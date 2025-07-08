يستخدم IBM Cloud Pak® for Integration بوابة التطبيقات عالية الأمان الخاصة بـ IBM® DataPower® Gateway لتوفير المستوى الأمثل من شهادة ضمان الأمان لتطبيقات المؤسسات الهامة. تطبيق تحويل الرسائل عالي السرعة ومن أي نوع لأي نوع وربط بروتوكولات النقل لربط الخدمات بسرعة وتبسيط التكامل الخاص بك.
يمكنك الآن مشاركتك بياناتك الهامة على مستويات متنوعة مع عدة مستخدمين في البنية التحتية المتكاملة للمؤسسات والتي تركز على السحابة دون زيادة المخاطر.
توفر DataPower Gateway أعلى مستوى من شهادات ضمان الأمان للتحكم في التطبيقات الحساسة. إنها توفر وكيلًا عكسيًا قابلًا للتوسع للتحكم في وصول المستخدم وتسجيل الدخول الفردي عبر الويب والمزيد.
API gateway بمستوى مؤسسي، ومُختبرة ميدانيًا، وغنية بالميزات الأمنية، مع سياسات للأمان، وإدارة حركة المرور، والوساطة.
توفر إمكانات تحويل الرسائل عالية السرعة من أي نوع إلى أي نوع، وتجسير بروتوكول النقل، واتصال قواعد البيانات، واتصال الحاسبات المركزية، والتوجيه المستند إلى المحتوى، وبوابة الشركاء بين الشركات (B2B).
أمن على مستوى المؤسسات مع أعلى مستوى من شهادة الضمان لحماية تطبيقات الأعمال الحساسة لديك.
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