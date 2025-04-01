يمكنك توصيل التطبيقات بشكل ديناميكي وآمن وموثوق، مما يتيح لشركتك إنشاء تطبيقات غير مترابطة تعتمد على الرسائل والتطبيقات القائمة على الأحداث على نطاق واسع.
مع IBM MQ كأساس، فإن عملك لا يقتصر فقط على ضمان (مرة واحدة فقط) وتسليم البيانات بين أنظمة الأعمال بشكل مضمون (مرة واحدة فقط) وعالي الجودة, ولكن يمكنك أيضًا إجراء تغييرات معزولة بسرعة داخل نظام المعلومات أفقي الخاص بك لتقليل مخاطر التأثير على التطبيق النهائي.
ينشر إلى جانب التطبيق الخاص بك في التطبيق الخاص أو سحابة عامة - على الأجهزة العارية أو الأجهزة الافتراضية أو الكمبيوتر المركزي أو البرمجيات كخدمة. IBM MQ يدعم مجموعة من اللغات والبروتوكولات وواجهات برمجة التطبيقات الحديثة والإرث الحديثة، بحيث يمكنك توصيل أي تطبيق بأي تطبيق آخر، من كوبول إلى Spring Boot ، Node.js, انطلق وأكثر!
تسمح لك موازنة أحمال التشغيل الآلية والذكية بتصميم التطبيق على نطاق واسع. تضمن التوافرية العالية وحلول التعافي من الكوارث حماية البيانات عبر أي مستوى من مستويات الفشل، من منطقة التوافر إلى منطقة التوافر إلى المنطقة.
IBM MQ يدعم المراسلة من نقطة إلى نقطة مع تخزين وإعادة توجيه وطلب واستجابة ونشر واشتراكات ديناميكية مع مواضيع واشتراكات ديناميكية. ويوفر ذلك طريقة بسيطة ومرنة ومنظمة لبناء التواصل في البرمجيات التطبيقية، مما يتيح للمطورين التركيز على قيمة الأعمال في التعليمات البرمجية الخاصة بهم.
IBM MQ يوفر خيارات أمان شاملة كمعيار لحماية البيانات أثناء تدفقات المعلومات. كما توفر تكنولوجيا المعلومات أيضًا التشفير من طرف إلى طرف من خلال IBM MQ Advanced لحماية البيانات في حالة السكون، وعمليات التحقق من سرية البيانات وسلامتها لمزيد من راحة البال.
IBM MQ يمكّنك من الاتصال بسلاسة بأنظمة معالجة التدفق من Apache Kafka ووضع أحداث الأعمال في العمل, ويضمن لك نظام المعلومات الذكاء الاصطناعي أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تستمد رؤى ذات مغزى من بيانات دقيقة - دون فقدان البيانات أو ازدواجيتها - دون تعطيل تطبيقات مؤسستك.
استفد من فريق الدعم الفني لشركة IBM الحائز على جوائز لحل أي مشكلات واستفسارات للعمل بثقة في أن IBM موجودة لتقديم المساعدة بجودة عالية وفي الوقت المناسب. يمكنك الوصول إلى المئات من البرامج التعليمية المجانية والمسارات التعليمية والنماذج، والانضمام إلى مجتمع مستخدمي MQ الكبير والنابض بالحياة لتبدأ العمل بسرعة.
يقوم بائع البقالة بالتجزئة بنقل 50 مليون رسالة عبر الدولة كل يوم دون عناء.
حقق العميل انخفاضًا بنسبة 80% في الإجراءات التصحيحية حيث تم التخلص من 90% من عمليات التدقيق في النظام باستخدام IBM MQ Advanced.
احصل على كل الفوائد IBM MQ ، مع اتصال متقدم وأمان وموثوقية.
يمكنك تأمين واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها خلال دورة حياتها بالكامل عبر بيئات السحابة والبيئات المحلية المتعددة.
أداة الكل في واحد أداة قوية لربط التطبيق بسهولة، ودمج البيانات، وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات والعمل على الأحداث.
تحويل الرسائل المتدفقة من خلال IBM MQ إلى مصدر رئيسي لأحداث الأعمال في الوقت الفعلي، دون أي انقطاع أو تغييرات معمارية.
أضف IBM MQ كجزء من IBM Cloud Pak for Integration لتوسيع نطاق استثمارك وتوسيع نطاقه بثقة.
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