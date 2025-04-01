تبسيط التكامل بين الشركات وبعضها مع IBM webMethods B2B
سرّع عمليات تبادل البيانات بين الشركات وبعضها، وبسّطها من خلال التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)، وعمليات نقل بيانات واجهات برمجة التطبيقات بين الشركات بشكل موثوق
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كن الشريك الذي يتطلع الجميع للعمل معه

وفِّر اتصالًا سلسًا وسريعًا مع أي شريك تجاري، سواء كان يستخدم أنظمة جديدة أو قديمة أو معقدة، دون أي تأخير في عملية الإعداد. انقل مستندات الأعمال مثل أوامر الشراء والفواتير وإشعارات الشحن بأمان وموثوقية. اختر خيارات نشر مرنة، سواء أكانت محلية أم على السحابة، لتوفير الوقت المنقضي على الأجهزة والبنية التحتية، ما يمنح أعمالك ميزة تنافسية.

 تعلم كيف يمكنك تسريع وتيرة إنجاز أعمالك باستخدام نظام IBM webMethods B2B تعرّف على كيفية تحديث التكامل بين الشركات وبعضها

لماذا منصة التكامل كخدمة (iPaaS) هي مستقبل إدارة واجهات برمجة التطبيقات: كيف يمكن أن يساعدك التحكم المركزي في تبسيط التكامل

احضر هذه الندوة عبر الإنترنت وتعرّف على كيفية التخلص من صوامع التكامل، والحد من تعقيدات استخدام الأدوات المتعددة، والحفاظ على الحوكمة والتحكم عبر الأنظمة الموزعة، مع التكامل المركزي عبر البيئات الهجينة والمتعددة السحابة.

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تعزيز الروابط بين الشركات

سرّع التكامل بين الشركات وبعضها من خلال رؤية شاملة للشركاء ومعاملات موثوقة وتبادل آمن للبيانات. مع ®IBM webMethods B2B يمكنك:
الحصول على رؤية شاملة لشبكة شركائك

ابحث عن جميع الأصول المرتبطة بشريك واحد ببضع نقرات فقط - مع تخزين جميع بياناتك بشكل آمن في السحابة.
إجراء المعاملات بسهولة وثقة

استفد من دعم أكثر من 17,000 نوع من المستندات، ولك حرية تحديد قنوات الاتصال، ومعالجة المستندات، ومعلومات التوجيه.
مراقبة المعاملات في جميع مراحلها من البداية إلى النهاية

باشر إدارة الشركاء والمعاملات برؤية شاملة، وتخلص من المعوقات قبل أن تصبح مشكلات تعطل أعمالك.  
الدفع حسب الاستخدام

استفد من تسعير التكامل المرن والبسيط بين الشركات وبعضها الذي يتيح لك تغيير الخطط والدفع مقابل ما تحتاج إليه وتستخدمه.
مستند تقني اختبر فعالية منصة التكامل كخدمة (iPaaS) الهجينة من IBM استكشف كيف يعزز IBM webMethods القدرات الرئيسية لمنصة التكامل كخدمة (iPaaS) من IBM، ما يؤدي إلى إنشاء منصة تكامل مؤسسية موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على معالجة فوضى الاتصال. يدعم هذا الحل الموحّد العديد من المناطق الجغرافية والسحابة والبيئات الهجينة وأنماط التكامل وغيرها للمساعدة على تكامل مؤسستك بالكامل. اقرأ المستندات الفنية

إعادة تصور عملياتك بين الشركات وبعضها (B2B)

