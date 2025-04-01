يدعم ®IBM® API Connect جميع أنواع واجهات API الحديثة مع تعزيز الأمن وتحسين الحوكمة. حيث تعمل قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي على أتمتة المهام اليدوية، مما يوفر الوقت ويضمن الجودة. علاوة على ذلك، تتوافق بنيته المرنة، القائمة على الخدمات المصغرة، مع أي بيئة نشر.
نجاح يشهد له تقريران، وتوافق جماعي. تم تصنيف API Connect كمنتج رائد في كل من تقرير Forrester Wave: برامج إدارة واجهات API، الربع الثالث، لعام 2024 وتقرير Gartner Magic Quadrant بشأن إدارة واجهات API. وذلك؛ لأنه مصمم لتعزيز الجودة وتحسين الإنتاجية والابتكار.
من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على معالجة الأخطاء وميزات الأمن والحوكمة التي تمنحك راحة البال، يقدِّم API Connect أداءً يفوق كل التوقعات.
تجربة مستخدم بديهية تسهل إنشاء واجهات API واكتشاف ميزاتها وإعادة استخدامها. حيث يتولى الذكاء الاصطناعي تنفيذ المهام الروتينية، مما يُتيح للمطورين التفرغ للتركيز على الابتكار.
يُسهم API Connect في تحقيق الاتساق، مما يمكِّنك من التكامل بسلاسة مع الخدمات الخارجية عبر واجهات API وتجربة أحدث التقنيات.
تمكَّن من تشغيل واجهات API حيثما كان ذلك مفيدًا لأعمالك، في بيئتك المحلية أو في السحابة أو عبر بيئة هجينة أو كعملية نشر لبرنامج كخدمة SaaS.
استخدمت شركة Finologee، وهي إحدى شركات منصات التمويل الرقمي، حل API Connect لإمداد عملائها ببوابات إلكترونية مؤمَّنة تحمل علامتها التجارية. وكانت النتيجة تحسُّنًا في معدلات تحويل العملاء وتوفيرًا كبيرًا في الوقت.
كان شركاء IBS Bulgaria يستغرقون شهورًا للتكامل مع منصتهم المفتوحة للعمليات المصرفية. ثم بعد تطبيق API Connect، أصبح الأمر لا يستغرق سوى أسبوعٍ فقط.
نفَّذت مؤسسة IBM CIO حلًا مركزيًا لإدارة واجهات API باستخدام API Connect، مما أدى إلى خفض تكاليف واجهات API بنسبة 50% وتسريع أوقات التسليم بأكثر من 50%.