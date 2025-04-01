API Connect: المعيار الذهبي في إدارة واجهات API
تمكَّن من تطوير جميع أنواع واجهات API وإدارتها وتأمينها ومشاركتها بسلاسة أينما كانت.
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حل واحد متكامل لدورة حياة واجهات API بأكملها

يدعم ®IBM® API Connect جميع أنواع واجهات API الحديثة مع تعزيز الأمن وتحسين الحوكمة. حيث تعمل قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي على أتمتة المهام اليدوية، مما يوفر الوقت ويضمن الجودة. علاوة على ذلك، تتوافق بنيته المرنة، القائمة على الخدمات المصغرة، مع أي بيئة نشر.

 ألقِ نظرة على قدرات المنتج
تتوفر واجهات API بالعديد من اللغات. وكذلك يفعل API Connect. أعِد ترتيب الأشياء غير المنظمة في واجهات API لديك. وسواء أكنت تستخدم REST أو AsyncAPI أو WebSockets أو GraphQL أو SOAP أو جميعها معًا، يوفر API Connect ميزات ذاتية الخدمة قوية تدعم دورة حياة واجهات API بالكامل علاوة على بوابة إلكترونية عالمية المستوى للمطورين. ابدأ بالإنشاء
أمن متقدم وشامل يعزِّز الثقة بداية من وقت التصميم إلى وقت التشغيل، يقدِّم API Connect ميزات أمن وحوكمة مبتكرة وسهلة الاستخدام تعزِّز الاتساق والثقة، تشمل بوابة IBM DataPower Gateways وحلول Noname لأمن واجهات API المتقدمة. تأمين واجهات برمجة تطبيقاتك (APIs)
إنجاز مزيد من المهام بشكل أسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي يوفر مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد المدمج في API Connect للمطورين إمكانية تقليل الجهد في المهام اليدوية والمستهلكة للوقت عبر دورة حياة واجهات API، مثل كتابة الوثائق، وإنشاء حالات اختبار، ومعالجة الأخطاء.
تتوفر واجهات API بالعديد من اللغات. وكذلك يفعل API Connect. أعِد ترتيب الأشياء غير المنظمة في واجهات API لديك. وسواء أكنت تستخدم REST أو AsyncAPI أو WebSockets أو GraphQL أو SOAP أو جميعها معًا، يوفر API Connect ميزات ذاتية الخدمة قوية تدعم دورة حياة واجهات API بالكامل علاوة على بوابة إلكترونية عالمية المستوى للمطورين. ابدأ بالإنشاء
أمن متقدم وشامل يعزِّز الثقة بداية من وقت التصميم إلى وقت التشغيل، يقدِّم API Connect ميزات أمن وحوكمة مبتكرة وسهلة الاستخدام تعزِّز الاتساق والثقة، تشمل بوابة IBM DataPower Gateways وحلول Noname لأمن واجهات API المتقدمة. تأمين واجهات برمجة تطبيقاتك (APIs)
إنجاز مزيد من المهام بشكل أسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي يوفر مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد المدمج في API Connect للمطورين إمكانية تقليل الجهد في المهام اليدوية والمستهلكة للوقت عبر دورة حياة واجهات API، مثل كتابة الوثائق، وإنشاء حالات اختبار، ومعالجة الأخطاء.

لماذا ترضى بما دون مستوى الريادة؟

نجاح يشهد له تقريران، وتوافق جماعي. تم تصنيف API Connect كمنتج رائد في كل من تقرير Forrester Wave: برامج إدارة واجهات API، الربع الثالث، لعام 2024 وتقرير Gartner Magic Quadrant بشأن إدارة واجهات API. وذلك؛ لأنه مصمم لتعزيز الجودة وتحسين الإنتاجية والابتكار.
تحسين جودة واجهات API

من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على معالجة الأخطاء وميزات الأمن والحوكمة التي تمنحك راحة البال، يقدِّم API Connect أداءً يفوق كل التوقعات.
تبسيط عملية التطوير

تجربة مستخدم بديهية تسهل إنشاء واجهات API واكتشاف ميزاتها وإعادة استخدامها. حيث يتولى الذكاء الاصطناعي تنفيذ المهام الروتينية، مما يُتيح للمطورين التفرغ للتركيز على الابتكار.
توسيع النطاق بثقة

يُسهم API Connect في تحقيق الاتساق، مما يمكِّنك من التكامل بسلاسة مع الخدمات الخارجية عبر واجهات API وتجربة أحدث التقنيات.
النشر في أي مكان

تمكَّن من تشغيل واجهات API حيثما كان ذلك مفيدًا لأعمالك، في بيئتك المحلية أو في السحابة أو عبر بيئة هجينة أو كعملية نشر لبرنامج كخدمة SaaS.
قصص حقيقية. تأثير حقيقي. 6 أضعاف تسريع معدلات تحويل العملاء بمقدار 6 أضعاف

استخدمت شركة Finologee، وهي إحدى شركات منصات التمويل الرقمي، حل API Connect لإمداد عملائها ببوابات إلكترونية مؤمَّنة تحمل علامتها التجارية. وكانت النتيجة تحسُّنًا في معدلات تحويل العملاء وتوفيرًا كبيرًا في الوقت.

 اقرأ قصة شركة Finologee x8 تسريع الوصول إلى السوق

كان شركاء IBS Bulgaria يستغرقون شهورًا للتكامل مع منصتهم المفتوحة للعمليات المصرفية. ثم بعد تطبيق API Connect، أصبح الأمر لا يستغرق سوى أسبوعٍ فقط.

 اقرأ قصة شركة IBS Bulgaria %50 نسبة الانخفاض في تكاليف واجهة API

نفَّذت مؤسسة IBM CIO حلًا مركزيًا لإدارة واجهات API باستخدام API Connect، مما أدى إلى خفض تكاليف واجهات API بنسبة 50% وتسريع أوقات التسليم بأكثر من 50%.

 اقرأ قصة شركة IBM CIO
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنتَ جاهز لإدارة واجهات API بطريقة موثوق بها ومتسقة وفعَّالة من حيث التكلفة، مع تعزيز الأمن وتحسين الحوكمة والابتكار، وكل هذا عبر منصة رائدة في السوق؟

إذن أنتَ جاهز لاستخدام API Connect.

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