كيف حققت دائرة الشؤون الرقمية بعجمان وفورات بقيمة 8.6 ملايين درهماً مع تقديم خدمات رقمية أسرع وأكثر استدامة للمواطنين.
تُعد إمارة عجمان واحدة من أصغر الإمارات وأكثرها مرونة في دولة الإمارات العربية المتحدة. بدأت عجمان مسيرة التحول الرقمي في عام 2017 بإنشاء دائرة عجمان الرقمية، وهي دائرة جديدة مكرسة لرفع كفاءة العمل في المدينة وتحسين جودة حياة سكانها. تقع حافلة عجمان للخدمات (AJSB) في قلب هذا الجهد؛ وهي منصة تكامل حيوية تمكّن عشرات الآلاف من المعاملات اليومية من خلال الربط بين المؤسسات المحلية والاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص.
وعلى الرغم من أهميتها، واجهت دائرة عجمان الرقمية تحديات جسيمة، شملت صعوبة معالجة كميات ضخمة من البيانات على فترات ممتدة، وهو متطلب حيوي لإجراء عمليات التدقيق والحفاظ على السجلات التاريخية لمدة سبع سنوات. بالإضافة إلى ذلك، كان التعامل مع هذه البيانات أمرًا صعبًا.
مع تزايد الإقبال على الخدمات الرقمية، واجهت دائرة عجمان الرقمية تحديات متنامية في العمليات التشغيلية والبيانات. أصبحت عملية إدارة والاحتفاظ بكميات ضخمة من بيانات المعاملات—واللازمة لأغراض التدقيق والامتثال طويل الأمد—عملية معقدة وتستهلك الكثير من الموارد، لا سيما مع استمرار التعامل مع العديد من العمليات يدوياً وصعوبة توسيع نطاقها.
أدى ضعف الرؤية فيما يتعلق بالخدمات المستضافة إلى تقييد القدرة على مراقبة الأداء، أو تحسين العمليات، أو قياس أثر المبادرات؛ مثل مبادرة الحكومة اللاورقية. واجه المواطنون عقبات بسبب تكرار طلبات الوثائق، في حين افتقر القادة إلى رؤية مركزية ومعطيات فورية لتتبع أداء الخدمات، والأثر البيئي، والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الكفاءة والاستدامة.
تلبيةً للتوقعات المتزايدة وتعزيزاً لرؤيتها المتمثلة في مجتمع رقمي بالكامل، أدركت الدائرة ضرورة تسريع عملية التحول من خلال تعزيز الأتمتة، والإدارة المركزية للبيانات، واستخلاص الرؤى الفورية لدعم اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة.
انضمت شركة IBM كشريك استراتيجي، مساهمةً بخبرات تخصصية لتعزيز قدرات دائرة عجمان الرقمية الحالية، ودعم المنظومة الرقمية للإمارة. لقد ركزوا معاً على تبسيط التعقيدات التشغيلية، وتحسين الرؤية في الوقت الفعلي، وإرساء قاعدة قابلة للتوسع لدعم رؤية عجمان المتمثلة في التحول إلى مجتمع رقمي بالكامل.
لتحقيق ذلك، قامت IBM ودائرة عجمان بتنفيذ منصة رقمية متصلة في الوقت الفعلي. وفرت منصة Red Hat OpenShift بيئة سحابية أصلية مرنة وقابلة للتوسع لاستضافة التطبيقات وأعباء العمل، مما دعم نمو الخدمات الرقمية في إمارة عجمان. عملت IBM Cloud Pak for Integration على توحيد الأنظمة والتطبيقات والبيانات عبر الجهات الحكومية، لتحل محل سير العمل المجزأ. أتاحت IBM Event Automation القاعدة التقنية لتوزيع ومعالجة الأحداث في الوقت الفعلي. قامت بنية التدفق الأساسية بمعالجة أحجام ضخمة من البيانات بكفاءة عالية، وحولت البيانات غير المنسقة إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
وبناءً على هذه الإمكانيات، دعمت المنصة مبادرات داخلية مثل لوحة معلومات مركزية، تمنح الأطراف المعنية رؤية شاملة لأداء الخدمة والمقاييس التشغيلية. من خلال الرؤى المستمدة من أتمتة الأحداث ومعالجتها، ستتمكن الفرق من مراقبة الأحداث، ومواءمة العمليات مع الأهداف الاستراتيجية، وتقديم خدمات أسرع وأكثر مرونة وتخصيصاً للمواطنين.
ولكنَّ التحول تجاوز حدود التكنولوجيا. عمل فريق IBM عن كثب مع دائرة عجمان لضمان توافق المنصة المتكاملة بشكل سلس مع الأهداف التشغيلية والاستراتيجية. لقد مكّن هذا التوافق الجهات الحكومية المحلية من إطلاق حزم خدمات متكاملة، مما أتاح لفرق العمل التركيز على ما هو أهم: خدمة المواطنين وتقديم تجربة رقمية سلسة واستثنائية.
من خلال إنشاء منصة رقمية متصلة وآنية بالتعاون مع IBM، انتقلت دائرة عجمان الرقمية من العمليات اليدوية والمجزأة إلى نموذج أكثر أتمتة وشفافية في تقديم الخدمات. اكتسبت الجهات الحكومية القدرة على رصد بيانات الخدمات وفهمها والاستجابة لها أثناء تدفقها عبر حافلة عجمان للخدمات، مما أحدث تحولاً جذرياً في أسلوب إدارة الخدمات وتقديمها.
وفرت لوحة مؤشرات مركزية، طورتها دائرة عجمان الرقمية داخلياً ومدعومة بتقنيات معالجة الأحداث، رؤية شاملة للأطراف المعنية حول أداء الخدمات والمؤشرات التشغيلية. بفضل تعزيز مستوى الشفافية، تمكنت الفرق من أتمتة التقارير، وتقليل المجهود اليدوي، وتبسيط العمليات - مما أدى إلى تقليص زمن المهام إلى أقل من 5 دقائق، وتمكين المعالجة السلسة لأكثر من 50,000 معاملة يومياً.
تُرجمت هذه المكاسب التشغيلية بشكل مباشر إلى تجارب أفضل للمواطنين. ساهمت الخدمات المتكاملة في الحد من تكرار المهام بين الأقسام، مما أدى إلى القضاء على طلب المستندات نفسها بشكل متكرر.
كما أدى التحول إلى التحول الرقمي إلى تحقيق فوائد كبيرة في مجال الاستدامة. من خلال تقليل استخدام الورق، وفر القسم مليوني ورقة في عام 2025 وحده. صرحت هند الشمسي، مدير قسم استدامة الأنظمة والتطبيقات: "لقد وفرنا 8.6 مليون درهم إماراتي وحافظنا على 514 شجرة." "نحن لا نعمل فقط على تحسين العمليات، بل نبني مستقبلاً أكثر استدامة يركز على المواطن".
تأسست إدارة عجمان الرقمية في عام 2017 لتطوير القنوات الرقمية التي تقدم خدمات الحكومة الذكية لمواطني عجمان، وهي أصغر إمارة في الإمارات العربية المتحدة. وتسعى جاهدة لتوفير خدمات حكومية عالية الجودة وسريعة الاستجابة ومتكاملة ومبتكرة للجمهور في أي وقت وفي أي مكان. يقع المقر الرئيسي لدائرة عجمان الرقمية في عجمان.
