تعرّف على كيفية امتثال IBM Aspera للمبادئ التوجيهية واللوائح الحكومية الخاصة بشركة الصناعات الغذائية.
المجموعة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) هي مجموعة مستقلة غير حكومية تضم في عضويتها 164 هيئة وطنية للمعايير. تضع المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (ISO) معايير دولية طوعية وقائمة على توافق الآراء وذات صلة بالسوق. الهدف هو الإشراف على أن تكون المنتجات والخدمات آمنة وموثوقة وذات جودة عالية.
انظر قائمة المنتجات المعتمدة من ISO 27001/27001 / 27017/2701 / 27018/2701 ← قائمة المنتجات المعتمدة من ISO 27001
انظر ISO 27001 - شهادة ISO 27001 - شهادة →
تواصل مع أحد ممثلي IBM لطلب بيان قابلية التطبيق ISO 27001 (SOA) على IBM Aspera On Cloud.
إن ضوابط النظام وضوابط المجموعة (SOC)، التي وضعها المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA)، هي معيار للضوابط التي تحمي تخزين المعلومات في السحابة. تساعد تقارير SOC المستخدمين على تقييم المخاطر المرتبطة بالاستعانة بمصادر خارجية للخدمة السحابية.
SOC 1 هو تدقيق للضوابط الداخلية في مجموعة الخدمات على التقارير المالية التي يتم تنفيذها لحماية البيانات المملوكة للعميل. تستند عمليات التدقيق والتقارير الخاصة بشركة SOC 1 إلى بيان معايير ارتباطات التدقيق (SSAE 18).
SOC 2 هو تدقيق لفعالية الضوابط الداخلية التي تنفذها مجموعة الخدمات لحماية البيانات المملوكة للعملاء. تستند عمليات تدقيق SOC 2 وتقاريرها إلى مبادئ خدمة الثقة الصادرة عن معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين في الولايات المتحدة الأمريكية (AICPA) ذات الصلة بالأمن والتوافر وسلامة المعالجة والسرية أو الخصوصية.
اتصل بممثل IBM لطلب تقريري IBM Aspera On Cloud SOC 1 و SOC 2.
البنود النموذجية للاتحاد الأوروبي متاحة لمراقبي ومعالجي معلومات التعريف الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي. تُلزم هذه البنود الشركات من خارج الاتحاد الأوروبي باتباع القوانين والممارسات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في جميع المواقع العالمية. توفر البنود حقوق الإنفاذ والاطمئنان للشركات التي تحتفظ بمعلومات تحديد الهوية الشخصية في الاتحاد الأوروبي بأن مقدمي الخدمات الموجودين خارج الاتحاد الأوروبي سيعالجون البيانات فقط وفقًا لتعليماتهم وبما يتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
يسعى النظام الأوروبي العام لحماية البيانات إلى إنشاء قانون موحد لحماية البيانات على مستوى الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى إعادة التحكم في بيانات المواطنين الشخصية الخاصة بهم، مع فرض قواعد صارمة على الجهات التي تستضيف هذه البيانات وتعالجها في أي مكان في العالم.
IBM ملتزمون بتزويد كل عميل و IBM الأعمال شريك بحلول مبتكرة خاصة بالبيانات والأمن والحوكمة لمساعدتهم في رحلتهم نحو الاستعداد للائحة العامة لحماية البيانات.
IBM Aspera On Cloud يستوفي الضوابط المطلوبة IBM التي تتناسب مع متطلبات قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة لعام 1996 (HIPAA) متطلبات قاعدة الأمن والخصوصية. وتتضمن هذه المتطلبات الضمانات الإدارية والمادية والفنية المناسبة المطلوبة من شركاء الأعمال في 45 CFR الجزء 160 والجزأين الفرعيين A وC من الجزء 164.
اتصل بمندوب المبيعات الخاص بك لتوقيع اتفاقية ملحق شركاء الأعمال (BAA) من IBM.
الباب 21 CFR الجزء 11 هو جزء من الباب 21 من مدونة اللوائح الفيدرالية الذي يحدد لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بشأن السجلات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية (ERES).
تحالف السحابة الأمني (CSA) هو مجموعة غير ربحية غير هادفة للربح مهمتها تعزيز استخدام أفضل الممارسات لتوفير ضمان الأمن داخل الحوسبة السحابية. إحدى الآليات التي تستخدمها وكالة الأمن السيبراني في سعيها لتحقيق مهمة تكنولوجيا المعلومات هي سجل الأمن والثقة والضمان (STAR) - وهو سجل مجاني, سجل مجاني متاح للجمهور يوثق الضوابط الأمنية التي توفرها مختلف عروض الحوسبة السحابية.
صممت وزارة التجارة الأمريكية والمفوضية الأوروبية والإدارة السويسرية درع الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسويسرا والولايات المتحدة إطار العمل لتزويد الشركات على جانبي المحيط الأطلسي بآلية للامتثال لحماية البيانات.
أنشأت جمعية الأفلام السينمائية الأمريكية (MPAA) دليلًا إرشاديًا لنموذج الأمان للجهات الخارجيةبائعي الطرف الثالث الذين يتعاقد معهم أعضاء رابطة الصور المتحركة الأمريكية (MPAA) بغرض فهم التوقعات العامة للمحتوى وأفضل الممارسات الحالية. يحدد الدليل الإرشادي الضوابط في مجالات الأمن المادي والرقمي وإدارة النظام ويتم ربطها بضوابط ISO وNIST.