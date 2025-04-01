تسريع عملية اتخاذ القرارات والعمليات من خلال اكتشاف الاتجاهات والتهديدات والفرص الجديدة.

قم بجولة إرشادية ذاتية طلب عرض توضيحي مباشر
بنية قائمة على الأحداث للسرعة والمرونة على نطاق واسع.

IBM Event Automation هو حل قابل للتركيب بالكامل وقائم على الأحداث مصمم لوضع أحداث الأعمال موضع التنفيذ من خلال تمكين المستخدمين من كشف المواقف والتصرف في الوقت الفعلي وأتمتة القرارات وزيادة الإيرادات المحتملة. قم بتسريع وقت الوصول إلى السوق والفعالية التنافسية من خلال مراكز البيانات التي تتكامل مع أنظمتك الحالية.

  • استفد من النظام البنائي للنظام البنائي بأكمله المبني على مصدر تقني مفتوح مثل Apache Kafka لإتاحة أحداث الأعمال في المواقع التي تحتاج إليها.

  • استفد من ®قوة أباتشي فلينك (Apache Flink) لتحديد سيناريوهات الأعمال المهمة في لوحة تأليف سهلة الاستخدام للعمل على الفرص في الوقت الفعلي.

  • إضفاء الطابع الديمقراطي على ®قوة للأحداث من خلال الوصول الآمن والخدمة الذاتية إلى فرق العمل في جميع أنحاء عملك مع الاحتفاظ بالضوابط والحوكمة.
ما الجديد؟
ندوة الإنترنت الجديدة
الاستفادة من AsyncAPI لتعظيم البنية القائمة على الأحداث

المزايا

تقليل رد الفعل والاستجابة بشكل أكثر استباقية باستخدام الأتمتة الذكية

حدّد فرص العملاء الرئيسية أو المشكلات أو التهديدات المحتملة في عملك واكتشفها عند ظهورها. قم بتمكين إجراءات أكثر ذكاءً وقم بتشغيل الأتمتة الأذكى عندما تكون المعلومات أكثر أهمية، كل ذلك مع التكيف بسرعة مع ديناميكيات السوق المتغيرة.

 جعل Apache Flink قابل للاستهلاك من قبل جميع الفرق وإلغاء القفل القفل الرؤى الجديدة مدعوم بالذكاء الاصطناعي معالجة الأحداث

من خلال لوحة التأليف البديهية، يمكن للمستخدمين تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحويل الأحداث إلى تنشيط الرؤى دون الحاجة إلى مهارات تقنية عميقة. اكتشف أنماط عمل حساس لتوقع المواقف قبل ظهورها وتعزيز استباقية فرقك.

 قم بتعزيز تطوير التطبيق العملي الخاص بك مع إطلاق العنان لإمكاناتك المدفوعة بالفعاليات

قم ببناء التطبيق المناسب لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملك من خلال التوسعة القابلة للتطوير اللازمة بسلاسة يستوعب زيادة أحمال التشغيل.

 بناء بنية قابلة للتركيب Kafka- قائمة على لتجاوز بث الأحداث

عزز بنيتك التحتية الحالية واستثماراتك في المعلومات التكنولوجية من خلال القدرة على الوصول إلى الأحداث من مصادر متعددة والتكيف مع مجموعة التقنيات الحالية الخاصة بك-كل ذلك بدون احتكار لمنتج معين.

 تخلص من فرق العمل المنعزلة وجهود البيانات المكررة باستخدام مرفق إدارة مشترك

قم بتوثيق مصادر الأحداث الخاصة بك ووصفها وفقًا لمواصفات AsyncAPI المفتوحة المصدر لتسهيل اكتشاف أحداث عملك بواسطة الفرق المتفرقة من خلال الوصول الذاتي.

