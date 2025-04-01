تسريع عملية اتخاذ القرارات والعمليات من خلال اكتشاف الاتجاهات والتهديدات والفرص الجديدة.
IBM Event Automation هو حل قابل للتركيب بالكامل وقائم على الأحداث مصمم لوضع أحداث الأعمال موضع التنفيذ من خلال تمكين المستخدمين من كشف المواقف والتصرف في الوقت الفعلي وأتمتة القرارات وزيادة الإيرادات المحتملة. قم بتسريع وقت الوصول إلى السوق والفعالية التنافسية من خلال مراكز البيانات التي تتكامل مع أنظمتك الحالية.
استفد من النظام البنائي للنظام البنائي بأكمله المبني على مصدر تقني مفتوح مثل Apache Kafka لإتاحة أحداث الأعمال في المواقع التي تحتاج إليها.
استفد من ®قوة أباتشي فلينك (Apache Flink) لتحديد سيناريوهات الأعمال المهمة في لوحة تأليف سهلة الاستخدام للعمل على الفرص في الوقت الفعلي.
إضفاء الطابع الديمقراطي على ®قوة للأحداث من خلال الوصول الآمن والخدمة الذاتية إلى فرق العمل في جميع أنحاء عملك مع الاحتفاظ بالضوابط والحوكمة.
حدّد فرص العملاء الرئيسية أو المشكلات أو التهديدات المحتملة في عملك واكتشفها عند ظهورها. قم بتمكين إجراءات أكثر ذكاءً وقم بتشغيل الأتمتة الأذكى عندما تكون المعلومات أكثر أهمية، كل ذلك مع التكيف بسرعة مع ديناميكيات السوق المتغيرة.
من خلال لوحة التأليف البديهية، يمكن للمستخدمين تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحويل الأحداث إلى تنشيط الرؤى دون الحاجة إلى مهارات تقنية عميقة. اكتشف أنماط عمل حساس لتوقع المواقف قبل ظهورها وتعزيز استباقية فرقك.
قم ببناء التطبيق المناسب لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملك من خلال التوسعة القابلة للتطوير اللازمة بسلاسة يستوعب زيادة أحمال التشغيل.
عزز بنيتك التحتية الحالية واستثماراتك في المعلومات التكنولوجية من خلال القدرة على الوصول إلى الأحداث من مصادر متعددة والتكيف مع مجموعة التقنيات الحالية الخاصة بك-كل ذلك بدون احتكار لمنتج معين.
قم بتوثيق مصادر الأحداث الخاصة بك ووصفها وفقًا لمواصفات AsyncAPI المفتوحة المصدر لتسهيل اكتشاف أحداث عملك بواسطة الفرق المتفرقة من خلال الوصول الذاتي.
استخدم إدارة السياسة لتمكين الوصول إلى الخدمة الذاتية للخدمة مع القدرة على تحديد عناصر التحكم لإدارة عمليات الموافقة، وتنفيذ التنقيح على مستوى الحقل، والتصفية استنادًا إلى المخططات - يتم فرضها جميعًا بواسطة بوابة الأحداث Kafka
احصل على عرض في الوقت الفعلي لبيانات المعاملات المتدفقة عبر أعمالك. ادمج التحليلات التاريخية مع أنماط الإنفاق المباشرة لتطوير ملفات تعريفية أكثر تفصيلاً واكتشاف التهديدات المحتملة وفرص العملاء الجدد بسرعة.
راقب التغييرات في مستويات المخزون عبر قنوات الأعمال في الوقت الفعلي لتحريك الكمية المثلى من الشحنات تلقائيًا بناءً على أي من قنوات الأعمال ذات الربح المرتفع أو أفضل البائعين ينخفض.
تقييم أنماط الاستخدام والنشاط في الوقت الفعلي ضمن سياق الاتجاهات التاريخية لاكتشاف الشذوذ الجديد بسرعة وإصدار تنبيهات بشأن الاتجاهات المشبوهة بمجرد ظهورها.
تعميق فهمك لسلوك عملائك، والجمع بين النشاط داخل المتجر والنشاط عبر الإنترنت لإنشاء عروض مستنيرة في الوقت الفعلي مصممة لزيادة الإنفاق أو منع حدوث زحمة في الإنفاق.
استخلص الرؤى من بيانات المعدات في الوقت الفعلي وبيانات المنتج لعوامل الخطر ومشكلات الجودة في الوقت الفعلي، مما يتيح لك توقع العطل أو التعطل المحتمل حدوثه.
يكشف عن التقلبات في الوقت الفعلي في أسعار المواد الرئيسية التي تؤثر على صافي أرباح شركتك. حافظ على انخفاض التكاليف من خلال إعادة التفاوض سريعاً على أفضل سعر متاح وزيادة إيراداتك المحتملة إلى أقصى حد.
تعلم كيف يمكن لمواصفات AsyncAPI وصف وتوثيق Kafka المواضيع.
تعرف على المزيد حول كيفية تمكين عملك على IBM Event Automation من تنظيم الفعاليات.
تعرّف على مفاهيم وقيمة الحلول القائمة على الأحداث.
تعرّف على التحديات التي تحول دون أن تصبح مدفوعًا بالفعاليات و3 قدرات رئيسية تحتاجها كل شركة للتغلب عليها.
يمكنك تأمين واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها خلال دورة حياتها بالكامل عبر بيئات السحابة والبيئات المحلية المتعددة.
قم بدمج البيانات وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات والعمل على الأحداث باستخدام iPaaS القوية، وربط التطبيقات والبيانات بغض النظر عن مكان تواجدها.
أضف IBM Event Automation إلى IBM Cloud Pak for Integration لتوسيع نطاق استثمارك وتوسيع نطاقه بثقة.