الإنتاجية على بُعد نقرة واحدة مع خدمة IBM API Connect.

اعمل من واجهة المستخدم الرسومية أو سطر الأوامر لتسريع وأتمتة عمليات برمجة واختبار التطبيقات المدارة. طوّر داخل المتصفح أو باستخدام مجموعة الأدوات الأصلية للمطورين وبيئة الاختبار المحلية الاختيارية. ابقَ متوافقًا مع المعايير من خلال تجربتنا من الدرجة الأولى لإنشاء أو استيراد واجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى REST (OpenAPI v2 و v3) و SOAP (WSDL) و WebSockets APIs المستندة إلى WebSockets، واستيراد GraphQL، والأحداث، Event Streams ، و ASyncAPIs.

