توفر إمكانات تحويل الرسائل عالية السرعة من أي نوع إلى أي نوع، وتجسير بروتوكول النقل، واتصال قواعد البيانات، واتصال الحاسبات المركزية، والتوجيه المستند إلى المحتوى، وبوابة الشركاء بين الشركات (B2B).