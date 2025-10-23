الموارد

ما أهمية الترقية؟
 

الخدمات التقنية
دورة حياة MQ

عرض إعلانات الإصدار الجديد ونهاية الدعم. الترتيب حسب "التوفر العام" أو "نهاية الدعم". تمكَّن من إعداد خطة للانتقال إلى VRM الحالي.

وثائق MQ

انتقِل إلى IBM Docs. حدِّد إصدارًا لمعرفة الجديد والتغييرات التي طرأت على الإصدار الحالي.

تنزيلات MQ

تنزيلات IBM MQ للمطورين. جميع التنزيلات التي يحتاجها المطورون للبدء باستخدام IBM MQ.

هل أنت جاهز للترقية؟

استخدِم مزايا IBM Software Subscription and Support (S&S) لتنزيل أحدث إصدار من البرنامج المستحق.

دعم IBM MQ

افتح حالة أو تفضَّل بزيارة منتديات الدعم أو احصل على نصائح حول المهام الشائعة.

استكشِف مواضيع MQ وتواصَل مع مستخدمي MQ الآخرين.

الموارد

إعلانات دورة حياة البرنامج

احصل على تواريخ دورة الحياة ورسائل الإعلان والتفاصيل الخاصة بجميع إصدارات IBM MQ.

 التنبيهات والنشرات

اطَّلِع على أحدث الإصلاحات والنشرات الأمنية والتحديثات العاجلة الخاصة ببرنامج IBM MQ.

 SupportPacs

يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من التعليمات البرمجية والوثائق القابلة للتنزيل لبرنامج MQ.

 مسارات التعلم

تعرَّف على المفاهيم الأساسية لبرنامج IBM MQ.
اتخِذ الخطوة التالية

تواصل مع مستشار للحصول على المساعدة في تهيئة IBM MQ وفقًا لاحتياجات عملك.

