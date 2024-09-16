ما المقصود بتصحيح الأخطاء؟

عادة ما تتضمن عملية تصحيح الأخطاء ست خطوات:



- إعادة إنتاج الظروف

- العثور على الخطأ

- تحديد السبب الأساسي

- إصلاح الخطأ

- اختبار التحقق من صحة الإصلاح

- توثيق العملية

الخطوة 1: إعادة إنتاج الظروف



تتطلب عملية تصحيح الأخطاء تحديدًا دقيقًا؛ حيث لا يمكن للمهندسين الاعتماد على وصف ثانوي للمشكلة لتشخيصها بدقة. ومن ثَمَّ، فإن الخطوة الأولى في عملية تصحيح الأخطاء هي تكرار الظروف التي تسببت في ظهور الخطأ. تسمح إعادة إنتاج الخطأ للمبرمجين والمهندسين بمراقبة الخطأ مباشرةً وجمع البيانات السياقية لبقية عملية التصحيح.

الخطوة 2: العثور على الخطأ



تتمثل الخطوة التالية في تحديد مصدر الخطأ بأكبر قدر ممكن من الدقة من خلال التدقيق في الرمز وتقييم أي سجلات متاحة. خلال هذه الخطوة، عادة ما يعتمد المطورون على أدوات تصحيح الأخطاء التي تسهّل البحث في أجزاء كبيرة من الرمز بدلاً من العمل يدويًا.

الخطوة 3: تحديد السبب الأساسي



يحدد المطورون أسباب الخطأ من خلال فحص منطق وتدفق الرمز وكيفية تفاعل المكونات المختلفة له في ظروف محددة يحدث فيها الخطأ.

الخطوة 4: إصلاح الخطأ



عادة ما تتضمن هذه الخطوة استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومراجعة الرمز لتصحيح المشكلة وإعادة تجميع البرنامج وإعادة تشغيله للتأكد من إصلاح الخطأ. قد تنطوي هذه المراجعات على عدة تكرارات؛ حيث يمكن أن تفشل المحاولات الأولى أو قد تُدخل أخطاءً جديدة عن غير قصد.



يستخدم معظم المطورين نظام التحكم في الإصدار لتعقب التغييرات، بحيث يمكنهم بسهولة التراجع عن أي تعديلات لا تحل المشكلة أو تخلق مشكلات جديدة.

الخطوة 5: اختبار التحقق من الإصلاح



تتضمن الاختبارات التي يتم إجراؤها بعد إصلاح الخطأ ما يلي:

اختبارات الوحدة، التي تختبر مقطع التعليمات البرمجية الفردية التي تم تغييرها لإصلاح الخطأ

اختبارات التكامل، التي تختبر الوحدة بأكملها التي تحتوي على الخطأ الذي تم إصلاحه



اختبارات النظام، التي تختبر النظام بأكمله الذي تعمل فيه الوحدة المتغيرة



اختبارات الانحدار، التي تتأكد من أن التعليمات البرمجية التي تم إصلاحها لا تؤثر في أداء التطبيق، أي أن التطبيق لم يتراجع بسبب إصلاح الخطأ.



الخطوة 6: توثيق العملية



كخطوة أخيرة، يسجّل المطورون تفاصيل عملية الإصلاح، بما في ذلك سبب الخطأ وكيفية إصلاحه وأي معلومات أخرى ذات صلة. يُعد التوثيق أداة قيّمة يستخدمها المبرمجون للاستفادة منها عند حدوث أخطاء مماثلة في المستقبل.