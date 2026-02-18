الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ لتسريع حل المشكلات وتحسين مرونة المراسلة

تاريخ النشر 18 فبراير 2026
أعلنت اليوم شركة IBM عن وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ، وهي إمكانات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مقدمة كجزء من IBM MQ Advanced، ومصممة لمساعدة فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات على تشخيص وحل مشكلات IBM MQ بشكل أسرع، وتحسين إنتاجية المسؤولين، وتقليل الاعتماد على خبراء MQ النادرين.

يعتمد وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ على الذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكالية في عمليات المراسلة، ما يمكن الفرق من فهم المشكلات والاستجابة لها عبر شبكات MQ الخاصة بهم باستخدام اللغة الطبيعية—ما يساعد على الإجابة على الأسئلة التشغيلية في دقائق بدلاً من ساعات.

الجديد في وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ

يقدم وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ واجهة ذكية وحوارية لإدارة MQ واستكشاف المشكلات وحلها. ويوفر الوكلاء نقطة تواصل واحدة لاكتشاف وتحليل وفهم المواقف عبر شبكة MQ، مقدمين معارف وتفسيرات وإجراءات مقترحة من خلال التفاعل باللغة الطبيعية.

عند الإطلاق، يركز وكلاء الذكاء الاصطناعي في MQ على أحد التحديات التشغيلية الأكثر شيوعًا وحساسية للأعمال والتي يواجهها مستخدمو MQ يوميًا: معرفة سبب عدم تدفق الرسائل.

الإمكانات الرئيسية لوكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ

باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ، يمكن للمسؤولين:

  • طرح أسئلة بلغة طبيعية حول مفاهيم MQ والتكوين وسلوك وقت التشغيل
  • تحديد وتحليل مشكلات مثل تراكم الرسائل، وفشل القنوات، وحالة قائمة انتظار التطبيقات
  • فهم أسباب الرسائل المهملة وحالات فشل التوجيه
  • تلقي تفسيرات سياقية لتسريع التعلم وحل المشكلات

يقلل الوكلاء من الحاجة إلى التشخيص اليدوي والتحليل المجزأ ومهام الدعم المطولة.

مصممون لبيئات MQ الهجينة والمؤسسية

يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ عبر جميع عمليات نشر IBM MQ، بما في ذلك:

  • IBM MQ وMQ Advanced
  • أجهزة MQ
  • MQ on z/OS
  • MQ SaaS
  • البيئات المحلية والسحابية

لا يوجد حد لعدد مثيلات الوكلاء التي يمكن نشرها. وكل مثيل مصمم لإدارة ما يصل إلى 20 مدير قائمة انتظار، ما يعكس المسؤولية التشغيلية النموذجية وتوقعات الأداء.

تمكين الفرق من التركيز على تحقيق القيمة

من خلال تضمين الذكاء الاصطناعي مباشرةً في عمليات MQ، يساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ المؤسسات على:

  • تحسين MTTR (متوسط الوقت اللازم للحل) وتقليل حجم حالات دعم IBM
  • تبسيط الجهد الإداري اليومي في MQ
  • تقليل الاعتماد على الخبرة العميقة في MQ، ما يساعد على معالجة نقص المهارات
  • تقليل مدة الانقطاعات وتكلفتها
  • تحسين كفاءة عمليات تكنولوجيا المعلومات وموثوقية المراسلات

تمكّن هذه النتائج الفرق من التركيز بشكل أقل على حل المشكلات الطارئة والتركيز بشكل أكبر على تحقيق قيمة الأعمال.

مستندون إلى الذكاء الاصطناعي الوكيل

يعتمد وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ على أنظمة وكيلة تدعم الاستدلال الذاتي، وحل المشكلات ذاتيًا، والتحليل السياقي. وهذا يسمح للوكلاء بتخطي الإجابات الثابتة، مقدمين معارف مصممة خصوصًا لبيئة كل عميل في MQ.

يتوفر وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ كعنصر في IBM MQ Advanced، بما في ذلك IBM MQ Advanced ضمن Cloud Pak for Integration، وسيتوفرون بشكل عام في 24 مارس 2026.

تعرف على المزيد حول IBM MQ Advanced ووكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ اليوم.

تفضل بزيارة صفحة منتج IBM MQ Advanced

تواصل مع ممثل IBM

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

Ash Singh

Technical Product Manager, IBM MQ AI, Core Software Automation