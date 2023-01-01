الموارد
تصفح الموارد التعليمية والتوثيق ومحتوى المجتمع ل ®IBM API Connect
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الشروع في العمل نظرة عامة من صفحة واحدة على API Connect

اكتشف كيف يمكن لحل API Management من IBM إلغاء القفل وزيادة ميزتك التنافسية.

 متطلبات النظام

تعرف على متطلبات النظام لتثبيت IBM API Connect Cloud Functions.

 البرامج التعليمية

قم بالوصول إلى مجموعة كاملة من الخطوات مع نموذج من التعليمات البرمجية لإكمال مهام محددة في IBM API Connect.
استخدام واجهة برمجة تطبيقات IBM API Connect فهم واجهة IBM API Connect

الوصول إلى نظرة عامة تقنية على IBM API Connect ، ومراحل دورة حياة واجهة برمجة تطبيقات المعلومات ومراحل دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات، والمنتج الرئيسي للمنتج الرئيسي.

 شاهد IBM API Connect أثناء العمل

تعرف كيف يمكن ل IBM API Connect مساعدتك في إدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك خلال دورة حياتها بالكامل.

 إدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك

تعرّف على كيفية إدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك باستخدام واجهة مستخدم مدير واجهة برمجة التطبيقات API Manager في IBM API Connect.

 إضفاء الطابع الاجتماعي على واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك

تعرف على كيفية مشاركة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك مع مطوري التطبيقات في بوابة المطورين.
المطور الموارد نموذج واجهة برمجة التطبيقات (API) والتعليمات

تعرف على كيفية استيراد واجهة برمجة التطبيقات وإنشاء تعريف واختبار استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات في IBM API Connect.

 موقع مطور IBM

تعرّف على كيفية تسخير API Management الشامل لدورة حياة واجهة برمجة التطبيقات بأكملها باستخدام IBM API Connect.

 مجتمع API Connect

اقرأ مدونة خبير مدورونة IBM وانضم إلى المناقشات. أو قم بالتسجيل في ورش العمل الفنية الخاصة بمنتجات ميزة وخدمة الاستخدام.

 تحسين التحول: IBM API Connect على AWS

IBM API Connect جنبًا إلى جنب مع خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) السحابة تقدم حزمة متكاملة قوية.

 بنية حلول AWS

IBM API Connect Enterprise as a Service يمكن أن تتكامل البنية مع AWS. انظر كيف.
تقارير المحللين 2023 جارتنر® ماجيك كوادرانت 2023™

صنفت شركة جارتنر IBM كشركة رائدة في تقرير جارتنر ماجيك كوادرانت لعام 2023 لدورة الحياة الكاملة API Management للمرة الثامنة على التوالي.

 2023 جارتنر 2023 حساس القدرات

IBM حصل على لقب رائد في قائمة جارتنر حساس القدرات لدورة الحياة الكاملة API Management.
المنتجات ذات الصلة إدارة نقطة النهاية الحدث

إدارة الوصول، وتمكين الاكتشاف وتعزيز مشاركة الأحداث وإعادة استخدامها من أي شيء ينفذ بروتوكول Kafka.

 تطبيق IBM App Connect

قم بدمج البيانات وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات والعمل على الأحداث باستخدام iPaaS القوية، وربط التطبيقات والبيانات بغض النظر عن مكان تواجدها.

 IBM Cloud Pak for Integration

أضف IBM Event Automation إلى IBM Cloud Pak for Integration لتوسيع نطاق استثمارك وتوسيع نطاقه بثقة.
البدء في البدء IBM API Connect

تحكم في نظامك البنائي لواجهة برمجة التطبيقات API الخاص بك مع دفع واجهة برمجة التطبيقات الاستراتيجية الخاصة بك إلى الأمام. 

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