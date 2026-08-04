IBM webMethods Integration Flow Pilot

يدمج Flow Pilot التطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي في مهام سير العمل التي تستخدمها فِرق التكامل بالفعل، مما يساعدها على إنشاء webMethods Flow Services وصيانتها بسرعة أكبر.

استخدم IBM Bob أو Claude أو غيرهما من مساعدي الذكاء الاصطناعي المعتمدين على مستوى المؤسسة، بما يتوافق مع استراتيجية مؤسستك وسياساتها المتعلقة بالأمان والحوكمة، من دون التقيّد بتجربة أصلية خاصة بمورّد واحد.