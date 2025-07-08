تكامل التطبيقات

دمج أعمالك من خلال ربط أنظمتك وبياناتك بسهولة

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قيمة تكامل التطبيقات

يستخدم IBM Cloud Pak for Integration قدرات تكامل التطبيقات في IBM App Connect لمساعدة أعمالك على أن تصبح أكثر توحيداً وجمع البيانات المهمة والتصرف في الوقت الفعلي وأن تصبح أكثر اعتماداً على الرؤى لتحسين تجربة المستخدم بسرعة. توفر الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي نهجاً مبتكراً للتكامل، مما يزيد من سرعة مشاريع التكامل ويقلل من تكلفتها. 
تأليف سريع لواجهة برمجة التطبيقات 

استفد من تجربة تأليف واجهة برمجة التطبيقات المتكاملة لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات أسرع وأفضل.
نشر التكامل المرن

استخدم بنية الخدمات المصغرة لاكتساب مرونة أفضل للأعمال وتحكم دقيق ومرونة أكبر.
وقت التشغيل الرائد في الصناعة

وقت تشغيل تكامل سريع وخفيف وخالي من التبعيات ومُحسَّن لجميع الأنظمة.
تصحيح الأخطاء المرئية

حقق فورًا من جودة تدفقات التكامل الخاصة بك وتأكد منها بواجهة سهلة الاستخدام.
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قم بتوصيل كل شيء بسهولة

قم بتوصيل التطبيقات على الفور بموصلات ذكية جاهزة، باستخدام اقتراحات تلقائية لتعيين بياناتك، مما يوفر الوقت والموارد.
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عرض تكاملاتك

استغل النهج التلقائي الذي لا يعتمد على التعليمات البرمجية للكشف السريع عن تدفقات التكامل الخاصة بك كواجهات برمجة تطبيقات (APIs)، داخل عملك وخارجه.
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قم ببناء عمليات تكامل في الوقت الفعلي

صمم تدفقات تكامل تستجيب للأحداث في الوقت الفعلي، لتقدم لعملائك تجربة مستخدم أكثر تفاعلية.
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ضمان الجودة 

تحقق من صحة تدفقات التكامل الخاصة بك على الفور وزد من إنتاجيتك، وذلك بفضل التصحيح المرئي وإنشاء الاختبارات التلقائية.
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مراقبة صحة التكامل

استفد من إمكانية الرؤية الشاملة لتحسين تدفقات التكامل لديك، من خلال لوحة معلومات مخصصة لأداء معاملاتك التجارية.
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مهتم بمنصتنا المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي؟ تحدَّث مع أحد خبراء برامج التكامل اليوم. 

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