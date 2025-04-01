يُعد النقل الآمن للملفات أمرًا ضروريًا في تفاعلات الأعمال. فمن خلال تمكين شركائك من تبادل الملفات بأمان عبر متصفح فقط باستخدام IBM® webMethods MFT، يمكنك أن تبني الثقة وتصبح شريكهم المفضل. يتيح التشفير المدمج وتسريع الملفات إمكانية نقل الملفات ذات الأحجام الكبيرة عبر مسافات طويلة، مما يسهّل التعاون ويعزّز مكانتك كشريك جدير بالثقة.
تبادل الملفات عبر مجموعة من البروتوكولات وخيارات النشر للمساعدة على ضمان تبادل البيانات بشكل آمن ومتوافق. يتيح IBM webMethods MFT ما يلي:
دعم جميع بروتوكولات نقل الملفات الشائعة ومستويات الأمان الجديدة لعمليات نقل الملفات مثل التشفير على مستوى البروتوكول ودعم فحص الفيروسات.
تمكين التسليم الموثوق للملفات من خلال استئناف عمليات نقل الملفات المتقطعة تلقائيًا من حيث توقفت، ما يساعد على ضمان التسليم الناجح وإلغاء الحاجة إلى التدخل اليدوي.
تنفيذ الإجراءات استنادًا إلى الأحداث باستخدام IBM webMethods MFT واستدعاء الخدمات وواجهات برمجة التطبيقات كإجراءات ما بعد المعالجة. تتيح لك هذه القدرة إنشاء استجابات متطورة لضمان عدم تفويت المواعيد النهائية.
الوصول إلى واجهة ويب سهلة الاستخدام من أي متصفح لدعم التعاون في عمليات نقل الملفات، كل ذلك من منصة واحدة.
جلب ميزة نقل الملفات المُدار إلى السحابة، مما يدعم عمليات النشر السحابية الهجينة محليًا أو في البيئة السحابية التي تختارها.
استفد من IBM webMethods MFT كجزء من منصة IBM webMethods iPaaS، التي توفر قدرات تكامل سحابية واسعة لتكامل التطبيقات وإدارة واجهة برمجة التطبيقات والتكامل بين الشركات وبعضها على المنصة نفسها.
يساعدك IBM webMethods MFT على نقل الملفات مهما كان حجمها بسرعة على منصة سحابية آمنة وخاضعة للحوكمة ومشفرة، مما يلبي احتياجات إلى عمليات التبادل الآمنة وذات المهام الحساسة.
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