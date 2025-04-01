خدمة IBM MQ SaaS هي المعيار الذهبي لاتصال التطبيقات، حيث توفر إمكانية المراسلة الآمنة والموثوقة عبر بيئات سُحب متعددة. يمكنك الاستفادة من خدمة IBM MQ SaaS كخدمة مُدارة بالكامل تتميز بسهولة وسرعة الإعداد. يتولى حل IBM مهام الترقيات والتصحيحات والعديد من مهام الإدارة التشغيلية، مما يتيح لك التركيز على التكامل مع تطبيقاتك.