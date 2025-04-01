يتبع IBM Aspera نهجًا مختلفًا في التعامل مع تحديات حركة البيانات الكبيرة عبر شبكات WAN العالمية. بدلاً من تحسين نقل البيانات أو تسريعه، يعمل Aspera على التخلص من العقبات الأساسية باستخدام تقنية نقل متقدمة تستخدم عرض النطاق الترددي المتوفر في الشبكة بشكل كامل؛ لزيادة السرعة وتوسيع النطاق بسرعة دون أي حدود نظرية.
خطط Standard Plus وPremium الجديدة تبدأ من 1,250 دولارًا أمريكيًّا/للتيرابايت. تواصَل مع قسم المبيعات في الشركة للحصول على المزيد من المعلومات حول التسعيروالحِزَم.
تمكَّن من نقل وتوزيع ومزامنة الملفات ومجموعات البيانات الضخمة عالميًا.
تمكَّن من تسريع تعاون الفرق حول العالم ومشاركة البيانات الكبيرة والملفات الكبيرة.
أتمتة ومراقبة عمليات نقل البيانات وسير العمل والتحكم فيها.
تمكَّن من تسليم البيانات بأي حجم وبث فيديو بمعدل بت غير محدود في زمن انتقال شبه صفري.
بناء سير عمل قابل للتوسع بشكل كبير ويعمل في البيئة المحلية أو في السحابة أو كليهما.
استخدم تقنية سلسلة الكتل لإضافة الأمان لحركة الأصول الرقمية.
استخدم عمليات نقل عالية السرعة لترحيل البيانات من وإلى مراكز البيانات المحلية والتقنيات السحابية الكبرى وفيما بينهما.
تمكَّن من تسليم وتوزيع البيانات بأي حجم وأقصى سرعة بين الأنظمة والموظفين والعملاء والشركاء.
تمكَّن من أتمتة المعالجة التي يتطلبها الفيديو وعمليات سير عمل البيانات الكبيرة، بغض النظر عن الحجم أو التنسيق أو مسافة النقل.
يمكنك إرسال ومشاركة الملفات والمجلدات الكبيرة المخزنة في مراكز البيانات المحلية والسحابات الرئيسية.
استمتع بالنسخ الاحتياطي والنسخ المطابق عالي السرعة لمستودعات البيانات الكبيرة.
تعد تقنية البث بديلاً ثوريًا لنقل تدفقات البيانات الكبيرة بلا أخطاء.
السرعة هي الأهم: عزِّز سرعة نقل بياناتك بما يصل إلى 100 ضعف باستخدام IBM Aspera.
هل ترغب في معرفة مدى سرعة نقل الملفات الكبيرة أو مجموعات البيانات؟ جرّب حاسبتنا لترى مدى تفوّق Aspera، حتى على الشبكات الصعبة. اختبر الفرق في السرعة الآن.
ينتهي الإصدار التجريبي المجاني بعد 14 يومًا أو إتمام 50 غيغابايت من عمليات النقل، أيهما يحدث أولاً.
تشهد الخطط السنوية، في مستهلها، نقلاً للبيانات بحجم تيرابايت واحد سنويًا. وتُطبق الخصومات عند الالتزام بكميات نقل أعلى.
خطط سنوية تبدأ من 6 تيرابايت في السنة. تُطبق الخصومات عند الالتزام بكميات أكبر.
تبدأ الخطط السنوية نقل البيانات بحجم 60 تيرابايت سنويًا. وتُطبق الخصومات عند الالتزام بكميات نقل أعلى.
لا يوجد التزام بحجم النقل.
* السعر المعروض لا يشمل أي ضرائب مطبَّقة.
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