IBM Cloud Pak for Integration
سرعة وجودة أفضل في التطبيق-هذا هو تألق حل برنامج مدعوم بالذكاء الاصطناعي التكامل
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حل برمجيات التكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

IBM Cloud Pak for Integration عبارة عن منصة تكامل هجين تطبق وظائف منصة التكامل الهجينة التي تطبق وظائف الحلقة المغلقة الذكاء الاصطناعي الأتمتة لدعم أنماط متعددة من التكامل. توفر المنصة مجموعة شاملة من أدوات التكامل ضمن تجربة واحدة وموحدة لربط التطبيق والبيانات عبر أي بيئة سحلية أو محلية.

Cloud Pak for Integrationبرنامج التكامل التكامل إلغاء القفل القابل للتشغيل صُمعة بيانات الأعمال والأصل API Connect السحابة و التطبيق المحلي للتطبيقات، ويحمي سلامة البيانات أثناء الطيران مع رسائل المؤسسات. كما توفر المنصة أيضًا تفاعلات الأحداث في الوقت الفعلي، وتنقل البيانات عبر أي سحابة وتنشرها وتتوسع مع بنية السحابة الأصلية, والخدمات التأسيسية المشتركة - كل ذلك بأمان شامل على مستوى المؤسسات والتشفير.

شركة IBM تستحوذ على شركة StepZen المبتكرة في مجال GraphQL لمساعدة الشركات في الحصول على قيمة أكبر للأعمال من بياناتها
تقرير تقييم متطلبات النظام لتسليم المنتج
ميزة & الفوائد توصيل التطبيقات بكل سهولة  

قم ببناء التدفقات بسهولة باستخدام أدوات التكامل بدون تعليمات برمجية وقوالب وموصلات من قبل البناء لأكثر الأعمال شيوعًا, والذكاء الاصطناعي الذي يقوم تلقائيًا بتنفيذ المهام المعقدة التي تستغرق وقتًا طويلاً ومعقدة مع App Connect.

 استكشف: تكامل التطبيقات تطوير وتحسين واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بك

يمكنك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وتأمينها وإدارتها وإضفاء الطابع الاجتماعي عليها ضمن تجربة واحدة موحدة. قم بتسريع دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات وتحسين جودة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك باستخدام الرؤى الجديدة من الاختبار الآلي باستخدام API Connect.

 استكشافAPI Management تفاعل في الوقت الفعلي

كن شديد الاستجابة للتغيرات في العالم. استبدل سير العمل اليدوي بسلسلة من الإجراءات التلقائية التي تتناول احتياجات العملاء في الوقت الفعلي، والتي يتم تشغيلها بواسطة أحداث داخلية أو خارجية مع Event Streams.

 استكشاف Event Streams تحسين تكامل البيانات والرؤى

الحفاظ على تكامل البيانات من خلال منع الانقطاعات وضمان تسليم بيانات مهمة حساسة بشكل موثوق مرة واحدة فقط مع MQ.

 استكشف: Enterprise المراسلة: نقل الملفات بسرعة عالية

استفد من عمليات نقل البيانات عالية السرعة من وإلى وبين مركز البيانات المحلي وأي سحابة رئيسية. توصيل البيانات بأي حجم وفيديو بمعدل بت غير محدود تقريباً مع ®Aspera.

 استكشف: نقل البيانات عالي السرعة التكامل السحابة السحابة التكامل

يمكنك التكامل عبر أي بنية مزود السحابة ونشر السحابة الأصلية وتوسيع نطاقها - كل ذلك مع الأمان والتشفير من النهاية إلى النهاية على مستوى المؤسسات مع ® بوابة DataPower Gateway.

 استكشف: الأمان المتكامل

منصة التكامل حالة الاستخدام

قيادة نماذج مشاركة جديدة تحسين عمليات التكامل تقليل المخاطر الأمنية
IBM Cloud Pak for Integration سميت قائد G2
تعترف G2 بـ IBM Cloud Pak for Integration كرائد في امتلاك أوسع مجموعة من التكامل في القدرات. اقرأ المزيد

قصص العملاء

بث العمليات وزيادة سهولة الإدارة من خلال تعزيز التكامل و API Management القدرات.

بناء تكامل سلس بين البرمجيات والخدمات الأبدية لتعزيز تجربة العملاء وزيادة نمو المستخدمين الجدد.

تحديث أنظمة الإرث مع التحول إلى أنظمة الخدمة المصغرة API Management ، ووظائف التكامل والتكامل التكاملية الأمنية.

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