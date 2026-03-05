يضع IBM Db2 معيارًا جديدًا كقاعدة البيانات المستقلة بذاتها لعصر الذكاء الاصطناعي الوكيل

تُحدث تجربة قاعدة البيانات المستقلة بذاتها Db2 ثورة في إدارة قواعد البيانات، مدعومةً بمنصة IBM Db2 Genius Hub التي تم إصدارها حديثًا.

تاريخ النشر 5 مارس 2026

اليوم، قدمت IBM الفصل التالي من Db2: قاعدة البيانات المستقلة بذاتها المدعومة بمنصة Db2 Genius Hub الجديدة. تقوم قاعدة البيانات المستقلة بذاتها بالمراقبة والكشف والاستجابة للمشكلات بشكل استباقي، وتتصرف بشكل ذاتي عند الحاجة مع وجود إشراف بشري.

يتم توفير هذه التجربة من خلال Db2 Genius Hub، وهي وحدة تحكم من الجيل التالي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل على تغيير الطريقة التي يدير بها مسؤولو قواعد بيانات Db2 (DBAs) مجموعات البيانات المترامية الأطراف والمعقدة، وذلك عن طريق تحويل عمليات قواعد البيانات من نهج استجابي لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل تفاعلي إلى نهج استباقي قائم على الوكلاء يضمن المرونة.

تشغيل أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة بشكل مستقل

على مدى عقود، كان Db2 هو المحرك الرئيسي لأحمال التشغيل ذات المهام الحساسة التي لا يمكن التنازل فيها عن الموثوقية ولا يُسمح فيها بأي توقف. يوفر Db2 Genius Hub عمليات تركز على الذكاء الاصطناعي في بيئات Db2 هذه، حيث يمكن لفرق البيانات الاستفادة من المزايا الآتية:

  • تخفيض تكاليف الإدارة بنسبة 25% بفضل الربط المبكر للإشارات للمساعدة على منع تصاعد الحوادث إلى تعطيل الأعمال.*
  • تخفيض التدخل السنوي بنسبة 30% مع تقليل ساعات العمل اليدوية المخصصة لمعالجة المشكلات، وتقليل التصعيد، وتحسين قابلية التنبؤ في التعامل مع الحوادث.*
  • تخفيض الوقت اللازم لحل المشكلة بنسبة 35% مع تقليل الوقت المستغرق في ربط التنبيهات والسجلات ولوحات المعلومات، وزيادة الوقت المخصص لاتخاذ الإجراءات بناءً على السياق.*

لسنوات، ظلت عمليات قواعد البيانات محصورة في دائرة من العمل اليدوي "للحفاظ على التشغيل فقط". عندما يكون مسؤولو قواعد البيانات مقيدين بحلقات تنبيه لا تنتهي وبرمجيات نصية مجزأة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل تفاعلي، تفقد المؤسسة أهم أصولها: الوقت للابتكار. نحن ننتقل إلى ما بعد الصيانة نحو مستقبل من الاستقلالية المُدارة، حيث تتولى أنظمة قواعد البيانات المهام المحددة بوضوح مع الحفاظ على الحكم البشري في جوهر العملية، ما يتيح للفرق التركيز على العمل الذي يدفع الابتكار والمرونة.

قال Brad Shimmin، نائب الرئيس وقائد الممارسة في The Futurum Group: "في حين يكتفي العديد من المورّدين بوضع تسمية عامة "مدعوم بالذكاء الاصطناعي" على البنية التحتية القديمة ووصف ذلك بأنه تحديث، قامت IBM بالعمل الجوهري لدمج الاستدلال القائم على الوكلاء مباشرةً في تجربة إدارة قواعد البيانات من خلال IBM Db2 Genius Hub". "القدرات المتاحة اليوم ليست مجرد ترويج شكلي للذكاء الاصطناعي. تم تصميم Db2 Genius Hub ليعمل كعامل مضاعفة حقيقي ينقل دور مسؤول قاعدة البيانات من مراقبة لوحات المعلومات بشكل تفاعلي إلى الحوكمة الاستباقية. ومن خلال أتمتة جزء كبير من الأعمال التشغيلية الروتينية التي تستهلك وقت فرق البيانات اليوم، يقدّم هذا الإصدار استقلالية عملية، وهو بالضبط ما تحتاجه المؤسسات لتحقيق قيمة أعمال حقيقية."

ما Db2 Genius Hub؟

Db2 Genius Hub هو وحدة تحكم لإدارة البيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم قدرات مستقلة بذاتها لعمليات Db2، وتعتمد على الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومبنية على سير عمل قائم على الوكلاء.

يحدد Db2 Genius Hub اتجاهًا واضحًا نحو عمليات قواعد بيانات مستقلة بذاتها مع الحفاظ على تحكم الفرق. ويعمل اليوم عند إطلاقه كنظام يعتمد على وجود الإنسان ضمن الحلقة، حيث يتم تصميم التنفيذ ليكون بموافقة صريحة وأتمتة محددة بوضوح. ومع تطوير Db2 Genius Hub، ستتوسع قدرات وحدة التحكم نحو عمليات تشغيل مستقلة بذاتها في البيئات الآمنة والمُدارة، ما يتيح للفرق اعتماد الاستقلالية وفق وتيرتهم مع الحفاظ على الشفافية والتحكم عبر بيئات الإنتاج.

