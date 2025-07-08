يستخدم IBM Cloud Pak® for Integration إمكانية إدارة واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ ®IBM API Connect لمساعدتك في إنشاء نظامك المتكامل من واجهات برمجة التطبيقات وإدارته وتأمينه ونشره، وتطبيق استراتيجية قوية لواجهات برمجة التطبيقات.



مع تبني الشركات لرحلة التحول الرقمي، تصبح واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ضرورية لتحقيق قيمة البيانات والأصول. مع الاعتماد المتزايد لواجهات برمجة التطبيقات، هناك حاجة إلى الاتساق والحوكمة عبر المؤسسة.