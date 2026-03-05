يضع IBM Db2 معيارًا جديدًا كقاعدة البيانات المستقلة بذاتها لعصر الذكاء الاصطناعي الوكيل

تُحدث تجربة قاعدة البيانات المستقلة بذاتها Db2 ثورة في إدارة قواعد البيانات، مدعومةً بمنصة IBM Db2 Genius Hub التي تم إصدارها حديثًا.
اليوم، قدمت IBM الفصل التالي من Db2: قاعدة البيانات المستقلة بذاتها المدعومة بمنصة Db2 Genius Hub الجديدة. تقوم قاعدة البيانات المستقلة بذاتها بالمراقبة والكشف والاستجابة للمشكلات بشكل استباقي، وتتصرف بشكل ذاتي عند الحاجة مع وجود إشراف بشري.
يتم توفير هذه التجربة من خلال Db2 Genius Hub، وهي وحدة تحكم من الجيل التالي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل على تغيير الطريقة التي يدير بها مسؤولو قواعد بيانات Db2 (DBAs) مجموعات البيانات المترامية الأطراف والمعقدة، وذلك عن طريق تحويل عمليات قواعد البيانات من نهج استجابي لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل تفاعلي إلى نهج استباقي قائم على الوكلاء يضمن المرونة.
على مدى عقود، كان Db2 هو المحرك الرئيسي لأحمال التشغيل ذات المهام الحساسة التي لا يمكن التنازل فيها عن الموثوقية ولا يُسمح فيها بأي توقف. يوفر Db2 Genius Hub عمليات تركز على الذكاء الاصطناعي في بيئات Db2 هذه، حيث يمكن لفرق البيانات الاستفادة من المزايا الآتية:
لسنوات، ظلت عمليات قواعد البيانات محصورة في دائرة من العمل اليدوي "للحفاظ على التشغيل فقط". عندما يكون مسؤولو قواعد البيانات مقيدين بحلقات تنبيه لا تنتهي وبرمجيات نصية مجزأة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل تفاعلي، تفقد المؤسسة أهم أصولها: الوقت للابتكار. نحن ننتقل إلى ما بعد الصيانة نحو مستقبل من الاستقلالية المُدارة، حيث تتولى أنظمة قواعد البيانات المهام المحددة بوضوح مع الحفاظ على الحكم البشري في جوهر العملية، ما يتيح للفرق التركيز على العمل الذي يدفع الابتكار والمرونة.
قال Brad Shimmin، نائب الرئيس وقائد الممارسة في The Futurum Group: "في حين يكتفي العديد من المورّدين بوضع تسمية عامة "مدعوم بالذكاء الاصطناعي" على البنية التحتية القديمة ووصف ذلك بأنه تحديث، قامت IBM بالعمل الجوهري لدمج الاستدلال القائم على الوكلاء مباشرةً في تجربة إدارة قواعد البيانات من خلال IBM Db2 Genius Hub". "القدرات المتاحة اليوم ليست مجرد ترويج شكلي للذكاء الاصطناعي. تم تصميم Db2 Genius Hub ليعمل كعامل مضاعفة حقيقي ينقل دور مسؤول قاعدة البيانات من مراقبة لوحات المعلومات بشكل تفاعلي إلى الحوكمة الاستباقية. ومن خلال أتمتة جزء كبير من الأعمال التشغيلية الروتينية التي تستهلك وقت فرق البيانات اليوم، يقدّم هذا الإصدار استقلالية عملية، وهو بالضبط ما تحتاجه المؤسسات لتحقيق قيمة أعمال حقيقية."
Db2 Genius Hub هو وحدة تحكم لإدارة البيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم قدرات مستقلة بذاتها لعمليات Db2، وتعتمد على الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومبنية على سير عمل قائم على الوكلاء.
يحدد Db2 Genius Hub اتجاهًا واضحًا نحو عمليات قواعد بيانات مستقلة بذاتها مع الحفاظ على تحكم الفرق. ويعمل اليوم عند إطلاقه كنظام يعتمد على وجود الإنسان ضمن الحلقة، حيث يتم تصميم التنفيذ ليكون بموافقة صريحة وأتمتة محددة بوضوح. ومع تطوير Db2 Genius Hub، ستتوسع قدرات وحدة التحكم نحو عمليات تشغيل مستقلة بذاتها في البيئات الآمنة والمُدارة، ما يتيح للفرق اعتماد الاستقلالية وفق وتيرتهم مع الحفاظ على الشفافية والتحكم عبر بيئات الإنتاج.
يوفر Db2 Genius Hub قدرات قواعد بيانات مستقلة بذاتها من خلال ثلاثة مجالات تشغيلية أساسية تحدد كيفية تغير العمليات اليومية لقواعد البيانات:
انظر Db2 Genius Hub أثناء التنفيذ: اكتشاف الحالات الشاذة، وتحليل التغييرات، والبحث الحواري في بيانات القياس عن بُعد.
ترى الفرق أكبر تأثير أثناء الحوادث عندما تكون الدقائق أكثر أهمية.
قال Frank Fillmore، الرئيس التنفيذي لمجموعة Fillmore: "يُعد IBM Db2 Genius Hub عامل مضاعفة لقوة فريق البيانات لدينا". "الفرق فوري: فبدلاً من إعادة بناء الحوادث من خلال لوحات المعلومات والسجلات، يمكننا الوصول إلى "ما الذي تغير" و"ما الذي يجب فعله بعد ذلك" في غضون دقائق. ولأن النظام مصمم ليعمل مع وجود الإنسان ضمن الحلقة، يمكننا التحرك بسرعة أكبر دون التخلي عن الإشراف. هذا هو نوع الابتكار الذي يوسع نطاق أعمالك."
إليك كيف يتجسد ذلك في حادث تواجهه الفرق كثيرًا: الاستجابة لحادث في منتصف اليوم.
النتيجة: وقت حل أسرع، وتقليل التعطل، وتشغيل بثقة أكبر.
لطالما كانت Db2 قاعدة البيانات التي تعتمد عليها المؤسسات عندما يكون الأداء وقابلية التنبؤ والحوكمة عوامل حاسمة. يمثل Db2 Genius Hub الخطوة التالية من IBM، حيث يتيح تجربة قاعدة بيانات مستقلة بذاتها تجلب الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى إدارة أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة.
* تعتمد النتائج على اختبارات داخلية قبل الإصدار. وتُعد المقاييس أولية وقد تختلف حسب البيئة وأحمال التشغيل والتكوين.