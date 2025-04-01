نظرًا لأن هجمات التطبيق العملي على الويب تشكل 39% من جميع الاختراقات في عام 2021¹، IBM DataPower Gateways تساعد الشركات على تلبية احتياجاتها الأمنية والتكامل. Enterprise-درجة الأمان والتحكم والدعم الشامل لبروتوكول النقل والبيانات بما في ذلك IBM MQ ، وApache Kafka وتنسيقات بيانات حساس الأعمال التقليدية.