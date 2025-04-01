IBM Cloud Pak for Integration عبارة عن منصة تكامل هجين تطبق وظائف منصة التكامل الهجينة التي تطبق وظائف الحلقة المغلقة الذكاء الاصطناعي الأتمتة لدعم أنماط متعددة من التكامل. توفر المنصة مجموعة شاملة من أدوات التكامل ضمن تجربة واحدة وموحدة لربط التطبيق والبيانات عبر أي بيئة سحلية أو محلية.
Cloud Pak for Integrationبرنامج التكامل التكامل إلغاء القفل القابل للتشغيل صُمعة بيانات الأعمال والأصل API Connect السحابة و التطبيق المحلي للتطبيقات، ويحمي سلامة البيانات أثناء الطيران مع رسائل المؤسسات. كما توفر المنصة أيضًا تفاعلات الأحداث في الوقت الفعلي، وتنقل البيانات عبر أي سحابة وتنشرها وتتوسع مع بنية السحابة الأصلية, والخدمات التأسيسية المشتركة - كل ذلك بأمان شامل على مستوى المؤسسات والتشفير.
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قم ببناء التدفقات بسهولة باستخدام أدوات التكامل بدون تعليمات برمجية وقوالب وموصلات من قبل البناء لأكثر الأعمال شيوعًا, والذكاء الاصطناعي الذي يقوم تلقائيًا بتنفيذ المهام المعقدة التي تستغرق وقتًا طويلاً ومعقدة مع App Connect.
يمكنك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وتأمينها وإدارتها وإضفاء الطابع الاجتماعي عليها ضمن تجربة واحدة موحدة. قم بتسريع دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات وتحسين جودة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك باستخدام الرؤى الجديدة من الاختبار الآلي باستخدام API Connect.
كن شديد الاستجابة للتغيرات في العالم. استبدل سير العمل اليدوي بسلسلة من الإجراءات التلقائية التي تتناول احتياجات العملاء في الوقت الفعلي، والتي يتم تشغيلها بواسطة أحداث داخلية أو خارجية مع Event Streams.
الحفاظ على تكامل البيانات من خلال منع الانقطاعات وضمان تسليم بيانات مهمة حساسة بشكل موثوق مرة واحدة فقط مع MQ.
استفد من عمليات نقل البيانات عالية السرعة من وإلى وبين مركز البيانات المحلي وأي سحابة رئيسية. توصيل البيانات بأي حجم وفيديو بمعدل بت غير محدود تقريباً مع ®Aspera.
يمكنك التكامل عبر أي بنية مزود السحابة ونشر السحابة الأصلية وتوسيع نطاقها - كل ذلك مع الأمان والتشفير من النهاية إلى النهاية على مستوى المؤسسات مع ® بوابة DataPower Gateway.