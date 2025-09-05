معالجة الأحداث باستخدام IBM Event Automation

تبسيط Apache Flink باستخدام أدوات منخفضة التعليمات البرمجية: إنشاء تدفقات معالجة البث واختبارها على الفور لأي شيء ينفِّذ بروتوكول Kafka.

رسم توضيحي لتطبيق مستشار الأحداث

تحديد سيناريوهات الأعمال والكشف عنها في الوقت الفعلي
 

يمكن أن تؤدي معالجة تدفقات الأحداث باستخدام Apache Flink إلى تحويل البيانات الأوَّلية إلى رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ. لكن العثور على الأشخاص المناسبين ذوي المهارات المناسبة يمثِّل تحديًا. ماذا لو استطعت تمكين المزيد من الأشخاص الذين ليست لديهم مهارات عالية التخصص للعمل مع الأحداث في الوقت الفعلي؟

تروِّج IBM Event Automation لمنصة معالجة تدفق الأحداث القابلة للتوسع ومنخفضة الكود، والتي تساعدك على أتمتة البيانات والعمل عليها في الوقت الفعلي. كما تُتيح لك فلترة تدفقات الأحداث وتجميعها وتحويلها وجمعها مع المساعدة والتحقق من صحتها في كل خطوة. وبالمثل، يقلل هذا من حاجز المهارات ويمكِّن مستخدمي الأعمال وتكنولوجيا المعلومات على حد سواء من تحديد سيناريوهات الأعمال واكتشافها والاستجابة لها في الوقت الفعلي. تعمل معالجة الأحداث مع أي تطبيق من تطبيقات Kafka، وأي نوع آخر من وسطاء الأحداث الذين ينفِّذون بروتوكول Kafka.

 التكيف مع التسعير الديناميكي باستخدام معالجة الأحداث دون كود (2:16 دقيقة)
الفوائد
ترجمة البيانات غير المنسقة إلى أحداث ذات صلة

ربط النقاط بين الأحداث المتباينة والاستجابة للتوجهات والتهديدات والفرص الجديدة في الوقت الفعلي. تمنحك IBM Event Automation القدرة على وضع الأحداث في سياقها والحصول على الرؤى التي تحتاجها قبل فوات الأوان.
تمكين المستخدمين في جميع المجالات

معالجة الأحداث للحصول على ذكاء في الوقت الفعلي دون عوائق تقنية. تمكِّن IBM Event Automation المستخدمين من جميع الفرق من تسهيل معالجة الأحداث من خلال واجهة سحب ووضع منخفض الكود لـ Apache Flink.
التجربة والتكرار بسرعة

تعزيز الثقة في توسيع نطاق المبادرات القائمة على الأحداث من خلال وظائف التجربة والممارسة في المنصة. تساعدك IBM Event Automation على اختبار الأفكار الجديدة بسرعة، والتوسع في حالات الاستخدام الجديدة وتسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة.

آلية عمل معالجة الأحداث

لقطة شاشة من واجهة مستخدم في Event Automation تُظهر لوحة تأليف منخفضة الكود.
استخدِم لوحة تأليف منخفضة الكود

يُتيح المحرر المرئي معالجة الأحداث بسهولة عن طريق تطبيق سلسلة من العمليات على المصادر الخاصة بك. يساعدك هذا على تحديد السيناريوهات التي تحتاج إلى الكشف عنها والاستجابة لها بسرعة وكفاءة. تُتيح البرامج التعليمية والمساعدة السياقية لأي عضو في الفريق التعرُّف بسهولة على كل ما هو جديد والبدء بالمساهمة.
لقطة شاشة من واجهة مستخدم في Event Automation تُظهر عمليات المعالجة بمساعدة.
تطبيق عمليات المعالجة بمساعدة

يسمح لك النظام بدمج الأحداث والانضمام إليها من مصادر أحداث متعددة والفلترة لإزالة الأحداث غير ذات الصلة من البث الخاص بك. وبالمثل، يُتيح لك تجميع الأحداث لتلخيص القيم عبر نوافذ زمنية مختلفة وتحويل الأحداث لإجراء العمليات الحسابية التي تستخدم الحقول داخل الحدث لاشتقاق معلومات جديدة.
لقطة شاشة من واجهة مستخدم Event Automation توضِّح مهام سير العمل للاختبار والنتائج الفورية.
اختبِر التدفق الخاص بك وشاهِد النتائج على الفور

يُتيح IBM Event Automation للمستخدمين إجراء اختبارات عكسية للأحداث التاريخية. إذا كان هناك شيء لا يبدو صحيحًا، يمكنك تكراره بسرعة وإجراء تعديلات عليه وإعادة تشغيل التدفق. بعد ذلك، يمكنك فحص النتائج على الفور لتقييم إذا ما كانت تحقق أهدافك.
لقطة شاشة من واجهة المستخدم الخاصة بأتمتة الأحداث توضِّح نظرة عامة على ميزة الأتمتة.
الأتمتة والتصرُّف (إشعارات Slack، وبرامج الأتمتة، وما إلى ذلك)

تتيح أتمتة الأحداث استخدام تدفقات الأحداث التي أنشأتها لتشغيل الأتمتة وتغذية لوحة معلومات الأعمال وإرسال الإشعارات إلى الأنظمة أو الأطراف المعنية في المؤسسة. أدوات الأتمتة، مثل IBM App Connect، يمكن استخدام مشغِّلات الأحداث من IBM Event Automation لاتخاذ قرارات قائمة على قواعد أعمال محددة.
اتخِذ الخطوة التالية

تعلّم كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة من قيمة الأحداث باستخدام IBM Event Automation.

