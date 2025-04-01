يتبع IBM Aspera نهجًا مختلفًا في التعامل مع تحديات حركة البيانات الكبيرة عبر شبكات WAN العالمية. بدلاً من تحسين نقل البيانات أو تسريعه، يعمل Aspera على التخلص من العقبات الأساسية باستخدام تقنية نقل متقدمة تستخدم عرض النطاق الترددي المتوفر في الشبكة بشكل كامل؛ لزيادة السرعة وتوسيع النطاق بسرعة دون أي حدود نظرية.