تمكين التسليم الموثوق للملفات من خلال استئناف عمليات نقل الملفات المتقطعة تلقائيًا من حيث توقفت، ما يساعد على ضمان التسليم الناجح وإلغاء الحاجة إلى التدخل اليدوي.