لم تكن رحلة صناعة الخدمات اللوجستية سهلة في السنوات الأخيرة. لقد أوضحت الجائحة والصراعات العالمية أمرًا واحدًا: أن الحصول على معلومات في الوقت الفعلي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى من أجل الاستجابة بمرونة للتهديدات التي تواجه سلسلة التوريد.

في هذه السوق ذات سلاسل التوريد المتزايدة الاضطراب، تخدم شركة Hellmann Worldwide Logistics بنجاح المتطلبات الفردية لعملائها—برًا وبحرًا وجوًا—بمنتجاتها للشحن الجوي والبحري والبري والسكك الحديدية، والخدمات اللوجستية التعاقدية. تريد Hellmann توسيع مسار النجاح هذا من خلال النمو، والاستحواذ على مجالات أعمال إضافية، والحفاظ على جاهزيتها للمستقبل. ولكن كلما زاد النمو، زاد تعقيد تكامل أنظمة إدارة النقل والمستودعات المختلفة، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأنظمة الواجهة الخلفية، والبيانات والعمليات —التي تعتمد عليها Hellmann في أمنها وتوافرها وقوتها وأدائها.

يوضح Peter Schenk، رئيس قسم حوكمة تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات وظائف ومنصات الدعم في Hellmann Logistics العالمية قائلًا: "مع حل منصتنا السابق—منصة EDI/EAI لمنافس أمريكي—كانت تكاليف التشغيل والصيانة والتطوير الباهظة أمرًا مفروغًا منه. بعد إصدار برنامج وما تلاه من فقدان وظائف مهمة للشركة، قررت Hellmann تبني التحديث والتوحيد القياسي.

سعت Hellmann إلى حل متكامل لتحقيق هذه الأهداف: