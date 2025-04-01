بوابة IBM DataPower Gateway
شركة رائدة في مجال الأمن والسلامة Application Gateway الحديثة والتقليدية وسحابة هجمالتشغيل .
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رسم توضيحي متساوي القياس يوضح Secure Gateway مع تفرع عنصر العمل
ما هي بوابة IBM DataPower Gateway؟

نظرًا لأن هجمات التطبيق العملي على الويب تشكل 39% من جميع الاختراقات في عام 2021¹، IBM DataPower Gateways تساعد الشركات على تلبية احتياجاتها الأمنية والتكامل. Enterprise-درجة الأمان والتحكم والدعم الشامل لبروتوكول النقل والبيانات بما في ذلك IBM MQ ، وApache Kafka وتنسيقات بيانات حساس الأعمال التقليدية.
تعتمد الشركات في جميع أنحاء العالم على بوابة IBM DataPower Gateway من IBM 400+

تستخدم المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم IBM ®DataPower.

 40+

الشركات المختلفة التي تستخدم IBM ®DataPower.

 80+

الدولة مع ®نشر بيانات الدولة مع DataPower.
المزايا
التخفيف من نقاط الضعف

Enterprise-أمن من الدرجة الأولى مع أعلى مستوى من شهادة الضمان لحماية حساس أعمالك التجارية.
تسريع التحول

يساعد تحويل الرسائل عالية السرعة وتجسير بروتوكول النقل على نشر الخدمات الإخبارية بسرعة.
تقليل التكلفة والتعقيد

تساعد البوابة الواحدة القابلة للإسقاط في تبسيط الطوبولوجيا والعمليات، مما يؤدي إلى توفير التكاليف وتقليل المخاطر.
تبسيط استكشاف الأخطاء وإصلاحها

سرعة تحديد المشكلة مع رؤية شبه حقيقية للمعاملات من خلال العمليات المركزية.
ميزة وقت التشغيل التطبيق العملي للأمن

فرض الأمان عبر بروتوكولات المراسلة من خلال بوابة DMZ الجاهزة لـ DMZ.

 تحويل الرسائل والبروتوكولات

تمكين وساطة الرسائل والبروتوكولات من خلال الربط بين معايير التطبيقات الحديثة والتقليدية.

 حماية التطبيق والخدمة

ضمان اتساق الأداء المتسق وحماية الخدمة مع التحكم في حركة المرور والتوجيه.

 إدارة الوصول والتحكم في الوصول

نقطة قرار المصادقة والتخويل لجميع المعايير، بما في ذلك OAuth وLDAP.

 أداة التصحيح الشامل

يسمح للعملاء بفحص معاملات ®DataPower بالتفصيل الكامل بما في ذلك الحمولة وجميع معلومات البيانات الوصفية.

 تجربة المستخدم البديهية

تجربة مرنة تعتمد على التكوين المرن وتقلل من حاجز المهارات وتسرع من الوقت المناسب للمدينة.

حالة الاستخدام

الرسائل الآمنة التحكم في حركة المرور دمج أحمال التشغيل المتكاملة تحسين التطبيقات
إصدارات المنتج

إصدارات بوابة بيانات IBM DataPower Gateway

البدنية

عرض الأجهزة للمنطقة المجردة من السلاح مع الأمان المتخصص وتحسين الرسائل.

افتراضي

الأجهزة المادية القدرات المادية كحاوية أو Virtual Machines نشر عبر أي نشر.

الإصدار

البدنية

  • كشف التسلل: حماية الأجهزة من التغيير الخبيث في النظام المادي
  • عملية تمهيد آمنة: تقوم شريحة الوحدة النمطية للمنصة الموثوقة (TPM) بفك تشفير البرامج الثابتة عند بدء التشغيل
  • وحدة أمان الأجهزة (HSM): توفر تخزينًا مقاومًا للتلاعب بمواد المفاتيح الخاصة
  • التوافق مع معيار FIPS 140-2 المستوى 3 من خلال استخدام إدارة الأمن والحماية (HSM)
  • نظام مصمم خصيصاً لهذا الغرض يوفر عمليات تسريع الأجهزة
  • زمن انتقال أقل وإنتاجية أعلى من الأجهزة الافتراضية

افتراضي

  • ينشر على خوادم أجهزة x86 السلعية وبيئات السحابة المدعومة
  • مرونة عالية - التنقل بسهولة بين الخوادم مع مرونة لزيادة السعة
  • خيارات مرنة للترخيص والاستحقاق
  • زيادة عزل أحمال التشغيل
  • تشغيل مثيلات متعددة بشكل متزامن على خادم فعلي واحد
  • يوفر بيئة منخفضة التكلفة لتطوير التطبيقات والتحقق من صحة الاختبار
دراسات الحالة
البنك الفيدرالي

ينشئ البنك الفيدرالي نظامًا مصرفيًا لواجهة برمجة التطبيقات المصرفية للتكامل بشكل أفضل مع مجموعة أخرى من النظام البنائي.
1الرابط

1LINK يتيح التكامل السريع والميسور التكلفة مع منصة واجهة برمجة التطبيقات.
شركة كيو 8 بترول إيطاليا

تقود Q8 إيطاليا حركة على مستوى المؤسسة IBM Cloud Pak for Integration.
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تمكين فرق الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من وضع الأحداث موضع التنفيذ، واكتشاف الاتجاهات الجديدة أو مشكلات العملاء أو التهديدات التنافسية والاستجابة لها في الوقت الفعلي.

 IBM MQ

استفد من الرسائل على مستوى المؤسسات التي تنقل البيانات بمهارة وأمان بين التطبيقات.

 IBM Cloud Pak for Integration

وسّع نطاق استثمارك وتوسع بثقة من خلال إضافة بوابة IBM DataPower Gateway.
اتخذ الخطوة التالية

قم بتقييم DataPower Gateway باستخدام حاوية مجانية متوفرة في سجل IBM Entitled Registry.
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