شركة Komatsu هي شركة تصنيع وتوزيع عالمية تُقدم معدات الحفر الأساسية وتقنياتها وخدماتها إلى قطاعات البناء والتعدين والطاقة والنفايات والمحاجر والقطاعات الحكومية. في أستراليا، تُدير شركة Komatsu عمليات أعمالها على نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القديم الذي لا يمكنه معالجة ملفات الثغرات الأمنية والمخاطر الشائعة (CSV) إلا في المهام المجمعة، ما يعني انعدام إمكانية الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي أو إلى البيانات المتدفقة.
كانت شركة Komatsu Australia في حاجة إلى إنشاء تجربة رقمية سلسة تسمح للعملاء والشركاء والفرق الداخلية بالوصول إلى البيانات المناسبة في الوقت المناسب. وكان هدفها أن تصبح شركة قائمة على البيانات، وهو ما تُرجم إلى ضرورة وجود تقنيات أكثر تطورًا توفر واجهات برمجة تطبيقات تتيح توقع الإيرادات، على سبيل المثال، وإلى القدرة على مشاركة البيانات في الوقت الفعلي مع فريق ذكاء الأعمال لديهم.
كل هذا يتطلب منصة تكامل هجينة فائقة الإمكانات.
تحققت شركة Komatsu من الخيارات المتاحة لها واختارت IBM ® webMethods كمنصة تكامل سهلة النشر كخدمة (iPaaS). وتستخدم الشركة الآن webMethods كحلقة وصل بين الأنظمة الأساسية، مثل تطبيقات Microsoft Dynamics وSalesforce وIBM AS/400.
بفضل تقنية التعامل بين الشركات (B2B) على webMethod، تمكنت شركة Komatsu من تسهيل عمليات شراء القطع من شركاء التعدين في جميع أنحاء أستراليا. من خلال البوابة بين الشركات، تستطيع شركة Komatsu الآن التكامل مع الشركاء التجاريين وإدارة عمليات الأعمال وربط المستندات ذات الصلة. ومن الجدير بالذكر أن شركة Komatsu أصبح لديها "مصدر واحد للحقيقة" في المعاملات بين الشركات.
على الرغم من زيادة مسؤولياتهم بشكل كبير، إلا إن فريق شركة Komatsu تمكن من تحقيق ذلك من دون الحاجة إلى زيادة عدد الموظفين، لأن منصة webMethods ستتولى كل المهام الثقيلة.
باستخدام webMethods، تمكن فريق شركة Komatsu من تسريع عمليات التطوير بنسبة 30%. لقد انخفض الوقت اللازم لدمج مصدر ملف واحد في البنية الجديدة من خمسة أيام إلى يوم واحد.
بيئة الشركة الجديدة على السحابة مزودة بعدد من التطبيقات المنطقية، والتي أصبحت أكثر كفاءة مع webMethods. أصبح الآن بالإمكان من خلال ورود رسالة بريد إلكتروني في صندوق الوارد تشغيل سير عمل تلقائي مزود بالتنبيهات — ولا يستلزم أي خبرة. ويؤدي ذلك إلى الارتقاء بمستوى الموظفين إلى مطورين ذوي خبرة أساسية ويقلل من الحاجة إلى مجموعة ضخمة من تطبيقات منطق الأعمال.
تعمل واجهة webMethods سهلة الاستخدام وتكامل الخدمة الذاتية على تمكين الفرق من إنشاء أدواتهم الخاصة. ومن الابتكارات الأخرى بوابة خدمة العملاء التي تُمكّن العملاء من الوصول إلى السجلات المتعلقة بالعمليات والمشتريات والتخطيط وسجل الشراء. باستخدام webMethods، تجمع البوابة البيانات من عمليات التحقق الائتماني الخلفية وسجلات طلبات تخطيط موارد المؤسسة (ERP) ومراكز التوزيع لتقديم تصور في الوقت الفعلي للبصمة الرقمية للعميل.
شركة Komatsu هي شركة تصنيع وتوزيع عالمية تُقدم معدات الحفر الأساسية وتقنياتها وخدماتها إلى قطاعات البناء والتعدين والطاقة والنفايات والمحاجر والقطاعات الحكومية. تُحقق شركة Komatsu القيمة من خلال عمليات التصنيع وابتكار التقنيات لبناء مستقبل مستدام ينعم فيه الناس والشركات وكوكبنا معًا.
Komatsu Ltd. تأسست في عام 1921 في إحدى قرى التعدين باليابان، وهي الآن واحدة من كبرى الشركات الموردة لمعدات المرافق والبناء والتعدين في العالم. يعمل لدى الشركة أكثر من 60000 موظف في أماكن مختلفة حول العالم. في عام 1965، أصبحت شركة Komatsu Australia شركة تابعة لها ويعمل بها الآن أكثر من 3400 شخص في جميع عمليات منطقة أوقيانوسيا.
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