نقل البيانات بسرعة عالية

نقل البيانات الكبيرة عبر مسافة عالمية بأقصى سرعة

 

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رسم توضيحي يُظهر دورة الحياة بحجم كبير

قيمة نقل البيانات عالي السرعة

تستخدم سحابة IBM Cloud Pak® للتكامل قدرات نقل البيانات عالية السرعة لـ IBM Aspera® للاستفادة الكاملة من النطاق الترددي المتاح للشبكة، وزيادة السرعة، وتوسيع نطاق نقل البيانات بسرعة — بلا حدود نظرية.
نقل موثوق

عمليات نقل قوية وموثوقة مع منطق إعادة المحاولة والاستئناف التلقائي.
قابلية التوسع

تصبح عمليات النقل قابلة للتوسع بدرجة كبيرة، مع آلاف من جلسات النقل المتزامنة ومعدل نقل إجمالي متعدد جيجابت في الثانية.
أولويات قابلة للتكيف

قم بتعيين أولويات النقل وتحديد تخصيص النطاق الترددي الإجمالي أو لكل تدفق. يمكنك تغيير إعدادات النقل استنادًا إلى الوقت من اليوم أو الأسبوع، أو المستخدم أو المجموعة، أو عنوان IP الخاص بالعميل أو البيانات الوصفية.
المراقبة في الوقت الحقيقي

راقب جميع التحويلات الواردة والصادرة في الوقت الفعلي: قم بإلغاء التحويلات الواردة والصادرة أو إيقافها مؤقتًا أو استئنافها أو إعادة ترتيبها في قائمة الانتظار سريعًا. قم بتكوين إشعارات البريد الإلكتروني وتأكيدات التسليم على العميل والخادم.

حل واحد لتلبية جميع الاحتياجات

امرأة تجلس أمام جهاز كمبيوتر ورجل يقف بجانبها وهو يحمل جهازًا لوحيًا.
عمليات نقل عالية السرعة وآمنة

استخدم عمليات نقل عالية السرعة لترحيل البيانات من وإلى مراكز البيانات المحلية والتقنيات السحابية الكبرى وفيما بينهما.

 
 



 

 
رجلان يتحدثان أمام دفتر ملاحظات وشاشات تعرض الرسومات.
مشاركة سريعة وواسعة النطاق

تمكن من تسليم وتوزيع البيانات بأي حجم وأقصى سرعة بين الأنظمة والموظفين والعملاء والشركاء.

 

 
امرأة تقف وتنظر إلى شاشة تحتوي على بيانات بينما تحمل جهاز كمبيوتر محمولًا
تنسيق البيانات الذكي.

تنسيق ومراقبة وتحكم في عمليات نقل البيانات وسير العمل.

 

 
أربعة زملاء في العمل ينظرون إلى الشاشة أثناء التحدث
مشاركة الملفات بسلاسة

يمكنك إرسال ومشاركة الملفات والمجلدات الكبيرة المخزنة في مراكز البيانات المحلية والتقنيات السحابية الكبرى.

 

 
مجموعة متعددة الأعراق من الأشخاص المبدعين يناقشون أفكار اجتماعات العصف الذهني للأعمال في مكتب حديث.
نسخ احتياطية موثوقة وعالية السرعة.

احصل على نسخ احتياطية عالية السرعة وتكرار لمستودعات البيانات الكبيرة.
امرأة تجلس أمام جهاز كمبيوتر ورجل يقف بجانبها وهو يحمل جهازًا لوحيًا.
عمليات نقل عالية السرعة وآمنة

استخدم عمليات نقل عالية السرعة لترحيل البيانات من وإلى مراكز البيانات المحلية والتقنيات السحابية الكبرى وفيما بينهما.

 
 



 

 
رجلان يتحدثان أمام دفتر ملاحظات وشاشات تعرض الرسومات.
مشاركة سريعة وواسعة النطاق

تمكن من تسليم وتوزيع البيانات بأي حجم وأقصى سرعة بين الأنظمة والموظفين والعملاء والشركاء.

 

 
امرأة تقف وتنظر إلى شاشة تحتوي على بيانات بينما تحمل جهاز كمبيوتر محمولًا
تنسيق البيانات الذكي.

تنسيق ومراقبة وتحكم في عمليات نقل البيانات وسير العمل.

 

 
أربعة زملاء في العمل ينظرون إلى الشاشة أثناء التحدث
مشاركة الملفات بسلاسة

يمكنك إرسال ومشاركة الملفات والمجلدات الكبيرة المخزنة في مراكز البيانات المحلية والتقنيات السحابية الكبرى.

 

 
مجموعة متعددة الأعراق من الأشخاص المبدعين يناقشون أفكار اجتماعات العصف الذهني للأعمال في مكتب حديث.
نسخ احتياطية موثوقة وعالية السرعة.

احصل على نسخ احتياطية عالية السرعة وتكرار لمستودعات البيانات الكبيرة.
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