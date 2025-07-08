عزّز نماذج وقنوات تفاعل جديدة عن طريق تسريع تحولك الرقمي القائم على واجهات برمجة التطبيقات
يستخدم IBM Cloud Pak® for Integration إمكانية إدارة واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ ®IBM API Connect لمساعدتك في إنشاء نظامك المتكامل من واجهات برمجة التطبيقات وإدارته وتأمينه ونشره، وتطبيق استراتيجية قوية لواجهات برمجة التطبيقات.
مع تبني الشركات لرحلة التحول الرقمي، تصبح واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ضرورية لتحقيق قيمة البيانات والأصول. مع الاعتماد المتزايد لواجهات برمجة التطبيقات، هناك حاجة إلى الاتساق والحوكمة عبر المؤسسة.
قم بتأمين والتحكم والتوسط في الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك باستخدام IBM DataPower Gateway.
قم بتخصيص البوابات بسهولة مع العلامة التجارية للشركة لتوفير تنشئة اجتماعية متسقة لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك، بدءاً من الاستكشاف وحتى الاستهلاك.
تتيح لك لوحات المعلومات والتصورات الغنية فهم وتقييم القيمة التجارية لاستخدام واجهة برمجة التطبيقات.
أنشئ وادِرْ خططًا لتحقيق الدخل من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بك باستخدام مجموعة متنوعة من نماذج التسعير.
تسريع عملية إنشاء واجهة برمجة التطبيقات مع تجربة مستخدم مبسطة لعرض البيانات والخدمات المصغرة وتطبيقات المؤسسات وخدمات SaaS من خلال معايير مفتوحة. تحسين إنتاجية المطور وجودة واجهة برمجة التطبيقات باستخدام أدوات المطور المتكاملة وإنشاء الاختبار الآلي.
نظّم واَنشر وحلّل أي واجهة برمجة تطبيقات (API) بسرعة مع الحوكمة والتحكم بالإصدار عبر دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات. نظّم العديد من أشكال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) في منتجات API مع تحكم كامل في مستوى الرؤية للمستهلكين، الداخليين والخارجيين.
تسريع الوقت المناسب للقيمة مع السياسات المضمنة سهلة التطبيق لتأمين واجهات برمجة التطبيقات والتحكم فيها والتوسط في تسليمها. احمِ بياناتك وأصول عملك عن طريق نشر البوابات، بالقرب من تطبيقاتك وخدماتك السحابية المصغّرة، أو في DMZ.
مكّن مطوري التطبيقات من استكشاف واستهلاك واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بك باستخدام بوابات الخدمة الذاتية ذات العلامة التجارية. تفاعل مع المستهلكين باستخدام ميزات بناء المجتمع مثل المدونات والمنتديات.
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