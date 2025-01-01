كل ما يتوفر في العرض القياسي بالإضافة إلى قدرات إضافية توفِّر أعلى مستويات موثوقية البيانات، وخيارات اتصال أوسع، وأمانًا متقدمًا لتشفير البيانات من البداية للنهاية والامتثال للتدقيق.