، تغير معنى "جاهز للسحابة" عدة مرات. في البداية، كان المصطلح ينطبق على الخدمات أو البرامج المصممة للعمل عبر الإنترنت. اليوم، يُستخدم المصطلح في كثير من الأحيان لوصف التطبيق الذي يعمل في بيئة السحابة أو التطبيق التقليدي الذي جرت إعادة تكوينه ليتناسب مع البيئة السحابية. مصطلح "السحابة الأصلية" له تاريخ أقصر ويشير إلى تطبيق جرى تطويره منذ البداية للعمل على السحابة فقط. ويستفيد من خصائص بنية السحابة أو تطبيق موجود جرت إعادة هيكلته وتكوينه وفقًا لمبادئ السحابة الأصلية.
تُقدم الخدمة أو التطبيق القائم على السحابة عبر الإنترنت. وهو مصطلح عام يُطلق بحرية على أي عدد من العروض السحابية. السحابة الأصلية هو مصطلح أكثر تحديدًا. يصف مصطلح السحابة الأصلية التطبيقات المصممة للعمل على السحابة. يشير المصطلح إلى التطبيقات التي تعتمد على الخدمات المصغرة والتكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) ويمكن استخدامها عبر أي منصة سحابية.
يصف مصطلح "السحابة أولاً" إستراتيجية الأعمال التي تلتزم فيها المؤسسات باستخدام موارد السحابة أولاً عند إنشاء خدمات تكنولوجيا معلومات جديدة أو تحديث الخدمات الحالية أو استبدال التقنيات القديمة. وتقوم هذه الإستراتيجية على توفير التكاليف وضمان الكفاءة التشغيلية. تتوافق تطبيقات السحابة الأصلية بشكل جيد مع إستراتيجية السحابة أولاً لأنها تستخدم الموارد السحابية فقط وهي مصممة للاستفادة من الخصائص المفيدة لبنية السحابة.
انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
اطّلع على كيفية ربط طبقة البيانات في البنية الخاصة بك مع طبقات التطبيقات التي تعمل ضمن حاويات باستخدام FlashSystem وRed Hat OpenShift — بما يضمن الأداء والمرونة وقابلية التوسع.
احصل على إرشادات متعمقة حول تصميم أنظمة تخزين IBM DS8A00 وتنفيذها وضبطها. تعلّم كيفية تبسيط عمليات الإدخال/الإخراج (I/O)، وضمان التوافر العالي، وتعزيز التعافي من الكوارث في بيئات مهام العمل الحساسة.
استكشف البنية والمفاهيم الكامنة وراء IBM Storage Ceph. تعلّم كيفية تصميم طبقة بيانات ضخمة قابلة للتوسع وذاتية الإصلاح تدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وتُوَحِّد التخزين، وتُخفض التكاليف عبر التطبيقات متعددة الطبقات.
رؤى IDC حول كيفية تعزيز أنظمة الملفات المتوازية الإنتاجية والموثوقية في طبقة البيانات للتطبيقات متعددة الطبقات عالية الطلب.
تعلّم كيف يمكن للتحليلات في طبقة البيانات أن تُوجّه منطق التطبيقات وتجارب الواجهة الأمامية لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
استكشف أمثلة واقعية عن تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعات مثل التمويل وسلاسل التوريد. تعرف على كيفية دعم هذه الأنظمة من خلال البنية الحديثة متعددة الطبقات.
خدمة مُدارة بالكامل ومستأجر واحد لتطوير تطبيقات Java وتسليمها.
استخدم أدوات وبرمجيات عمليات التطوير لإنشاء تطبيقات السحابة الأصلية ونشرها وإدارتها عبر أجهزة وبيئات متعددة.
إن تطوير تطبيقات السحابة يعني البناء مرة واحدة، والتكرار بسرعة، والنشر في أي مكان.
تقدِّم خدمات استشارات تطوير التطبيقات من IBM Cloud توجيهات الخبراء وحلولًا مبتكرة لتبسيط استراتيجيتك السحابية. تعاون مع خبراء IBM في مجال السحابة والتطوير لتحديث تطبيقاتك وتوسيع نطاقها وتسريعها، ما يحقق النتائج التحويلية لأعمالك.