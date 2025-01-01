تقديم خيارات التسعير
IBM® MQ بدءًا من 371.00 دولارًا أمريكيًا*

العرض القياسي الذي يوفر القدرات الأساسية لربط التطبيقات المعتمدة على الرسائل والأحداث بشكل آمن وموثوق به وعلى نطاق واسع، وتمكين الفرق من الابتكار وتقديم تجارب عملاء متميزة.

 جرِّب مجانًا IBM MQ Advanced بدءًا من 689.00 دولارًا أمريكيًا*

كل ما يتوفر في العرض القياسي بالإضافة إلى قدرات إضافية توفِّر أعلى مستويات موثوقية البيانات، وخيارات اتصال أوسع، وأمانًا متقدمًا لتشفير البيانات من البداية للنهاية والامتثال للتدقيق.

 جرِّب مجانًا IBM MQ كخدمة (SaaS) بدءًا من 686 دولارًا أمريكيًا*

عرض IBM MQ Advanced متعدد المستأجرين والمُدار بالكامل. ستتولى IBM إدارة التحديثات والتصحيحات والعديد من مهام الإدارة التشغيلية لـ IBM MQ. 

 جرِّب مجانًا IBM MQ كخدمة المثيلات المحجوزة

عرض IBM MQ Advanced مُدار بالكامل لمستأجر واحد يوفر عزلة أكبر وأتمتة النشر وإمكانية نشر مديري قوائم انتظار بتوافر عالٍ.

الخطط

رخصة اشتراك IBM MQ لنواة المعالج الافتراضية: 277.00 دولارًا أمريكيًا (يتم حسابها شهريًا، بحد أدنى لمدة سنة واحدة). 

رخصة اشتراك IBM MQ Advanced لنواة المعالج الافتراضية: 519.00 دولارًا أمريكيًا (يتم حسابها شهريًا، بحد أدنى لمدة سنة واحدة). 
  • اشتراك شهري في IBM MQ SaaS:
  • 647.00 دولارًا أمريكيًا لكل نواة معالج افتراضي شهريًا.
  • خطة مرنة بالدفع حسب الاستخدام بالساعة: 0.96 دولار أمريكي لكل نواة معالج افتراضي في الساعة.

الاشتراك الشهري في IBM MQ SaaS: بتكلفة 6240.00 دولارًا أمريكيًا شهريًا. 

السعة المبدئية للمثيل

نواة افتراضية واحدة (VPC) أو 70 وحدة معالجة برمجية (PVUs).

نواة افتراضية واحدة (VPC) أو 70 وحدة معالجة برمجية (PVUs).

الطبقة المجانية (خطة Lite) متاحة، بحد أقصى 10,000 رسالة شهريًا.

أو

نواة معالجة افتراضية واحدة (VPC) – مدفوعة

وحدة سعة واحدة (تعادل 5 نوى معالجة افتراضية VPC). 

وحدة القياس المترية

متوفر كالتالي:

وحدة قيمة المعالج (PVU) – دائمة: وحدة قياس تُستخدم للتمييز بين تراخيص البرمجيات على تقنيات المعالجات الموزعة.

نواة المعالج الافتراضي (VPC) – شهريًا: تعني نواة معالج فعلية، شريطة ألا يكون الخادم مقسَّمًا للآلات الافتراضية، أو نواة افتراضية مخصّصة لجهاز افتراضي.

متوفر كالتالي:

وحدة قيمة المعالج (PVU) – دائمة: وحدة قياس تُستخدم للتمييز بين تراخيص البرمجيات على تقنيات المعالجات الموزعة.

نواة المعالج الافتراضي (VPC) – شهريًا: تعني نواة معالج فعلية، شريطة ألا يكون الخادم مقسَّمًا للآلات الافتراضية، أو نواة افتراضية مخصّصة لجهاز افتراضي.

متوفر كالتالي:

نواة المعالج الافتراضي (VPC) – شهريًا: تعني نواة معالج فعلية، شريطة ألا يكون الخادم مقسَّمًا للآلات الافتراضية، أو نواة افتراضية مخصّصة لجهاز افتراضي.

يتوفر مقياس VPC نفسه على أساس الساعة (عبر منصة IBM Cloud).

متوفر كالتالي:

وحدة السعة (شهريًا) – هي نوع من سعة خدمات السحابة يتم تحديده وضربه في عدد وحدات السعة المطلوبة لهذا النوع.

السحابة الخاصة

نعم

نعم

لا ينطبق

لا ينطبق

السحابة العامة

نعم

نعم

IBM Cloud وAWS

IBM Cloud 

IBM MQ Internet Pass-Thru (تثبيتات غير محدودة)

نعم

نعم

نعم

نعم

IBM MQ على z/OS

الجمع بين استقرار وموثوقية الكمبيوتر المركزي وIBM MQ.

IBM MQ Appliance

برامج ثابتة للمراسلة مضبوطة بدقة على يد خبراء، وتعمل على أجهزة مخصصة لتحقيق أداء مميز.

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبَّقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.

بادر بالشراء الآن

اشترِ على AWS Marketplace

IBM MQ VPCs: 12 شهرًا: 3,324 دولارًا أمريكيًا

 اشترِ على AWS Marketplace

IBM MQ Advanced VPCs: 12 شهرًا: 6,228 دولارًا أمريكيًا

 IBM MQ Advanced

الحصول على حماية إضافية للبيانات، وتوافر عالٍ، وإمكانية مشاركة البيانات عبر أي بيئة.

 IBM MQ SaaS

استمتع بتجربة مراسلة فائقة من حيث الموثوقية والأمان والأداء، ومصممة خصيصًا للبيئات السحابية الهجينة ومُدارة بالكامل لتوفير أقصى درجات الراحة لك
اتخِذ الخطوات التالية

تواصَل مع أحد المستشارين للحصول على المساعدة في إعداد IBM MQ أو IBM MQ Advanced أو IBM MQ on Cloud وفق احتياجات عملك.

 جرِّب مجانًا
مزيد من الطرق للاستكشاف وثائق المنتج الموارد المجتمع الخدمات التقنية
الحواشي

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.