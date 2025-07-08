نقل البيانات بسرعة عالية

تستخدم سحابة IBM Cloud Pak® للتكامل قدرات نقل البيانات عالية السرعة لـ IBM Aspera® للاستفادة الكاملة من النطاق الترددي المتاح للشبكة، وزيادة السرعة، وتوسيع نطاق نقل البيانات بسرعة — بلا حدود نظرية.
عمليات نقل قوية وموثوقة مع منطق إعادة المحاولة والاستئناف التلقائي.
تصبح عمليات النقل قابلة للتوسع بدرجة كبيرة، مع آلاف من جلسات النقل المتزامنة ومعدل نقل إجمالي متعدد جيجابت في الثانية.
قم بتعيين أولويات النقل وتحديد تخصيص النطاق الترددي الإجمالي أو لكل تدفق. يمكنك تغيير إعدادات النقل استنادًا إلى الوقت من اليوم أو الأسبوع، أو المستخدم أو المجموعة، أو عنوان IP الخاص بالعميل أو البيانات الوصفية.
راقب جميع التحويلات الواردة والصادرة في الوقت الفعلي: قم بإلغاء التحويلات الواردة والصادرة أو إيقافها مؤقتًا أو استئنافها أو إعادة ترتيبها في قائمة الانتظار سريعًا. قم بتكوين إشعارات البريد الإلكتروني وتأكيدات التسليم على العميل والخادم.
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