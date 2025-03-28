تعمل Carnival Cruise Line في مجال تقديم التجارب. لا تبدأ الرحلة عندما يُسمع صوت "الجميع على متن السفينة"، ولا تنتهي حين ينزل الركاب السعداء. بل تبدأ الرحلة قبل ذلك بوقت طويل - عندما يتصفح المسافرون ويحلمون بعطلتهم القادمة - في أي وقت وفي أي مكان وباستخدام أي جهاز.
ما يراه العميل بسيط للغاية - بضع نقرات على carnival.com أو العديد من مواقع حجز السفر الأخرى ويحصل على الفور على تذكرتين إلى وجهة أحلامه. ولكن وراء الكواليس تجري العديد من الأنشطة المكثفة عبر شبكة معقدة من الاتصالات وشبكات توزيع السفر (مثل سيبر) التي تطلب إدارة محكمة. باختصار، إنه التعقيد الذي يأتي مع البساطة. ومع تحول مزيد من شركاء السفر إلى الرقمنة، تحتاج Carnival إلى تسهيل عملية انضمام الشركاء بطريقة بديهية وفعالة واقتصادية.
قبل وأثناء وبعد كل رحلة بحرية، تواجه Carnival تحديات فريدة من نوعها تتعلق بدارة الأعمال في البحر. يجب أن تتبادل الأنظمة المعقدة على متن السفينة البيانات مع العديد من الأنظمة الساحلية التي تعمل عبر بيئات مختلفة (المحلية، الهجينة ، السحابية). يجب أن تتم عملية تسليم البيانات ومزامنتها وتحويلها بسلاسة وسرعة لعشرات الرحلات البحرية التي تُنظَّم كل أسبوع. يقول سرينيفاس داندوبويينا، المشرف على بنية التكامل المؤسسي في Carnival Cruise Line: "لتوفير تجربة سلسة للضيوف، يجب أن يكون لدينا تكاملًا سلسًا تمامًا بين التطبيقات البحرية والتطبيقات الساحلية، سواء أثناء الرحلة أو بعدها"
اعتمدت Carnival على نهج تكاملي ذكي وآمن لمواجهة هذه التحديات. وكان من الضروري إيجاد حل متكامل يكون مرنا للغاية ويمكن الاعتماد عليه باستمرار. كانت Carnival تدرك أن اتباع نهج متكامل للتطبيقات من شأنه أن يشكل مخاطر متأصلة - حيث أن أي عطل في اتصال واحد قد يؤدي إلى تعطيل التطبيق بأكمله.
اكتشف فريق التكامل المؤسسي في Carnival أن الحل الأمثل يكمن في الدمج بين التكامل القائم على الأحداث والتكامل القائم على واجهة برمجة التطبيقات لضمان عمل الأنظمة معا بسلاسة مع الحفاظ على الأولويات المتمثلة في الأمان والتكلفة وتحسين الأداء.
اختارت Carnival IBM webMethods لدفع التكامل القائم على واجهة برمجة التطبيقات. "في حالتنا ، استثمرنا في تكامل webMethods ونقل الملفات المدار (MFT) وبوابة API Gateway. وقد مكنتنا هذه الأدوات من ضم الشركاء بوتيرة سريعة في جميع أنحاء العالم". عند اختيار webMethods كحل لها، أشارت Carnival إلى قدرتها على العمل عبر بيئات استضافة وتطبيقات ومنصات متعددة. "نحن نتعامل دائما مع شركاء لديهم بيئاتهم السحابية أو المحلية أو الهجينة. بناء على ذلك، يجب أن يتكامل أي حل خططنا لاختياره بسلاسة مع مزودي الحلول لدينا ".
أتاحت منصة ناقل خدمة المؤسسة (ESB) إمكانات مدمجة جديدة، مما مكّن Carnival من التركيز على إعداد الاتصالات والتكامل وواجهات برمجة التطبيقات دون الحاجة إلى البدء من جديد. من خلال بوابة API Gateway webMethods، تتمكن Carnival من التحكم الدقيق في الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات واستخدامها، وفقًا لسياسات أُعدت مسبقا. تستخدم الشركة طبقة الأمان المدمجة في API Gateway لحماية نفسها من الهجمات الإلكترونية القائمة على واجهة برمجة التطبيقات مع التكامل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم.
Carnival، كغيرها من العديد من المؤسسات اليوم، تضع تكنولوجيا المعلومات كوسيلة أساسية لتقديم تجربة ممتعة وسلسة لضيوفها. في بيئة العمليات المعقدة في Carnival، يظل التكامل الآمن والمستمر والموثوق به أولوية قصوى. باستخدام واجهات برمجة التطبيقات وأدوات التكامل الأخرى، يتمكن نظام تكنولوجيا المعلومات في Carnival تقديم عمليات تكامل وواجهات مفصولة وقابلة لإعادة الاستخدام بفعالية للتطبيقات ومجموعات الأعمال، مما يعزز من عائد الاستثمار.
«تضع بنية تكامل مؤسسات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنا الضيف في المركز. يقول داندوبويينا: من مرحلة التسوق إلى الحجز وصولًا إلى الرحلات البحرية، حيث تضطلع بنية واجهة برمجة التطبيقات القائمة على الأحداث وخدمة ESB القائمة على الأحداث دورًا رئيسًا في تقديم أفضل تجربة للضيف والطاقم.". تستخدم Carnival مجموعة webMethods للاتصال المرن والموثوق للمساعدة في ضمان الإبحار السلس والمرح للجميع.
تأسست Carnival Cruise Line (الرابط خارج ibm.com) في عام 1972 وهي مملوكة لمؤسسة Carnival . تدير الشركة 27 سفينة سياحية تأخذ ملايين الضيوف كل عام في رحلات تستغرق من يومين إلى 29 يومًا، وتغادر من كل ساحل في الولايات المتحدة إلى وجهات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ وعبر المحيط الأطلسي.
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