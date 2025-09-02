إدارة نقاط نهاية الأحداث باستخدام IBM Event Automation

إدارة الوصول، وتمكين الاكتشاف، وتعزيز مشاركة الأحداث وإعادة استخدامها من أي نظام يستخدم بروتوكول Kafka.

 

رسم توضيحي لمخطط تطبيق مستشار الأحداث

تعزيز قدرات webMethods باستخدام IBM Event Automation

وصف الأحداث الخاصة بك والترويج لها وتأمين الوصول إليها

تساعد إدارة نقاط نهاية الأحداث على تسريع تنفيذ التطبيقات القائمة على الأحداث والتطبيقات الظرفية من خلال جعل الأحداث المسؤولة عنها متاحة بسهولة للجميع. إدارة نقاط نهاية الأحداث تعمل مع أي تنفيذ لـ Kafka أو أي وسيط أحداث يدعم بروتوكول Kafka.

توفِّر إدارة نقاط نهاية الأحداث تجربة موحَّدة يمكن من خلالها التعامل مع تدفقات الأحداث على النحو التالي:

• وصفها بطريقة موحَّدة باستخدام مواصفة AsyncAPI.

• مشاركتها مع الآخرين من خلال كتالوج قابل للبحث وخدمة ذاتية، مع التحكم في الوصول وفق السياسات المطبقة وتنفيذ بوابة الوصول.

• تبسيطها عبر لوحة تحكُّم موحَّدة لإدارة الحوكمة لجميع مجموعات Kafka الخاصة بك، أو المجموعات التي تلتزم ببروتوكول Kafka.

 تحكَّم في انتشار Kafka الخاص بك (2:26 دقيقة)
الفوائد
توثيق الأحداث ووصفها

توثيق مصادر الأحداث بسهولة وفق مواصفة AsyncAPI ومساعدة المستخدمين على تفسير البيانات بسرعة وكفاءة والبدء بمشاريع جديدة. لا تضيع الوقت في البحث عن بيانات الاعتماد، والشهادات، ومجموعات Kafka والمواضيع داخل مؤسستك.
اكتشاف الأحداث ومشاركتها وإعادة استخدامها

تنظيم الأحداث في كتالوج واحد لزيادة وضوح المواضيع وضمان سهولة اكتشاف الأحداث. تعزيز مشاركة الأحداث وإعادة استخدامها للابتكار بشكل أسرع مع حرية الاستكشاف.
التحكم في الاستخدام وإدارته

تأمين أحداث عملك وتمكين الوصول الذاتي عبر ضوابط مخصصة تعتمد على السياسات. يمكن للفرق الموسَّعة تجربة أفكار جديدة بأمان باستخدام بيانات اعتماد للوصول القائم على الأدوار.

الميزات

لقطة شاشة من IBM Event Automation - Event Endpoint Management توضِّح تصنيف بيانات الأحداث
لقطة شاشة من IBM Event Automation - Event Endpoint Management توضِّح تصنيف بيانات الأحداث
تنظيم ومشاركة الأحداث

جميع أحداث عملك موجودة في كتالوج واحد لتكون مفهومة وجاهزة للاستخدام. يمكن لأي شخص استخدام علامات الموضوعات للبحث عن الموضوعات ذات الصلة والعثور عليها بسهولة. اشترك في موضوع ببضع نقرات للحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور فريدين للوصول الفوري.
لقطة شاشة من IBM Event Automation - Event Endpoint Management توضِّح إلغاء بيانات الاعتماد للمشتركين.
حماية بياناتك

لتلبية متطلبات الأمان، توفِّر إدارة نقاط نهاية الأحداث وصول التطبيقات فقط عبر TLS/SSL وتسمح بالوصول إلى المواضيع للمشتركين المعتمدين فقط. كما توفِّر إمكانية تدقيق قابلة للتخصيص وفق المتطلبات التنظيمية المفضلة، بالإضافة إلى القدرة على اعتماد نماذج أمان مختلفة للواجهة الأمامية والخلفية.
لقطة شاشة من IBM Event Automation - Event Endpoint Management توضِّح إدارة حركة المرور.
تعزيز إدارة حركة المرور

توفِّر إدارة نقاط نهاية الأحداث حماية المجموعات، وعزل المستهلكين، وإصدارات واجهة الاستخدام لفصل أنظمتك وزيادة المرونة. تعمل بوابة الأحداث أيضًا على إعادة كتابة وتحويل الطلبات التي تنتقل بين التطبيقات ومجموعات Kafka، ما يجعل من السهل على المسؤولين إعادة صياغة البنية التحتية الأساسية.
لقطة شاشة من IBM Event Automation - Event Endpoint Management توضِّح إدارة الأحداث.
توحيد إدارة الأحداث

يجب أن تتضمن الأحداث وصفًا، ومخططًا، ورسالة نموذجية ليتمكَّن المستخدمون من فهمها بسرعة ومعرفة كيفية استهلاكها. تُتيح إدارة نقاط نهاية الأحداث وصف الأحداث بطريقة موحَّدة وفق مواصفة AsyncAPI. بفضل واجهة المستخدم السهلة الخاصة به، يسهِّل إنشاء مستند AsyncAPI صالح لأي مجموعة Kafka أو أي نظام يلتزم ببروتوكول Kafka.
لقطة شاشة IBM Event Automation - Event Endpoint Management توضِّح واجهات برمجة تطبيقات الأحداث.
إدارة الوصول إلى الأحداث مثل واجهات برمجة التطبيقات

إدارة مصادر الأحداث مثل واجهات برمجة التطبيقات لإعادة استخدامها بأمان عبر المؤسسة. يمكن أن تتكامل إدارة نقطة نهاية الأحداث مع IBM API Connect، ما يُتيح لك إدارة الأحداث وواجهات برمجة التطبيقات في مكان واحد. يوفر هذا إدارة أوسع لدورة الحياة (التطوير، والاختبار، والإنتاج) ويتَّبِع تصميم المواضيع/الخطط/المنتجات لجميع نقاط النهاية المتزامنة وغير المتزامنة.

