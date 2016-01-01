مشاركة الملفات المتوافقة مع قانون HIPAA
تعرف على كيفية توفير IBM Aspera للرعاية الصحية والأبحاث مجموعة حلول نقل موثوقة ومتوافقة مع HIPPA لإرسال البيانات الطبية بأمان وبأقصى سرعة
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رسم توضيحي لامرأة تنتظر في مكتب الاستقبال مع ممرض ذكر يستخدم المكتب
متوافق مع قانون HIPAA وسريع وآمن لنقل الملفات الكبيرة

تسريع البحث وتحسين رعاية المرضى من خلال النقل الموثوق به في الوقت الحقيقي للملفات الكبيرة عبر أي مسافة

لتسريع عملية البحث وتحسين رعاية المرضى، تحتاج مجموعتك إلى تبادل سريع وآمن لكميات كبيرة من الملفات، التي يحتوي الكثير منها على معلومات حساسة عن المرضى. ومع ذلك، فإن الطرق التقليدية لإرسال الملفات - من غرفة الفحص إلى المكتب الطبي، إلى مرفق البحث وكل مكان بينهما - بطيئة وغير فعالة وتنطوي على مخاطر أمنية ذات عواقب وخيمة.

IBM Aspera هي مجموعة من برامج نقل البيانات لنقل مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة وأمان، بغض النظر عن ظروف الشبكة. يوفر IBM Aspera برنامجي الخادم والعميل اللازمين لإرسال الملفات بأقصى سرعة.

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جرّب حاسبة نقل الملفات من IBM Aspera من IBM Aspera

تحقق من وقت نقل الملفات وسرعتها على أي مسافة أو ظروف الشبكة باستخدام الآلة الحاسبة الخاصة بنا.
المزايا
حافظ على حماية بياناتك  

انقل بياناتك بأمان باستخدام التشفير من طرف إلى طرف مع الامتثال للوائح HIPPA.
توصيل البيانات الحساسة بشكل أسرع 100 مرة

امنح مقدّم الرعاية الصحية إمكانية الوصول إلى اختبار النتائج في جزء من الوقت.
تقليل الوقت اللازم للتشخيص

تلقي شبه اختبار زمني حقيقي النتائج بأقل قدر من فقدان الحزمة للتأكد من حصول مقدمي الخدمة على أدق البيانات.
ميزة

IBM Aspera تسريع عملية مشاركة البيانات الطبية الحيوية الضخمة عبر أي مسافة، مع زيادة أمن البيانات وموثوقيتها وحمايتها من فقدان البيانات.

 نقل البيانات الكبيرة والمزامنة

نقل وتوزيع ومزامنة الملفات ومجموعات البيانات الضخمة على مستوى العالم.

 التشفير الآمن

يساعد التشفير من طرف إلى طرف والتحقق من سلامة البيانات على تحقيق أقصى درجات الأمان.

 سحابة هجينة سير العمل

قم ببناء سير العمل بشكل كبير للتوسع في العمل المحلي أو في السحابة أو كليهما.

 التحقق من سلامة البيانات

الحماية من هجمات هجوم الوسيط وإعادة التشغيل وهجمات هجوم لحجب الخدمة.
معدلات النقل أسرع بمئات المرات من http/ftp القياسي. مراجع G2 اقرأ المراجعات الكاملة
يمكنك نقل كمية كبيرة من البيانات على مستوى العالم بطريقة آمنة. مراجع G2 اقرأ المراجعات الكاملة
دراسات الحالة
بيس ميديا السحابة السحابة

واستخدم فريق BASE IBM سحابية سحابية و IBM Aspera On Cloud و IBM Cloud Object Storage لـ ®Power بوابة التوزيع الإعلامي العالمية وتوفير مركز تخزين مركزي لشركاء الإنتاج في LCTV حول العالم.
فوكس سبورتس

استخدمت قناة FOX Sports ®Aspera لتحرير محتوى كأس العالم لكرة القدم 2018 عن بُعد في زمن شبه حقيقي.
DMC

يمكّن حل ®Aspera من نقل الملفات ومجموعات البيانات وتوزيعها ومزامنتها على مستوى العالم، ويتضمن أدوات لأتمتة ومراقبة سير العمل - وهي قدرات مثالية لبرامج DMC التلفزيونية التي تعتمد على المواعيد النهائية.
اتخذ الخطوة التالية

مع حلول نقل الملفات والبث السريع للملفات، IBM Aspera برنامج حركة البيانات من أي حجم عبر أي مسافة.

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