ما هو التكامل المستمر؟

عند إرسال التعليمات البرمجية، تتحقق أدوات التكامل المستمر من كل عملية تكامل عن طريق إنشاء تكرار للبناء وتشغيل مجموعة من الاختبارات التلقائية لاكتشاف أخطاء التكامل ومعالجتها بسرعة أكبر.

تم إنشاء التكامل المستمر كاستجابة لتحديات تطوير البرمجيات التقليدية، أي العمليات المرتبطة بالتكامل والنشر. في التطوير التقليدي، كان كل مطور مسؤولًا عن دمج التعليمات البرمجية الجديدة يدويًا في التكرارات الجديدة للتطبيق أو الخدمة، ما يجعل عملية الدمج بطيئة ومعرَّضة للأخطاء، خاصةً بالنسبة إلى فِرَق التطوير الكبيرة.

لم تكن أجزاء مختلفة من التعليمات البرمجية تعمل بشكل جيد معًا دائمًا، وقد قام المطورون بدمج تغييراتهم في جداول زمنية مختلفة، وأحيانًا في اللحظة الأخيرة، لذا كانت التعليقات حول مشكلات التكامل غالبًا ما تتأخر. أدَّت التأخيرات المرتبطة بعمليات التكامل غير المتسقة إلى صعوبة على الفِرَق في تحديد أي تغيير تسبَّب في ظهور الخطأ؛ ما جعل عملية تصحيح الأخطاء أيضًا صعبة.

وعلاوةً على ذلك، كان اختبار البرمجيات غير متكرر، مع إجراء تحديثات مجمَّعة كبيرة دفعة واحدة؛ لذلك يمكن أن تتسلل الأخطاء وتتراكم في قاعدة التعليمات البرمجية، ما يؤدي إلى حدوث أخطاء ومَواطن خلل للمستخدمين النهائيين. (واستكشاف الأخطاء وإصلاحها أكثر صعوبة للمطورين).

تساعد أدوات التكامل المستمر -التي تُعَد الأساس لممارسات عمليات التطوير الحديثة ومسارات التكامل المستمر/النشر المستمر (CI/CD) وبنية الخدمات المصغرة—على تبسيط عملية البناء من خلال توفير ملاحظات سريعة حول أداء التكامل.

باستخدام نظام التكامل المستمر، تتم إضافة التعليمات البرمجية الجديدة إلى مستودع مركزي (عادةً عدة مرّات في اليوم)، حيث تبقى للبناء والاختبار. وإذا اكتشف النظام وجود خطأ، فإنه يرسل إشعارات ويصحِّح التعليمات البرمجية ويتأكد من صحة التعليمات البرمجية المحدَّثة قبل دمجها بالكامل مع القاعدة.

وبالتالي، يمكِّن نهج التكامل المستمر فِرَق تطوير البرمجيات من اكتشاف الأخطاء وإصلاحها قبل أن تؤثِّر في أداء البرمجيات، ما يؤدي إلى توفير برمجيات عالية الجودة وجداول تسليم أكثر قابلية للتنبؤ.