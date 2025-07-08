إدارة جميع مثيلات MQ الخاصة بك، سواء على السحابة العامة أو الخاصة، على جهاز MQ أو على الكمبيوتر المركزي، من واجهة مستخدم رسومية واحدة: وحدة تحكم الويب الخاصة بـ IBM MQ.