لم تكن رحلة صناعة الخدمات اللوجستية سهلة في السنوات الأخيرة. لقد أوضحت الجائحة والصراعات العالمية أمرًا واحدًا: أن الحصول على معلومات في الوقت الفعلي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى من أجل الاستجابة بمرونة للتهديدات التي تواجه سلسلة التوريد.
في هذه السوق ذات سلاسل التوريد المتزايدة الاضطراب، تخدم شركة Hellmann Worldwide Logistics بنجاح المتطلبات الفردية لعملائها—برًا وبحرًا وجوًا—بمنتجاتها للشحن الجوي والبحري والبري والسكك الحديدية، والخدمات اللوجستية التعاقدية. تريد Hellmann توسيع مسار النجاح هذا من خلال النمو، والاستحواذ على مجالات أعمال إضافية، والحفاظ على جاهزيتها للمستقبل. ولكن كلما زاد النمو، زاد تعقيد تكامل أنظمة إدارة النقل والمستودعات المختلفة، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأنظمة الواجهة الخلفية، والبيانات والعمليات —التي تعتمد عليها Hellmann في أمنها وتوافرها وقوتها وأدائها.
يوضح Peter Schenk، رئيس قسم حوكمة تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات وظائف ومنصات الدعم في Hellmann Logistics العالمية قائلًا: "مع حل منصتنا السابق—منصة EDI/EAI لمنافس أمريكي—كانت تكاليف التشغيل والصيانة والتطوير الباهظة أمرًا مفروغًا منه. بعد إصدار برنامج وما تلاه من فقدان وظائف مهمة للشركة، قررت Hellmann تبني التحديث والتوحيد القياسي.
سعت Hellmann إلى حل متكامل لتحقيق هذه الأهداف:
يقول Schenk: "بعد تحليل سوقي موجز وعملي، قررنا اختيار منصة تكامل IBM® webMethods—لأسباب فنية ولإمكانية بناء واجهات جديدة وبالتالي القدرة على متابعة مسار نمونا".
لعبت IBM webMethods دورًا أساسيًا في تنسيق رحلة Hellmann التحويلية. صممت لدمج الواجهات عبر سلسلة القيمة اللوجستية بأكملها، مما يضمن نقل البيانات بسلاسة، واستيعاب كل من التحقق ومنطق الأعمال المخصص. قدرتها على دمج التطبيقات الحالية والجديدة بسهولة يسرت عملية تكامل غير معقدة، حتى في خضم متطلبات العملاء والسوق المتغيرة. دعمت قدرة المنصة على تخطيط عمليات التكامل المستقبلية والتكيف مع الاتجاهات المتغيرة، مثل الانتقال من عمليات تبادل البيانات إلكترونيًا (EDI) إلى تكنولوجيا واجهات برمجة التطبيقات (API) الحديثة، التزام شركة Hellmann بالتحديث والتوسع المستمر. دفعت قدرة التحول الشاملة هذه شركة Hellmann نحو النمو غير المسبوق والكفاءة التشغيلية المحسنة ومرونة الأعمال القوية.
وسرعان ما طبقت Hellmann المنصة الجديدة بعد إثبات المفهوم، وضمن فريق webMethods النقل الفوري للمعرفة. ينسب Schenk نجاح التحول إلى توعية الشركة بأكملها بمزايا التحديث وإشراك جميع الفرق المعنية طوال عملية إدارة التغيير.
"يجب أن يسير التحديث جنبًا إلى جنب مع التوحيد القياسي، وفقًا لتجربتنا. إنه يوفر الفرصة لتوحيد عمليات تكامل العملاء بهدف تغطية نفس عدد العملاء في النهاية بعدد أقل من عمليات التنفيذ وزيادة الكفاءة العامة على امتداد سلسلة التوريد بأكملها،" يلخص Schenk.
ساعدت المنصة الشفافة والقوية Hellmann على تحقيق فوائد إضافية:
مزود الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة Hellmann Worldwide Logistics تأسست عام 1871 كشركة عائلية في أوسنابروك وتوظف اليوم 12,348 شخصًا في 173 دولة. بحلولها اللوجستية، تنفذ الشركة المتطلبات الفردية لعملائها عن طريق الجو والماء والطرق والسكك الحديدية وكذلك في المستودعات. في عام 2021، حققت مجموعة Hellmann مبيعات بلغت حوالي 4,07 مليار يورو.
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