تقليل رد الفعل والاستجابة بشكل أكثر استباقية باستخدام الأتمتة الذكية حدّد فرص العملاء الرئيسية أو المشكلات أو التهديدات المحتملة في عملك واكتشفها عند ظهورها. قم بتمكين إجراءات أكثر ذكاءً وقم بتشغيل الأتمتة الأذكى عندما تكون المعلومات أكثر أهمية، كل ذلك مع التكيف بسرعة مع ديناميكيات السوق المتغيرة.

جعل Apache Flink قابل للاستهلاك من قبل جميع الفرق وإلغاء القفل القفل الرؤى الجديدة مدعوم بالذكاء الاصطناعي معالجة الأحداث من خلال لوحة التأليف البديهية، يمكن للمستخدمين تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحويل الأحداث إلى تنشيط الرؤى دون الحاجة إلى مهارات تقنية عميقة. اكتشف أنماط عمل حساس لتوقع المواقف قبل ظهورها وتعزيز استباقية فرقك.

قم بتعزيز تطوير التطبيق العملي الخاص بك مع إطلاق العنان لإمكاناتك المدفوعة بالفعاليات قم ببناء التطبيق المناسب لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملك من خلال التوسعة القابلة للتطوير اللازمة بسلاسة يستوعب زيادة أحمال التشغيل.

بناء بنية قابلة للتركيب Kafka- قائمة على لتجاوز بث الأحداث عزز بنيتك التحتية الحالية واستثماراتك في المعلومات التكنولوجية من خلال القدرة على الوصول إلى الأحداث من مصادر متعددة والتكيف مع مجموعة التقنيات الحالية الخاصة بك-كل ذلك بدون احتكار لمنتج معين.

تخلص من فرق العمل المنعزلة وجهود البيانات المكررة باستخدام مرفق إدارة مشترك قم بتوثيق مصادر الأحداث الخاصة بك ووصفها وفقًا لمواصفات AsyncAPI المفتوحة المصدر لتسهيل اكتشاف أحداث عملك بواسطة الفرق المتفرقة من خلال الوصول الذاتي.