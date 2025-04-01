نظرًا لأن هجمات التطبيق العملي على الويب تشكل 39% من جميع الاختراقات في عام 2021¹، IBM DataPower Gateways تساعد الشركات على تلبية احتياجاتها الأمنية والتكامل. Enterprise-درجة الأمان والتحكم والدعم الشامل لبروتوكول النقل والبيانات بما في ذلك IBM MQ ، وApache Kafka وتنسيقات بيانات حساس الأعمال التقليدية.
تستخدم المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم IBM ®DataPower.
الشركات المختلفة التي تستخدم IBM ®DataPower.
الدولة مع ®نشر بيانات الدولة مع DataPower.
Enterprise-أمن من الدرجة الأولى مع أعلى مستوى من شهادة الضمان لحماية حساس أعمالك التجارية.
يساعد تحويل الرسائل عالية السرعة وتجسير بروتوكول النقل على نشر الخدمات الإخبارية بسرعة.
تساعد البوابة الواحدة القابلة للإسقاط في تبسيط الطوبولوجيا والعمليات، مما يؤدي إلى توفير التكاليف وتقليل المخاطر.
سرعة تحديد المشكلة مع رؤية شبه حقيقية للمعاملات من خلال العمليات المركزية.
فرض الأمان عبر بروتوكولات المراسلة من خلال بوابة DMZ الجاهزة لـ DMZ.
تمكين وساطة الرسائل والبروتوكولات من خلال الربط بين معايير التطبيقات الحديثة والتقليدية.
ضمان اتساق الأداء المتسق وحماية الخدمة مع التحكم في حركة المرور والتوجيه.
نقطة قرار المصادقة والتخويل لجميع المعايير، بما في ذلك OAuth وLDAP.
يسمح للعملاء بفحص معاملات ®DataPower بالتفصيل الكامل بما في ذلك الحمولة وجميع معلومات البيانات الوصفية.
تجربة مرنة تعتمد على التكوين المرن وتقلل من حاجز المهارات وتسرع من الوقت المناسب للمدينة.
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إصدارات بوابة بيانات IBM DataPower Gateway
البدنية
عرض الأجهزة للمنطقة المجردة من السلاح مع الأمان المتخصص وتحسين الرسائل.
افتراضي
الأجهزة المادية القدرات المادية كحاوية أو Virtual Machines نشر عبر أي نشر.
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الإصدار
البدنية
افتراضي
ينشئ البنك الفيدرالي نظامًا مصرفيًا لواجهة برمجة التطبيقات المصرفية للتكامل بشكل أفضل مع مجموعة أخرى من النظام البنائي.
1LINK يتيح التكامل السريع والميسور التكلفة مع منصة واجهة برمجة التطبيقات.
تقود Q8 إيطاليا حركة على مستوى المؤسسة IBM Cloud Pak for Integration.
احصل على هذا الحل API Management لدورة حياة واجهة برمجة التطبيقات (API) بأكملها بدءاً من الإنشاء وحتى الإدارة.
قم بتوصيل جميع الأجهزة والبيانات الخاصة بك من خلال هذا الحل البسيط والذكي والقابل للتوسع للتكامل.
تمكين فرق الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من وضع الأحداث موضع التنفيذ، واكتشاف الاتجاهات الجديدة أو مشكلات العملاء أو التهديدات التنافسية والاستجابة لها في الوقت الفعلي.
استفد من الرسائل على مستوى المؤسسات التي تنقل البيانات بمهارة وأمان بين التطبيقات.
وسّع نطاق استثمارك وتوسع بثقة من خلال إضافة بوابة IBM DataPower Gateway.