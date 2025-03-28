تعمل Carnival Cruise Line في مجال تقديم التجارب. لا تبدأ الرحلة عندما يُسمع صوت "الجميع على متن السفينة"، ولا تنتهي حين ينزل الركاب السعداء. بل تبدأ الرحلة قبل ذلك بوقت طويل - عندما يتصفح المسافرون ويحلمون بعطلتهم القادمة - في أي وقت وفي أي مكان وباستخدام أي جهاز.

ما يراه العميل بسيط للغاية - بضع نقرات على carnival.com أو العديد من مواقع حجز السفر الأخرى ويحصل على الفور على تذكرتين إلى وجهة أحلامه. ولكن وراء الكواليس تجري العديد من الأنشطة المكثفة عبر شبكة معقدة من الاتصالات وشبكات توزيع السفر (مثل سيبر) التي تطلب إدارة محكمة. باختصار، إنه التعقيد الذي يأتي مع البساطة. ومع تحول مزيد من شركاء السفر إلى الرقمنة، تحتاج Carnival إلى تسهيل عملية انضمام الشركاء بطريقة بديهية وفعالة واقتصادية.

قبل وأثناء وبعد كل رحلة بحرية، تواجه Carnival تحديات فريدة من نوعها تتعلق بدارة الأعمال في البحر. يجب أن تتبادل الأنظمة المعقدة على متن السفينة البيانات مع العديد من الأنظمة الساحلية التي تعمل عبر بيئات مختلفة (المحلية، الهجينة ، السحابية). يجب أن تتم عملية تسليم البيانات ومزامنتها وتحويلها بسلاسة وسرعة لعشرات الرحلات البحرية التي تُنظَّم كل أسبوع. يقول سرينيفاس داندوبويينا، المشرف على بنية التكامل المؤسسي في Carnival Cruise Line: "لتوفير تجربة سلسة للضيوف، يجب أن يكون لدينا تكاملًا سلسًا تمامًا بين التطبيقات البحرية والتطبيقات الساحلية، سواء أثناء الرحلة أو بعدها"

اعتمدت Carnival على نهج تكاملي ذكي وآمن لمواجهة هذه التحديات. وكان من الضروري إيجاد حل متكامل يكون مرنا للغاية ويمكن الاعتماد عليه باستمرار. كانت Carnival تدرك أن اتباع نهج متكامل للتطبيقات من شأنه أن يشكل مخاطر متأصلة - حيث أن أي عطل في اتصال واحد قد يؤدي إلى تعطيل التطبيق بأكمله.

اكتشف فريق التكامل المؤسسي في Carnival أن الحل الأمثل يكمن في الدمج بين التكامل القائم على الأحداث والتكامل القائم على واجهة برمجة التطبيقات لضمان عمل الأنظمة معا بسلاسة مع الحفاظ على الأولويات المتمثلة في الأمان والتكلفة وتحسين الأداء.