بناء مرونة التكامل باستخدام IBM Cloud Pak for Integration 16.1.2.

22 مايو 2025
يسرُّنا الإعلان عن إصدار IBM Cloud Pak for Integration 16.1.2. مع ميزة الإدارة الموحدة الجديدة، أصبح بإمكانك الآن الحصول على رؤية وتحكم أكبر في عمليات التكامل وأعمالك.
عمليات التكامل هي نبض الأعمال. لكل رسالة، أو استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات، أو تحويل دور أساسي في تحقيق قيمة الأعمال، ورضا العملاء، والاستخدام الفعَّال للبيانات. ومن غير المحتمل أن يقتصر عملك على موقع واحد فقط، سواء أكان ماديًا أو افتراضيًا.
يتضمن IBM Cloud Pak for Integration واجهة المستخدم الخاصة بالمنصة (Platform UI) كأداة قوية وبسيطة لإنشاء وربط ونشر وإدارة عمليات التكامل. يوفر رؤية وتحكمًا من خلال نافذة واحدة. حتى الآن، كانت هذه الرؤية والتحكم مقتصرًا على مجموعة OpenShift واحدة لكل نافذة.
باستخدام الإصدار الأخير، يمكن للمستخدمين الآن تحديد حقل "موقع المثيل" في Platform UI، والذي يتكامل مع وكيل موقع جديد يتم نشره في كل مجموعة OpenShift. معًا، يُتيح هذا لمثيل واحد من Platform UI عرض عمليات التكامل ليس فقط في المجموعة المحلية، بل في أي مجموعة OpenShift تُنشَر فيها عمليات التكامل.
بالإضافة إلى توفير رؤية حول عمليات التكامل التي تم نشرها، يعرض أيضًا حالة تشغيلها ويجعل التحكم التشغيلي أسرع وأسهل للمستخدم الفردي. ومن المزايا الرئيسية الأخرى القدرة على النقر للانتقال إلى المجموعة المحلية لإدارة التكامل من نافذتك الموحدة، ما يُتيح لك التحكم الكامل في أيٍّ من عمليات التكامل في أي مجموعة OpenShift.
تم تصميم IBM Cloud Pak for Integration وتحسينه ليتم نشر وتشغيل عمليات التكامل على منصة Red Hat OpenShift. يقدِّم Cloud Pak for Integration أيضًا ترخيصًا مرنًا يمنح العملاء حق نشر أيٍّ من منتجات التكامل المضمَّنة على أي منصة مدعومة.
تتضمن جميع منتجات التكامل المضمنة، IBM MQ وIBM App Connect وIBM API Connect وIBM DataPower Virtual Gateway وIBM Event Streams وIBM Event Endpoint Management، صور حاويات للنشر على أي منصة Kubernetes معتمدة من CNCF. ويُتيح هذا للشركات نشر عمليات تكامل IBM باستخدام ترخيص Cloud Pak for Integration على بيئات Kubernetes غير التابعة لـ OpenShift.
يضيف هذا الإصدار الجديد من Cloud Pak for Integration دعمًا لنشر Platform UI على خدمة Azure Kubernetes (AKS). بالنسبة إلى العملاء الذين يختارون نشر عمليات التكامل على AKS، يمكنهم الآن استخدام Platform UI لنشر عمليات التكامل هذه وعرضها وإدارتها.
مع جميع عمليات التكامل الأصلية للحاويات والتي يتم نشرها عبر المشغِّلات، يمكن لمستخدمي IBM Cloud Pak for Integration الاستفادة من مجموعات التكامل لإنشاء وتكوين وبناء كائنات النشر تلقائيًا لأي تكامل فردي أو مجموعة من عمليات التكامل المطلوبة، ما يقلل وقت التنفيذ من أيام أو أسابيع إلى دقائق.
يعمل الإصدار الجديد من Cloud Pak for Integration على تعزيز تجربة عمليات التطوير بشكل أكبر من خلال إضافة أصول التكامل مباشرةً إلى اللوحة الرسومية لمجموعات التكامل، انطلاقًا من مستودع أصول الأتمتة. إن إعادة استخدام الأصول والقوالب مباشرةً ضمن مجموعات التكامل ستجعل من إنشاء النشر وتكوينه أسرع وأسهل بشكل ملحوظ. سيتم فرض نشر الأصول المصنفة على أنها "أصول معتمدة" من قِبَل المؤسسة، والتي تتوافق مع السياسات الرئيسية المحددة، في أثناء وقت التشغيل.
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