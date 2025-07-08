نقل البيانات بسرعة عالية

قم بتعيين أولويات النقل وتحديد تخصيص النطاق الترددي الإجمالي أو لكل تدفق. يمكنك تغيير إعدادات النقل استنادًا إلى الوقت من اليوم أو الأسبوع، أو المستخدم أو المجموعة، أو عنوان IP الخاص بالعميل أو البيانات الوصفية.