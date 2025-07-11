واجهت شركة الراجحي المالية، وهي إحدى شركات الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط، حاجة ملحة لتحديث بنيتها التحتية في عالم يتزايد فيه الاعتماد على الخدمات الرقمية أولًا. مع اشتداد المنافسة وتغير توقعات العملاء، واجهت الشركة تحديات في البنية التحتية سعيًا لتعزيز عروضها الرقمية.

كان التحدي الرئيسي هو المشهد التكنولوجي المجزأ لشركة الراجحي المالية. على مدار العقدين الماضيين، تراكمت لدى الشركة أنظمة منعزلة تم إنشاؤها باستخدام مناهج مختلفة وتقنيات. جعلت البنية المتجانسة من الصعب دمج الخدمات، والتكيف مع تغيرات السوق، والتوسع لتلبية طموح الشركة في أن تصبح رائدة في القطاع المالي بالمملكة العربية السعودية، وفي المنطقة بأكملها.

"لقد أدركنا أنه من أجل الاستمرار في النمو، وإلى تلبية توقعات المستثمرين العصريين، كنا بحاجة إلى كسر هذه الصوامع وتقديم تجربة موحدة وسلسة. لقد أدركنا أن الشركة بحاجة إلى الشروع في رحلة لتوحيد منصاتها، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجربة عملاء متميزة،" خالد أبو السعود، كبير مهندسي الحلول وبطل IBM، الراجحي المالية.

بالإضافة إلى ذلك، مع رؤية 2030 التي تلهم الطموحات التحويلية في جميع أنحاء الدولة، سعت الشركة إلى تحويل نموذج أعمالها والعمليات نحو نهج رقمي يركز على العميل. سيساعد هذا التحول أيضاً الشركة على تقديم تجربة العملاء المحسّنة وتوافر على مدار الساعة.