وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ لتسريع حل المشكلات وتحسين مرونة المراسلة

أعلنت اليوم شركة IBM عن وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ، وهي إمكانات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مقدمة كجزء من IBM MQ Advanced، ومصممة لمساعدة فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات على تشخيص وحل مشكلات IBM MQ بشكل أسرع، وتحسين إنتاجية المسؤولين، وتقليل الاعتماد على خبراء MQ النادرين.
يعتمد وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ على الذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكالية في عمليات المراسلة، ما يمكن الفرق من فهم المشكلات والاستجابة لها عبر شبكات MQ الخاصة بهم باستخدام اللغة الطبيعية—ما يساعد على الإجابة على الأسئلة التشغيلية في دقائق بدلاً من ساعات.
يقدم وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ واجهة ذكية وحوارية لإدارة MQ واستكشاف المشكلات وحلها. ويوفر الوكلاء نقطة تواصل واحدة لاكتشاف وتحليل وفهم المواقف عبر شبكة MQ، مقدمين معارف وتفسيرات وإجراءات مقترحة من خلال التفاعل باللغة الطبيعية.
عند الإطلاق، يركز وكلاء الذكاء الاصطناعي في MQ على أحد التحديات التشغيلية الأكثر شيوعًا وحساسية للأعمال والتي يواجهها مستخدمو MQ يوميًا: معرفة سبب عدم تدفق الرسائل.
باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ، يمكن للمسؤولين:
يقلل الوكلاء من الحاجة إلى التشخيص اليدوي والتحليل المجزأ ومهام الدعم المطولة.
يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ عبر جميع عمليات نشر IBM MQ، بما في ذلك:
لا يوجد حد لعدد مثيلات الوكلاء التي يمكن نشرها. وكل مثيل مصمم لإدارة ما يصل إلى 20 مدير قائمة انتظار، ما يعكس المسؤولية التشغيلية النموذجية وتوقعات الأداء.
من خلال تضمين الذكاء الاصطناعي مباشرةً في عمليات MQ، يساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ المؤسسات على:
تمكّن هذه النتائج الفرق من التركيز بشكل أقل على حل المشكلات الطارئة والتركيز بشكل أكبر على تحقيق قيمة الأعمال.
يعتمد وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ على أنظمة وكيلة تدعم الاستدلال الذاتي، وحل المشكلات ذاتيًا، والتحليل السياقي. وهذا يسمح للوكلاء بتخطي الإجابات الثابتة، مقدمين معارف مصممة خصوصًا لبيئة كل عميل في MQ.
يتوفر وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ كعنصر في IBM MQ Advanced، بما في ذلك IBM MQ Advanced ضمن Cloud Pak for Integration، وسيتوفرون بشكل عام في 24 مارس 2026.
تعرف على المزيد حول IBM MQ Advanced ووكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ اليوم.
تفضل بزيارة صفحة منتج IBM MQ Advanced