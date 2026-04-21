تم الإعلان رسميًا عن IBM MQ 10.0 Long Term Support (LTS) في 21 أبريل 2026، وأصبح متاحًا بشكل عام اعتبارًا من 16 يونيو 2026، ومن 19 يونيو 2026 بالنسبة إلى MQ for z/OS. ويمثل هذا الإصدار تطورًا مهمًا في أكثر منصات المراسلة موثوقية في القطاع.
صُمم IBM MQ 10.0 لمساعدة المؤسسات على تحديث البنى المعمارية للتكامل من دون المساس بالموثوقية التي تعتمد عليها أعمالها. ويجمع بين أداء راسخ في مجال المراسلة ترسخ عبر عقود، وإمكانات جديدة تدعم السحابة الهجينة، والأنظمة المعتمدة على الأحداث، وعمليات النشر الأصلية في السحابة.ولا يقتصر الأمر على تحديث تدريجي، بل يمثل نقلة نوعية في المراسلة المؤسسية.
ومع تسارع المؤسسات نحو السحابة الهجينة، والبنى المعتمدة على الأحداث، وصناعة القرار في الوقت الفعلي، تغيّرت التوقعات المعقودة على أنظمة المراسلة تغيّرًا جذريًا. فما كان يُعد في السابق "موثوقًا بالقدر الكافي" بات يتعين اليوم أن يكون متاحًا على الدوام، وآمنًا بحكم التصميم، ومتكاملًا بسلاسة عبر مختلف الأنظمة البنائيّة.
كما أن توقعات الأمن تتطور بسرعة، في وقت يقترب فيه هامش التحمّل لفترات التعطل من الصفر. ويطرح هذا التحول سؤالًا محوريًا أمام قادة المؤسسات: هل أصبحت منصة المراسلة لديكم جاهزة للمرحلة المقبلة؟وقد تؤدي إخفاقات المراسلة إلى عدم اتساق في المعاملات، وفترات تعطّل، ومخاطر امتثال، ولا سيما في القطاعات الخاضعة لتنظيمات صارمة.
يتصدى IBM MQ 10.0 لهذه التحديات من خلال ابتكارات ترتكز إلى أربعة محاور استراتيجية:
تسهم إمكانات التوافر العالي الأصلية وقدرات التكرار عبر المناطق في دعم استمرارية الأعمال في البيئات الموزعة. وتظل الأنظمة قيد التشغيل، حتى عند حدوث الأعطال، بما يلبي توقعات المؤسسات الحديثة بإتاحة دائمة.
ومع دعم التشفير ما بعد الكمّي ونماذج المصادقة الحديثة، يساعد IBM MQ 10.0 المؤسسات على الاستعداد للتهديدات الناشئة، مع حماية البيانات الحساسة أثناء انتقالها.
كما تسهم قابلية الملاحظة المعززة والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحسين مراقبة بيئات المراسلة وإدارتها واستكشاف مشكلاتها وإصلاحها، بما يقلل التعقيد التشغيلي ويُسرّع معالجة المشكلات.
ومن تكامل Kafka إلى عمليات النشر الأصلية في Kubernetes، يتيح IBM MQ 10.0 اتصالًا سلسًا عبر البنى الهجينة، بما يربط الأنظمة التقليدية بالتطبيقات الحديثة.
لا يمثل IBM MQ 10.0 مجرد إصدار يضيف مزايا جديدة، بل يجسد تحولًا استراتيجيًا في الطريقة التي تدعم بها المراسلة البنى المعمارية الحديثة والهجينة.
يتطور دور المراسلة. فلم يعد يقتصر على ربط الأنظمة، بل أصبح يتمثل في إتاحة تدفق بيانات مستمر وموثوق وفي الوقت الفعلي على مستوى المؤسسة. ويعكس IBM MQ 10.0 هذا التحول. فهو يجمع بين الموثوقية التي تعتمد عليها المؤسسات والمرونة التي يتطلبها التكامل الحديث، بما يضمن ألا تضطر المؤسسات إلى المفاضلة بين الاستقرار والابتكار. لأن بيئة اليوم تتطلب الأمرين معًا.
وأصبح IBM MQ 10.0 LTS متاحًا بشكل عام اعتبارًا من 16 يونيو 2026، ومن 19 يونيو 2026 بالنسبة إلى MQ for z/OS، ليقدم أساسًا قويًا للمراسلة الحديثة والتكامل الهجين.استكشف كيف يمكن أن يساعدك IBM MQ على بناء منصات تكامل مرنة وآمنة ومهيأة للمستقبل.