3 مجالات تشغيلية تحدد التحول المستقل: الصيانة والإصلاح والاستجابة

يوفر Db2 Genius Hub قدرات قواعد بيانات مستقلة بذاتها من خلال ثلاثة مجالات تشغيلية أساسية تحدد كيفية تغير العمليات اليومية لقواعد البيانات:

  1. الصيانة القائمة على الوكلاء: تتولى الأعمال التشغيلية المتكررة مثل تحديثات المحرك، وتطبيق التصحيحات، وفحوصات السلامة، وتحسين الأداء، والنسخ الاحتياطي والاسترداد. ومن خلال أتمتة هذه المهام المحددة بوضوح، يقلل Db2 Genius Hub الجهد اليدوي المستمر ويساعد على الحفاظ على أداء وتوافر متسقين عبر بيئة قواعد البيانات.
  2. الإصلاح القائم على الوكلاء: يحلل بشكل مستمر سلوك أحمال التشغيل وإشارات النظام لتحديد الحالات الشاذة مبكرًا ومنع تحولها إلى مشكلات. ويشمل ذلك اكتشاف سلوكيات القفل، وانحدار أداء الاستعلامات، وتكدس أحمال التشغيل قبل أن تؤثر في المستخدمين، ما يقلل عدد التنبيهات التي تتطلب تدخلاً بشريًا.
  3. الاستجابة القائمة على الوكلاء: عند حدوث المشكلات، يقلل Db2 Genius Hub وقت الحل من خلال إجراء تحليل "ما الذي تغير"، والتحقيق متعدد الخطوات، وتحليل عميق للسجلات. ويتم تقديم تفسيرات واضحة قائمة على السياق لتوجيه الخطوات التالية، ما يقلل الوقت المستغرق في التحقيق اليدوي عن السبب الأساسي.

انظر Db2 Genius Hub أثناء التنفيذ: اكتشاف الحالات الشاذة، وتحليل التغييرات، والبحث الحواري في بيانات القياس عن بُعد.

كيف يعمل Db2 Genius Hub عندما تكون الدقائق حاسمة

ترى الفرق أكبر تأثير أثناء الحوادث عندما تكون الدقائق أكثر أهمية.

قال Frank Fillmore، الرئيس التنفيذي لمجموعة Fillmore: "يُعد IBM Db2 Genius Hub عامل مضاعفة لقوة فريق البيانات لدينا". "الفرق فوري: فبدلاً من إعادة بناء الحوادث من خلال لوحات المعلومات والسجلات، يمكننا الوصول إلى "ما الذي تغير" و"ما الذي يجب فعله بعد ذلك" في غضون دقائق. ولأن النظام مصمم ليعمل مع وجود الإنسان ضمن الحلقة، يمكننا التحرك بسرعة أكبر دون التخلي عن الإشراف. هذا هو نوع الابتكار الذي يوسع نطاق أعمالك."

إليك كيف يتجسد ذلك في حادث تواجهه الفرق كثيرًا: الاستجابة لحادث في منتصف اليوم.

  • 2:00 مساءً — الإصلاح القائم على الوكلاء: يتم الإبلاغ مبكرًا عن حالة شاذة في الأداء قد تهدد توافر الخدمة. يحدد Db2 Genius Hub السبب الأكثر احتمالاً ويعرض الأدلة الداعمة، حتى لا تبدأ الفرق من الصفر.
  • 2:01 مساءً — الاستجابة القائمة على الوكلاء: يقوم مسؤول قاعدة البيانات بمراجعة التحليل والتعمق في السبب الأساسي: ما الذي تغير؟ ولماذا حدثت المشكلة؟ يوفر Db2 Genius Hub سياقًا على مستوى الاستعلام وخطة التنفيذ، بالإضافة إلى الخطوات التالية الموصى بها للتحقق والحل.
  • 2:04 مساءً — الصيانة القائمة على الوكلاء: يقوم مسؤول قاعدة البيانات بإجراء فحص للمرونة للتأكد من عدم وجود مؤشرات خطر أخرى، ثم يطبق الإصلاح المعتمد والمقترح من الذكاء الاصطناعي لاستعادة حالة السلامة الطبيعية لقاعدة البيانات.

النتيجة: وقت حل أسرع، وتقليل التعطل، وتشغيل بثقة أكبر.

إعادة تعريف قاعدة البيانات المستقلة بذاتها

لطالما كانت Db2 قاعدة البيانات التي تعتمد عليها المؤسسات عندما يكون الأداء وقابلية التنبؤ والحوكمة عوامل حاسمة. يمثل Db2 Genius Hub الخطوة التالية من IBM، حيث يتيح تجربة قاعدة بيانات مستقلة بذاتها تجلب الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى إدارة أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة.

يتوفر IBM Db2 Genius Hub اليوم. سجل لبدء تجربتك وتبني تجربة قاعدة بيانات مستقلة بذاتها وفق وتيرتك الخاصة، بدءًا من الاستكشاف العملي وصولاً إلى عمليات الإنتاج.

Miran Badzak

Director, Databases

IBM Software

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

David Kalmuk

Distinguished Engineer, Databases, Data & AI

IBM Software

Ani Joshi

Senior Product Manager

Db2, IBM Data & AI

إخلاء المسؤولية

* تعتمد النتائج على اختبارات داخلية قبل الإصدار. وتُعد المقاييس أولية وقد تختلف حسب البيئة وأحمال التشغيل والتكوين.