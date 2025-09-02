Event Streams مع IBM Event Automation

تبسيط استخدام Apache Kafka: إدارة بنية أحداث قابلة للتوسع ومرنة تنقِل الأحداث إلى أي مكان تحتاجه.
توفِّر Event Streams العناصر الأساسية لبناء مؤسسة قائمة على الأحداث، ما يجعل أحداث الأعمال قابلة للاستهلاك من قِبَل التطبيقات التي تحتاجها في الوقت الفعلي وعلى نطاق واسع.
تم تصميم Event Streams استنادًا إلى تقنيات مفتوحة المصدر مثل Apache Kafka، وهو يسهِّل الاستفادة من كامل النظام البنائي للموصِّلات، والتحليلات، والمعالجة، وغير ذلك.
لا تدع فترة التعطل تؤثِّر في سير أعمالك. يجعل IBM Event Automation التكرار الجغرافي سهلًا لاستعادة سريعة بعد الكوارث ويقوم تلقائيًا بتوسيع مجموعات Kafka حسب الطلب لضمان استمرارية الأعمال.
توفير الوقت عبر أتمتة نشر وإدارة المجموعات باستخدام واجهة مستخدم بسيطة. تمكين المستخدمين من تصفح الرسائل بسهولة، ومراقبة المقاييس الأساسية، والوصول السريع إلى المشكلات المسببة للبيانات، وتسريع تحديد الأسباب.
الحفاظ على خصوصية البيانات عن طريق تشفير حمولات الرسائل وأسماء الموضوعات ومجموعات المستهلكين. تأمين موارد Event Streams الخاصة بك من خلال تحديد مستوى الوصول الذي يتمتع به كل مستخدم وتطبيق إلى كل مورد.
يمكنك تأمين وإدارة واجهات برمجة التطبيقات طوال دورة حياتها بالكامل عبر بيئات سحابية ومحلية متعددة.
يمكنك دمج البيانات وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات والعمل على الأحداث باستخدام iPaaS قوية، وربط التطبيقات والبيانات بغض النظر عن مكان تواجدها.
أضِف IBM Event Automation كجزء من IBM Cloud Pak for Integration لزيادة استثماراتك وتوسيع نطاقها بثقة.
معالجة تدفق PaaS استنادًا إلى Apache Kafka.
تعلّم كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة من قيمة الأحداث باستخدام IBM Event Automation.