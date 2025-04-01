أعد استخدام الخدمات التي تنشئها في أي مكان باستخدام التكامل التكامل وقت التشغيل الذي يمكن تشغيله بأي طريقة تريدها - كخدمة مصغرة أو في التكامل المحلي أو في سحابة خاصة حاوية أو في سحابة عامة. قم بإجراء المعلومات التكنولوجية بشكل موثوق به باستخدام نموذج عمليات التطوير الذي يستخدم مستودعًا للإصدارات والتبعيات.