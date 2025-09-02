Event Streams مع IBM Event Automation

تبسيط استخدام Apache Kafka: إدارة بنية أحداث قابلة للتوسع ومرنة تنقِل الأحداث إلى أي مكان تحتاجه.

لمحة عامة

توفِّر Event Streams العناصر الأساسية لبناء مؤسسة قائمة على الأحداث، ما يجعل أحداث الأعمال قابلة للاستهلاك من قِبَل التطبيقات التي تحتاجها في الوقت الفعلي وعلى نطاق واسع.

تم تصميم Event Streams استنادًا إلى تقنيات مفتوحة المصدر مثل Apache Kafka، وهو يسهِّل الاستفادة من كامل النظام البنائي للموصِّلات، والتحليلات، والمعالجة، وغير ذلك. 

الفوائد
بيانات متاحة وموثوق بها

لا تدع فترة التعطل تؤثِّر في سير أعمالك. يجعل IBM Event Automation التكرار الجغرافي سهلًا لاستعادة سريعة بعد الكوارث ويقوم تلقائيًا بتوسيع مجموعات Kafka حسب الطلب لضمان استمرارية الأعمال.
سهولة النشر والمراقبة

توفير الوقت عبر أتمتة نشر وإدارة المجموعات باستخدام واجهة مستخدم بسيطة. تمكين المستخدمين من تصفح الرسائل بسهولة، ومراقبة المقاييس الأساسية، والوصول السريع إلى المشكلات المسببة للبيانات، وتسريع تحديد الأسباب.
أحداث آمنة ومحمية

الحفاظ على خصوصية البيانات عن طريق تشفير حمولات الرسائل وأسماء الموضوعات ومجموعات المستهلكين. تأمين موارد Event Streams الخاصة بك من خلال تحديد مستوى الوصول الذي يتمتع به كل مستخدم وتطبيق إلى كل مورد.

آلية عمل Event Streams

لقطة الشاشة 1 للمنتج Event Stream
النشر في أي مكان

يُتيح نشر Apache Kafka باستخدام مشغِّلات Kubernetes تنفيذ النشر بشكل متطابق، ومؤمَّن باستمرار، وسهل الإدارة عبر المؤسسة. يساعد مشغِّل IBM Event Streams، المبني على مشغِّل Strimzi، على نشر وتكوين وتنسيق المكونات المختلفة لـ Apache Kafka وضمان توافرها على مستوى الإنتاج.
لقطة الشاشة 2 للمنتج Event Stream
ربط أي شيء

يأتي IBM Event Streams مزودًا بمئات الموصِّلات الجاهزة لربط تطبيقات السحابة، وSaaS، والتطبيقات المحلية ومصادر البيانات بسرعة، ما يجعل من السهل بدء جمع الأحداث. وبالنسبة إلى مصادر البيانات التي لا تدعم عميل Kafka أصلي، يقدِّم Event Streams واجهة HTTP REST API قابلة للتوسع وعالية الأداء تتكامل بسلاسة مع بنية الأحداث الأساسية.

لقطة الشاشة 3 للمنتج Event Stream
الوصول بشكل موثوق به

يقوم IBM Event Streams بمزامنة البيانات بين مجموعاتك التي تكون عادةً موجودة في مواقع جغرافية مختلفة. استنادًا إلى Kafka Mirror Maker 2 مفتوح المصدر، تعمل ميزة التكرار الجغرافي مع أي مجموعة Kafka مفتوحة المصدر أو تابعة لمورِّد، وتُنشئ نسخًا من المواضيع التي تختارها للمساعدة على التعافي من الكوارث.
    لقطة الشاشة 4 للمنتج Event Stream
    إدارة جميع الأمور

    يوفر IBM Event Streams قدرات المراقبة والإدارة للمنتجين والمستهلكين وسلامة النظام. ويُتيح إمكانية التعمق في مواضيع وتقسيمات محددة، ويسمح بمشاهدة معدل إرسال الرسائل ونشرها واستهلاكها. اكتسِب القدرة على فحص الرسائل الفردية، بما في ذلك المحتوى والمخطط، لتسريع تحديد المشكلات من خلال الوصول السريع إلى المشكلات المرتبطة بالبيانات.
