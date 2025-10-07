IBM MQ for z/OS

دمج استقرار وموثوقية الكمبيوتر الرئيسي باستخدام IBM MQ

شخص يعمل في مركز بيانات.

قوة IBM MQ على IBM Z

يوفر IBM® MQ for z/OS قوة وموثوقية برنامج IBM MQ لأنظمة IBM Z، مع دعم مدمج للتوافر العالي والاتصال العميق مع Apache Kafka وIBM Aspera.

تعزيز الأمان

حماية البيانات التي تحافِظ على استمرار عملك.
زيادة المرونة

قابلية توسُّع ومرونة أكبر لتحقيق أهداف العمل.
إمكانية الاتصال المتقدمة

إرسال الملفات وتفعيل الأحداث وتوحيد المؤسسة بأكملها.
الميزات اتصالات غنية

الاتصال بتقنيات مثل Apache Kafka وIBM Aspera.

 رسائل غير متزامنة موثوق بها

كود مخصص مصمم لتعزيز أداء IBM z/OS.

 المرونة الأفضل في فئتها

توفُّر عالٍ مدمج في MQ for z/OS باستخدام مجموعات مشاركة قائمة الانتظار.

دراسة حالة

موظفون يُجرون مسحًا ضوئيًا لمواد البقالة.
تمكَّنت سلسلة البقالة من تقليل الوقت اللازم لنقل المعلومات من المتاجر إلى مستودع البيانات. اقرأ دراسة الحالة

خيارات النشر الأخرى

IBM MQ Appliance

استخدام جهاز MQ مخصص عالي الأداء، مُعَدّ مسبقًا لتوفير البساطة ومحسَّن لتقليل التكاليف.

IBM MQ on Cloud

استخدِم MQ كخدمة مُدارة بالكامل ومستضافة على IBM Cloud أو AWS؛ لتتمكَّن من التركيز على ربط تطبيقاتك.