تمنحك منصة IBM webMethods B2B اتصالًأ شاملاً وخاليًا من قيود التطبيقات لتبسيط تفاعلاتك بين الشركات وبعضها وتعزيزها، ما يساعد على تحويل الأعمال بين الشركات وبعضها إلى ميزة تنافسية لأعمالك.
اتصال كامل بالتطبيقات للمعاملات بين الشركات وبعضها يمكنك الاتصال بأي تطبيق، بما في ذلك الأنظمة القديمة أو البرامج المحلية أو التطبيقات المخصصة أو تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) أو أجهزة إنترنت الأشياء (IOT)، مع دعم كامل للتوافق مع الإصدارات السابقة، ما يسرّع من نشر المعاملات الجديدة بين الشركات وبعضها (B2B).
التحكم في البيانات بين الشركات وبعضها تمتع بالوصول في الوقت الحقيقي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى البيانات بين الشركات (B2B) الخاصة بك وبإمكانية إجراء التغييرات عند الحاجة - لا مزيد من طوابير الانتظار والتذاكر وأوقات الانتظار.
أتمتة معاملات الشركاء أتمتة إدارة الطلبات والتواصل مع الموردين، مما يقلل من تعقيد سلاسل التوريد وأوجه القصور والأخطاء.
تأهيل الشركاء وإدارتهم يمكنك إنشاء ملفات تعريف الشركاء وتعبئتها لإعداد الشركاء في دقائق، مما يقلل وقت الإعداد من أيام أو أسابيع إلى دقائق.
بوابة الخدمة الذاتية للشركاء توفير وصول آمن للشركاء لإدارة تفاصيل الاتصال وتفضيلات التواصل، مما يقلل من الإدارة اليدوية للشركاء والأخطاء.
التكامل بين الشركات وبعضها المعتمد على واجهات برمجة التطبيقات دعم كل من معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) ومعاملات واجهة برمجة التطبيقات بين الشركات وبعضها (B2B API) على نفس المنصة. سيساعد هذا في تلبية احتياجات العملاء والشركاء الذين يفضلون واجهات برمجة التطبيقات للمعاملات الحساسة من حيث الوقت أو لدعم تكامل التطبيقات بشكل أعمق.
اتصال كامل بالتطبيقات للمعاملات بين الشركات وبعضها يمكنك الاتصال بأي تطبيق، بما في ذلك الأنظمة القديمة أو البرامج المحلية أو التطبيقات المخصصة أو تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) أو أجهزة إنترنت الأشياء (IOT)، مع دعم كامل للتوافق مع الإصدارات السابقة، ما يسرّع من نشر المعاملات الجديدة بين الشركات وبعضها (B2B).
التحكم في البيانات بين الشركات وبعضها تمتع بالوصول في الوقت الحقيقي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى البيانات بين الشركات (B2B) الخاصة بك وبإمكانية إجراء التغييرات عند الحاجة - لا مزيد من طوابير الانتظار والتذاكر وأوقات الانتظار.
أتمتة معاملات الشركاء أتمتة إدارة الطلبات والتواصل مع الموردين، مما يقلل من تعقيد سلاسل التوريد وأوجه القصور والأخطاء.
تأهيل الشركاء وإدارتهم يمكنك إنشاء ملفات تعريف الشركاء وتعبئتها لإعداد الشركاء في دقائق، مما يقلل وقت الإعداد من أيام أو أسابيع إلى دقائق.
بوابة الخدمة الذاتية للشركاء توفير وصول آمن للشركاء لإدارة تفاصيل الاتصال وتفضيلات التواصل، مما يقلل من الإدارة اليدوية للشركاء والأخطاء.
التكامل بين الشركات وبعضها المعتمد على واجهات برمجة التطبيقات دعم كل من معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) ومعاملات واجهة برمجة التطبيقات بين الشركات وبعضها (B2B API) على نفس المنصة. سيساعد هذا في تلبية احتياجات العملاء والشركاء الذين يفضلون واجهات برمجة التطبيقات للمعاملات الحساسة من حيث الوقت أو لدعم تكامل التطبيقات بشكل أعمق.

شبكة IBM Sterling® B2B Integration Value-Added Network (VAN)

تمتع بوصول فوري إلى أكثر من 3 ملايين شركة متصلة مسبقًا، مما يسرّع من عملية إعداد الشركاء ويعزز موثوقية معاملاتك بين الشركات وبعضها (B2B) من خلال معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) ومعاملات واجهة برمجة التطبيقات (API). تمثل شبكة الأعمال هذه تكاملًا جيدًا للمنظمات التي تستخدم IBM webMethods B2B. 

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