الأمن الشامل End-to-end security

تحكّم، وحسّن، وسيطر، وادمج داخل مؤسستك وخارجها

 

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قيمة الأمان الشامل

يستخدم IBM Cloud Pak® for Integration بوابة التطبيقات عالية الأمان الخاصة بـ IBM® DataPower® Gateway لتوفير المستوى الأمثل من شهادة ضمان الأمان لتطبيقات المؤسسات الهامة. تطبيق تحويل الرسائل عالي السرعة ومن أي نوع لأي نوع وربط بروتوكولات النقل لربط الخدمات بسرعة وتبسيط التكامل الخاص بك.
 
يمكنك الآن مشاركتك بياناتك الهامة على مستويات متنوعة مع عدة مستخدمين في البنية التحتية المتكاملة للمؤسسات والتي تركز على السحابة دون زيادة المخاطر.
بوابة أمن على مستوى المؤسسة

توفر DataPower Gateway أعلى مستوى من شهادات ضمان الأمان للتحكم في التطبيقات الحساسة. إنها توفر وكيلًا عكسيًا قابلًا للتوسع للتحكم في وصول المستخدم وتسجيل الدخول الفردي عبر الويب والمزيد.
API gateway الغنية بالأمان

API gateway بمستوى مؤسسي، ومُختبرة ميدانيًا، وغنية بالميزات الأمنية، مع سياسات للأمان، وإدارة حركة المرور، والوساطة.
وحدات التكامل

توفر إمكانات تحويل الرسائل عالية السرعة من أي نوع إلى أي نوع، وتجسير بروتوكول النقل، واتصال قواعد البيانات، واتصال الحاسبات المركزية، والتوجيه المستند إلى المحتوى، وبوابة الشركاء بين الشركات (B2B).
التخفيف من نقاط الضعف

أمن على مستوى المؤسسات مع أعلى مستوى من شهادة الضمان لحماية تطبيقات الأعمال الحساسة لديك.

 

حل واحد لتلبية جميع الاحتياجات

رجلان يتحدثان أمام دفتر ملاحظات وشاشات تعرض الرسومات.
أمان موحد لجميع أنواع التطبيقات

خدمة بوابة تطبيقات قوية، توفر أمانًا شاملاً لدعم حالات الاستخدام متعددة القنوات في نظام أساسي واحد للتكامل — بدءًا من تطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات واجهة برمجة التطبيقات (API)، وصولًا إلى بروتوكولات SOAP التقليدية، وغير ذلك المزيد.

 
رجلان يتحدثان أمام شاشات تعرض الرسوم البيانية والمخططات.
إعداد مبسط مع ميزات أمان مضمنة

يدعم مجموعة واسعة من حالات الاستخدام مع العديد من الخدمات الشائعة المتاحة عبر التطبيقات وأنواع الرسائل. تُعتبر هذه الخدمات سهلة التكوين وتوفر قدرات أمان متقدمة.

 
شخصان يتحدثان أمام دفتر ملاحظات وشاشات تعرض الرموز.
دفاعات متعددة الطبقات للأمن المؤسسي

انشر منطقة DMZ الخاصة بك لتكون "المنطقة العازلة" بين العالم الخارجي ومؤسستك، وحيث يتم تطبيق معظم سياسات الأمان. في المنطقة الموثوقة، احصل على مستويات متعددة من الأمان وتقسيم الوظائف بحيث يمكن تشغيل الخدمات بالقرب من مكان الحاجة إليها.

 
أربعة زملاء في العمل ينظرون إلى الشاشة أثناء التحدث
البنية التكيفية للتكامل الآمن

التنفيذ الاختياري متعدد المستويات يتيح وظائف متعددة عبر البيئات: بوابة DMZ التي توفر أمان الوصول; بوابة المنطقة الموثوقة التي تدير التحول والوساطة مع التطبيقات وموازنة التحميل وخادم التشفير/فك التشفير.
رجلان يتحدثان أمام دفتر ملاحظات وشاشات تعرض الرسومات.
أمان موحد لجميع أنواع التطبيقات

خدمة بوابة تطبيقات قوية، توفر أمانًا شاملاً لدعم حالات الاستخدام متعددة القنوات في نظام أساسي واحد للتكامل — بدءًا من تطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات واجهة برمجة التطبيقات (API)، وصولًا إلى بروتوكولات SOAP التقليدية، وغير ذلك المزيد.

 
رجلان يتحدثان أمام شاشات تعرض الرسوم البيانية والمخططات.
إعداد مبسط مع ميزات أمان مضمنة

يدعم مجموعة واسعة من حالات الاستخدام مع العديد من الخدمات الشائعة المتاحة عبر التطبيقات وأنواع الرسائل. تُعتبر هذه الخدمات سهلة التكوين وتوفر قدرات أمان متقدمة.

 
شخصان يتحدثان أمام دفتر ملاحظات وشاشات تعرض الرموز.
دفاعات متعددة الطبقات للأمن المؤسسي

انشر منطقة DMZ الخاصة بك لتكون "المنطقة العازلة" بين العالم الخارجي ومؤسستك، وحيث يتم تطبيق معظم سياسات الأمان. في المنطقة الموثوقة، احصل على مستويات متعددة من الأمان وتقسيم الوظائف بحيث يمكن تشغيل الخدمات بالقرب من مكان الحاجة إليها.

 
أربعة زملاء في العمل ينظرون إلى الشاشة أثناء التحدث
البنية التكيفية للتكامل الآمن

التنفيذ الاختياري متعدد المستويات يتيح وظائف متعددة عبر البيئات: بوابة DMZ التي توفر أمان الوصول; بوابة المنطقة الموثوقة التي تدير التحول والوساطة مع التطبيقات وموازنة التحميل وخادم التشفير/فك التشفير.
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هل أنت مهتم بمنصتنا المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي؟ تحدَّث مع أحد خبراء برامج التكامل اليوم. 

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