تسليم البيانات
IBM Aspera يوفر لك حلاً فائق السرعة والقوة لتوصيل البيانات عالميًا
قدِّر مكاسبك
®رسم توضيحي متساوي القياس للبيانات من أسبيرا
توصيل بيانات عالية السرعة أينما احتجت إليها تكنولوجيا المعلومات

يمكّنك نظام IBM Aspera من توصيل وتوزيع البيانات مهما كان حجمها بأقصى سرعة حول العالم.
قم بتنزيل صحيفة البيانات ®على خادم نقل البيانات عالي السرعة الخاص بشركة أسبيرا
التجربة القصوى في السرعة والموثوقية
حركة البيانات بالسرعة القصوى

تخلص من اختناقات المسافة وازدحام الشبكة، مما يتيح التوصيل عالي السرعة في الوقت والمكان اللذين تحتاج إليهما.
احصل على بث عالي الجودة وبأي معدل بتات

تمكين النقل الخالي من الأخطاء لأي معدل بت للفيديو بأي معدل بت مع نقل فيديو بمعدل يقترب من الصفر زمن الانتقال عبر أي مسافة.
حافظ على أمان عمليات نقل البيانات

قم بحماية بياناتك من خلال عناصر التحكم في وصول المستخدم، والتحقق من بيانات التشفير والتحقق من تكامل البيانات.

 
دراسات الحالة
قناة FOX Sports في كأس العالم لكرة القدم

خلال كأس العالم لكرة القدم 2018، ساعد موقع ®أسبيرا قناة FOX Sports في تحرير المحتوى عن بُعد في زمن شبه حقيقي.
®الوثائق التقنية لنقل البيانات من أسبيرا والتنزيلات من أسبيرا Aspera Faspex صحيفة البيانات

اقرأ كيف يتيح Aspera Faspex إمكانية الإرسال العالمي للملفات والمجلدات الكبيرة باستخدام سير العمل على غرار البريد الإلكتروني .

 

 تنزيل صحيفة البيانات IBM Aspera ®ورقة FASP

تعرّف على كيفية استخدام ®Aspera للبنية التحتية الحالية لشبكة WAN والأجهزة السلعية لنقل أسرع بمئات المرات من بروتوكول نقل الملفات FTP و HTTP.

 

 اقرأ الورقة بث فيديو البث عبر شبكات IP

اكتشف كيف توفر ASPERA STREAMING التقنية أقل قدر من التأخير ومعدلات تسليم ثابتة.

 

 تنزيل المستندات المستندات الفنية
مفتاح ®منتجات أسبيرا لتوصيل البيانات IBM Aspera Enterprise

الوصول إلى مجموعة كاملة من Aspera Enterprise التطبيق لنقل مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة.

 IBM Aspera On Cloud

إرسال ومشاركة الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر أي مسافة بأقصى سرعة.

 IBM Aspera Shares

مشاركة وتبادل الملفات والأدلة الكبيرة من سطح المكتب بسرعة وأمان.

 أسبيرا أسبيرا فاسبكس IBM Aspera Faspex

تمكين الإرسال العالمي من شخص إلى شخص للملفات والمجلدات الكبيرة باستخدام سير العمل على غرار البريد الإلكتروني.
اتخذ الخطوة التالية

دعنا نناقش احتياجات توصيل البيانات الخاصة بك.
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