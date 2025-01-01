IBM API Connect تقدم مجموعة من القدرات إلى :
IBM DataPower Gateways (مضمنة مع IBM API Connect) هي بوابة موثوقة ومحصّنة أمنيًا ومصممة لتوفير مستوى عالٍ من الأداء والأمان على مستوى المؤسسات.
DataPower Gateway يوفر أمانًا على مستوى المؤسسات وأداءً عاليًا دون الحاجة إلى بوابات متعددة.
DataPower Gateway يمكن أن تحقق ما يصل إلى 30,000 نقطة في الثانية، وننشر بيانات الأداء عبر كل من السياسة البسيطة والقوية لتحقيق الشفافية الكاملة.
استخدم ملفات التعريف التقنية الموثوقة مثل ملفات تعريف TLS الشخصية الموثوقة وسجلات المستخدمين ومفاتيح LTPA من خلال مدير واجهة برمجة التطبيقات للمساعدة في إدارة حماية البيانات الحساسة من المخاطر الأمنية.
من خلال بوابة موقّعة ومشفرة ونُهج أمان واجهة برمجة برمجة موثوق بها، ستتمتع بياناتك وخدماتك بطبقات متعددة من الحماية.
استكشف الأدوات والبرامج التعليمية وغيرها من DataPower Gateway الموارد للمطورين.
اطلع على المناقشات والمدونات وأفضل الممارسات المتعلقة ببوابة DataPower Gateway والمزيد.
يمكنك الوصول إلى المستندات الفنية ومتطلبات النظام والبرامج التعليمية والبنى الخاصة ببوابة IBM DataPower Gateway.