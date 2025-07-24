تُعد ®IBM® Db2 قاعدة بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تسريع عملية اتخاذ القرارات، وتحد من التكاليف باستخدام محرك واحد، وتعزز أمان بيانات أعمالك التجارية من خلال توفير قابلية التوسع اللانهائي والتحليلات الفورية ودعم السحابة المتعددة.
دعم أحمال التشغيل المختلطة التي تجمع بين المعاملات والتحليلات باستخدام قاعدة بيانات سحابة أصلية تتميز بزمن انتقال قصير.
تعزيز قدرات علماء البيانات والمهندسين والمطورين لديك لاستيعاب البيانات وفهرستها وتحليلها من أي مكان.
تسريع استعلامات البيانات وإثرائها باستخدام محرك SQL-on-Hadoop هجين متوافق مع ANSI على مستوى المؤسسات.
تحسين سلامة قاعدة البيانات وأدائها باستخدام مجموعة من أدوات الإدارة والترحيل والاسترداد.
استفِد من قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة، بما في ذلك تخزين البيانات المعتمِد على المتجهات، لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال دمج البيانات المنظمة وغير المنظمة.
حرر بياناتك باستخدام قاعدة بيانات توفر تزامنًا عاليًا عبر تنسيقات متعددة، بما في ذلك Apache Iceberg و Apache Parquet.
إنشاء وحدات التعلُّم الآلي ونشرها مباشرةً في محرك قاعدة البيانات دون نقل بياناتك على الإطلاق.
تحديث التطبيقات لتوسيع النطاق عبر بِنى السحابة الهجينة—على سبيل المثال، Amazon RDS—مع التوافق بين التطبيقات المتشابهة.
توسيع نطاق البيانات بشكل آمن مع إتاحتها للمطورين لإنشاء تطبيقات ومساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي.
قم بنشر Db2 في أي مكان تحتاج إليها فيه وبالطريقة التي تناسبك—في السحابة التي تختارها، أو في بيئة العمل المحلية أو في بنية تحتية هجينة.
حافظ على التحكم الكامل في بيئة قاعدة بياناتك من خلال النشر المحلي الذي يعمل على أنظمتك الخاصة.
تمكَّن من تثبيت وتشغيل Db2 في بيئة سحابية مُدارة، مثل IBM Cloud® أو Amazon Web Services (AWS).
اختَر نهجًا قائمًا على الحاويات يعتمد على Red Hat® OpenShift® أو Kubernetes ويعمل على Microsoft® Azure أو AWS.
قم بتأمين التوسع عند الطلب ومواءمة التكاليف مع الاستخدام الفعلي كخدمة مُدارة بالكامل على سحابة IBM Cloud أو AWS.
اقرأ محتوى خبراء IBM المتخصصين، وتعلَّم من تجارب مستخدمي Db2 الآخرين، واغتنم الفرصة لمشاركة أفضل الممارسات الخاصة بك!
تعرَّف على كيفية تبسيط إدارة Db2 في جميع البيئات من خلال الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
اكتشِف كيف تُتيح متجهات Db2 البحث الدلالي لتقديم توصيات منتجات أكثر ذكاءً.
اكتشِف كيف يساعد Db2 Bridge على تبسيط عمليات ترحيل البيانات المعقدة عبر المنصات المختلفة.
استكشِف كيف يتعامل Db2 مع أعباء العمل عالية التوازي من خلال التحكم الذكي في الموارد.
تحكَّم في بياناتك من خلال قاعدة بيانات عالية الأداء مصممة لتنظيم معلوماتك بالطريقة التي تريدها وفي المكان الذي تريده. جرّبها دون أي تكلفة.