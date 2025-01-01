تأمين واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك من وقت التصميم إلى وقت التشغيل
حماية واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك من التهديدات المتزايدة
قم بجولة أمن واجهة برمجة التطبيقات برمجة التطبيقات طلب عرض توضيحي مباشر
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حماية بيانات API الحساسة من الثغرات الأمنية

IBM API Connect تقدم مجموعة من القدرات إلى :

  • قم بتأمين الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك والتحكم فيها والتوسط في الوصول إليها.
  • تحكم في الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات من خلال المصادقة والترخيص باستخدام OAuth وOAuth وOpenID Connect وخدمات الجهات الخارجية.
  • يمكنك الوصول إلى أي مكان، من المنطقة المجردة من السلاح إلى الموقع المشترك مع السحابة الأصلية والخدمة المصغرة وحماية الوصول في وقت التشغيل في أي مكان.

 
تعرّف على كيفية إلغاء القفل الإمكانات الكاملة لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك
المزايا
تأمين

IBM DataPower Gateways (مضمنة مع IBM API Connect) هي بوابة موثوقة ومحصّنة أمنيًا ومصممة لتوفير مستوى عالٍ من الأداء والأمان على مستوى المؤسسات.
الكفاءة

DataPower Gateway يوفر أمانًا على مستوى المؤسسات وأداءً عاليًا دون الحاجة إلى بوابات متعددة.
موثوقة

DataPower Gateway يمكن أن تحقق ما يصل إلى 30,000 نقطة في الثانية، وننشر بيانات الأداء عبر كل من السياسة البسيطة والقوية لتحقيق الشفافية الكاملة.

إدارة الأمن

استخدم ملفات التعريف التقنية الموثوقة مثل ملفات تعريف TLS الشخصية الموثوقة وسجلات المستخدمين ومفاتيح LTPA من خلال مدير واجهة برمجة التطبيقات للمساعدة في إدارة حماية البيانات الحساسة من المخاطر الأمنية.

تعرف على كيفية تأمين واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك
عرض التصميم عرض المصدر محرر السياسات خيارات المصادقة
الموارد

من خلال بوابة موقّعة ومشفرة ونُهج أمان واجهة برمجة برمجة موثوق بها، ستتمتع بياناتك وخدماتك بطبقات متعددة من الحماية.

 بوابة DataPower Gateway للمطورين

استكشف الأدوات والبرامج التعليمية وغيرها من DataPower Gateway الموارد للمطورين.

 IBM مجتمع التكامل التكامل

اطلع على المناقشات والمدونات وأفضل الممارسات المتعلقة ببوابة DataPower Gateway والمزيد.

 وثائق بوابة DataPower Gateway

يمكنك الوصول إلى المستندات الفنية ومتطلبات النظام والبرامج التعليمية والبنى الخاصة ببوابة IBM DataPower Gateway.
البدء في البدء IBM API Connect

تحكم في نظام البنائي لواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بك مع دفع واجهة برمجة التطبيقات الاستراتيجية الخاصة بك إلى الأمام.

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