المراسلة المؤسسية

نقل البيانات بشكل آمن وموثوق إلى المكان الذي يجب أن تكون فيه

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قيمة Enterprise messaging

يستخدم IBM Cloud Pak® for Integration إمكانية المراسلة الخاصة بالمؤسسات (enterprise messaging) في IBM MQ للسماح للشركات بضمان احتساب كل طلب ودفع وتفاعل مع العملاء. يتم تسليم الرسائل بين التطبيقات بشكل موثوق مرة واحدة فقط، ويتم فصل التطبيقات لتمكين الاستجابة السريعة للزيادات المفاجئة في حركة المرور أو انقطاع النظام.

 

التواصل العالمي

دعم واسع للغات البرمجة وواجهات برمجة التطبيقات (API) وبروتوكولات المراسلة (بما في ذلك AMQP)، بالإضافة إلى أدوات إدارة بسيطة.
رسائل "متوفرة على مدار الساعة" ومتاحة بشكل كبير

MQ native HA" – توفر عالٍ يعتمد على النصاب القانوني مع إعداد بسيط واستعادة سريعة.
آليات أمان قوية

اتصالات مؤمنة بواسطة TLS، وإدارة الوصول إلى الهوية، وأمن على مستوى الرسالة، والمزيد لحماية بياناتك وعملائك وعملك.
مجموعات موحدة

الموازنة الآلية والذكية لأعباء العمل لتتمكن من تصميم تطبيقات قابلة للتوسع.

كيفية الاستخدام

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ربط كل التطبيقات

ربط التطبيقات السحابية الأصلية والخدمات المصغرة والتطبيقات أينما كانت بشكل موثوق. توفر خدمة Enterprise messaging حلاً آمناً ومثبتاً وعالي الأداء للمراسلة مع مرونة في النشر في السحابة العامة أو مراكز البيانات الخاصة.
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مناظر بزاوية 360 درجة

إدارة جميع مثيلات MQ الخاصة بك، سواء على السحابة العامة أو الخاصة، على جهاز MQ أو على الكمبيوتر المركزي، من واجهة مستخدم رسومية واحدة: وحدة تحكم الويب الخاصة بـ IBM MQ.
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الإدارة والمراقبة 

زيادة رضا وإنتاجية المطورين والمسؤولين. وباستخدام أدوات الإدارة البسيطة في MQ، يمكنهم العمل بالطريقة التي تناسب مهاراتهم. بالإضافة إلى ذلك، هناك مجتمع كبير وفعال من المستخدمين لمشاركة أفضل الممارسات والرؤى والمعرفة.
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تأمين بيانات الأعمال

ساعد في الحفاظ على أمان البيانات بالغة الأهمية من خلال آليات أمان قوية يمكنها حماية بياناتك في وضع السكون وأثناء النقل.
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