 تسريع تنفيذ المبادرات القائمة على الأحداث في جميع أنحاء عملك

استخدم إدارة السياسة لتمكين الوصول إلى الخدمة الذاتية للخدمة مع القدرة على تحديد عناصر التحكم لإدارة عمليات الموافقة، وتنفيذ التنقيح على مستوى الحقل، والتصفية استنادًا إلى المخططات - يتم فرضها جميعًا بواسطة بوابة الأحداث Kafka

ميزة

معالجة الأحداث إدارة نقطة النهاية الحدث Event Streams
حالة الاستخدام تحليل بيانات المعاملات

احصل على عرض في الوقت الفعلي لبيانات المعاملات المتدفقة عبر أعمالك. ادمج التحليلات التاريخية مع أنماط الإنفاق المباشرة لتطوير ملفات تعريفية أكثر تفصيلاً واكتشاف التهديدات المحتملة وفرص العملاء الجدد بسرعة.

 قراءة المدونة تحسين المخزون

راقب التغييرات في مستويات المخزون عبر قنوات الأعمال في الوقت الفعلي لتحريك الكمية المثلى من الشحنات تلقائيًا بناءً على أي من قنوات الأعمال ذات الربح المرتفع أو أفضل البائعين ينخفض.

 يكشف عن نشاط مشبوه

تقييم أنماط الاستخدام والنشاط في الوقت الفعلي ضمن سياق الاتجاهات التاريخية لاكتشاف الشذوذ الجديد بسرعة وإصدار تنبيهات بشأن الاتجاهات المشبوهة بمجرد ظهورها.

 العميل 360

تعميق فهمك لسلوك عملائك، والجمع بين النشاط داخل المتجر والنشاط عبر الإنترنت لإنشاء عروض مستنيرة في الوقت الفعلي مصممة لزيادة الإنفاق أو منع حدوث زحمة في الإنفاق.

 الصيانة التنبؤية

استخلص الرؤى من بيانات المعدات في الوقت الفعلي وبيانات المنتج لعوامل الخطر ومشكلات الجودة في الوقت الفعلي، مما يتيح لك توقع العطل أو التعطل المحتمل حدوثه.

 التكيف مع التسعير الديناميكي

يكشف عن التقلبات في الوقت الفعلي في أسعار المواد الرئيسية التي تؤثر على صافي أرباح شركتك. حافظ على انخفاض التكاليف من خلال إعادة التفاوض سريعاً على أفضل سعر متاح وزيادة إيراداتك المحتملة إلى أقصى حد.

قراءة المدونة عرض ندوة الإنترنت تعرف على المزيد

دراسات الحالة

اقرأ كيف عملت شركة نورسك تيبينغ مع IBM لتسريع معالجة البيانات وتقديم تجربة مستخدم أكثر استجابة. اقرأ دراسة الحالة
الموارد

تعلم كيف يمكن لمواصفات AsyncAPI وصف وتوثيق Kafka المواضيع.

 3 أسباب تدفع محللي الأعمال والبيانات إلى العمل مع الأحداث في الوقت الفعلي

تعرف على المزيد حول كيفية تمكين عملك على IBM Event Automation من تنظيم الفعاليات.

 بنية تعتمد على الأحداث

تعرّف على مفاهيم وقيمة الحلول القائمة على الأحداث.

تعرّف على التحديات التي تحول دون أن تصبح مدفوعًا بالفعاليات و3 قدرات رئيسية تحتاجها كل شركة للتغلب عليها.
المنتجات ذات الصلة ®IBM API Connect

يمكنك تأمين واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها خلال دورة حياتها بالكامل عبر بيئات السحابة والبيئات المحلية المتعددة.

 تطبيق IBM App Connect

قم بدمج البيانات وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات والعمل على الأحداث باستخدام iPaaS القوية، وربط التطبيقات والبيانات بغض النظر عن مكان تواجدها.

 IBM Cloud Pak for Integration

أضف IBM Event Automation إلى IBM Cloud Pak for Integration لتوسيع نطاق استثمارك وتوسيع نطاقه بثقة.
اتخذ الخطوة التالية

تعلم كيف يمكنك إلغاء القفل قيمة الأحداث مع IBM Event Automation.

 قم بجولة إرشادية ذاتية طلب عرض توضيحي
المزيد من الطرق للاستكشاف وثائق المنتج