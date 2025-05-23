تهدف Nutrien إلى إطعام العالم الذي سيزداد عدد سكانه إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، وتوفير الموارد الأساسية لإنتاج غذاء مغذٍ ووفير. وبصفتها شركة رائدة عالمياً في مجال مدخلات وخدمات المحاصيل الزراعية، تركز Nutrien على المحاصيل المستدامة من خلال إنتاج وتوزيع 26 مليون طن سنوياً من منتجات البوتاس والنيتروجين والفوسفات في الصناعات الزراعية. من خلال شبكة عالمية المستوى من مرافق الإنتاج والتوزيع والبيع بالتجزئة، تهدف Nutrien إلى التفوق في الخدمة والاستدامة.

ساهمت 15 عامًا من النمو الناتج عن الاندماج والتوسع العالمي الناجح في وجود مشهد معقد لتكنولوجيا المعلومات في شركة Nutrien. وهذا النمو يجعل التكامل لعدد من العمليات والتقنيات للشركة وشركاء الأعمال الذين تتعامل معهم أمرًا معقدًا وصعبًا للغاية.

يعد هذا التكامل أمرًا بالغ الأهمية عند تمكين استراتيجيات النمو ومبادرات الخدمة الطموحة عبر تلك الخلفية المتنوعة للتقنيات القديمة المتطورة.