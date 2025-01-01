تمكين مطوّري التطبيقات من اكتشاف أنواع مختلفة من واجهات برمجة التطبيقات واستهلاكها بسهولة (SOAP وREST والأحداث وASyncAPIs و GraphQL وغيرها) باستخدام بوابات الخدمة الذاتية. ®IBM API Connect يستخدم بوابة المطور المخصصة، وأدوات المشاركة والاشتراك، والمنتديات حتى تتمكن من تقديم الدعم لمجتمعك المتنامي.
تسمح البوابة الإلكترونية القابلة للتخصيص بإعداد مطوري التطبيقات بسهولة من خلال تجربة الخدمة الذاتية التي تقلل من الاحتكاك.
تساعد الرؤى المتعلقة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات مطوري التطبيقات على اتخاذ خيارات ذكية ومستنيرة بالبيانات وتحسين تطبيقاتهم.
تساعدك الميزة المدمجة مثل المنتديات والمدونات والتقييمات على بناء مجتمع من مطوري واجهة برمجة التطبيقات والحفاظ عليه.
تتيح لك التخصيصات البسيطة والفعالة والقابلة للتوسيع المبنية على مصدر مفتوح Drupal 9 تخصيص بوابتك الإلكترونية لتلبية احتياجات العمل المختلفة.
تمنحك بوابة المطورين من IBM API Connect طرقاً سهلة للبقاء على اتصال مع المطورين ومنحهم ما يحتاجون إليه.