خدمة تطبيقات IBM Enterprise لـ Java

تعمل IBM Enterprise application Service for Java (EASeJ) على تبسيط ترحيل السحابة لتطبيقات Java المؤسسية.وتعمل على تعزيز قابلية التوسع والأمان والأداء، ما يُتيح انتقالات سلسة إلى البيئات السحابية مع إزالة تعقيد إدارة البنية التحتية والبرامج الوسيطة. تقليل العبء المعرفي، وتمكين فِرَق التطوير من تحسين تطبيقات Java القديمة والابتكار في عصر السحابة.