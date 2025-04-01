رسائل رائدة في السوق، كيفما وأينما نشرت. ينشر إلى جانب التطبيق الخاص بك في التطبيق الخاص أو سحابة عامة - على الأجهزة العارية أو الأجهزة الافتراضية أو الكمبيوتر المركزي أو البرمجيات كخدمة. IBM MQ يدعم مجموعة من اللغات والبروتوكولات وواجهات برمجة التطبيقات الحديثة والإرث الحديثة، بحيث يمكنك توصيل أي تطبيق بأي تطبيق آخر، من كوبول إلى Spring Boot ، Node.js, انطلق وأكثر!

تسليم مضمون (مرة واحدة فقط) للرسائل، حتى في أكثر البيئات تطلباً. تسمح لك موازنة أحمال التشغيل الآلية والذكية بتصميم التطبيق على نطاق واسع. تضمن التوافرية العالية وحلول التعافي من الكوارث حماية البيانات عبر أي مستوى من مستويات الفشل، من منطقة التوافر إلى منطقة التوافر إلى المنطقة.

أنماط المراسلة المتعددة. IBM MQ يدعم المراسلة من نقطة إلى نقطة مع تخزين وإعادة توجيه وطلب واستجابة ونشر واشتراكات ديناميكية مع مواضيع واشتراكات ديناميكية. ويوفر ذلك طريقة بسيطة ومرنة ومنظمة لبناء التواصل في البرمجيات التطبيقية، مما يتيح للمطورين التركيز على قيمة الأعمال في التعليمات البرمجية الخاصة بهم.

عزل الأعمال عن المخاطر من خلال الأمان على مستوى المؤسسة. IBM MQ يوفر خيارات أمان شاملة كمعيار لحماية البيانات أثناء تدفقات المعلومات. كما توفر تكنولوجيا المعلومات أيضًا التشفير من طرف إلى طرف من خلال IBM MQ Advanced لحماية البيانات في حالة السكون، وعمليات التحقق من سرية البيانات وسلامتها لمزيد من راحة البال.

استفد من ®قوة بيانات أعمالك الحالية. IBM MQ يمكّنك من الاتصال بسلاسة بأنظمة معالجة التدفق من Apache Kafka ووضع أحداث الأعمال في العمل, ويضمن لك نظام المعلومات الذكاء الاصطناعي أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تستمد رؤى ذات مغزى من بيانات دقيقة - دون فقدان البيانات أو ازدواجيتها - دون تعطيل تطبيقات مؤسستك.