محرك SQL هجين يعمل على Hadoop، يوفر استعلام بيانات متقدمًا وغنيًا بالخصائص الأمنية عبر مصادر البيانات الكبيرة في المؤسسات، بما في ذلك Hadoop وتخزين الكائنات ومستودعات البيانات.
يُعَد IBM® Db2 Big SQL محرك SQL على Hadoop متوافقًا مع معيار ANSI ومخصصًا للمؤسسات، ويوفر معالجة متوازية ضخمة (MPP) واستعلامات بيانات متقدمة. كما يوفر Db2 Big SQL اتصال قاعدة بيانات واحدًا أو استعلامًا موحدًا لمصادر متباينة مثل Hadoop HDFS وWebHDFS وقواعد بيانات RDBMS وNoSQL وتخزين الكائنات. استفِد من الأداء العالي، وانخفاض زمن الاستجابة، وأعلى مستويات أمان البيانات، وتوافق SQL، وقدرات اتحاد البيانات، بمعنى الاتصال بمصادر بيانات مختلفة لتنفيذ استعلامات معقدة ومُرتجلة.
أصبح Db2 Big SQL متاحًا الآن في إصدارَين مختلفين. يمكن دمجه مع Cloudera Data Platform، أو الوصول إليه كخدمة سحابية أصيلة عبر منصة IBM® Cloud Pak for Data.
تعرَّف على تحسين زمن التحميل بنسبة 1.5x وغيرها من التحسينات في Db2 11.5.8 Cloud-first.
يمكن الوصول إلى البيانات وتحليلها وتنفيذ الاستعلامات على البيانات الدفعية والبيانات اللحظية من مصادر متعددة مثل Hadoop ومخازن الكائنات ومستودعات البيانات.
استنادًا إلى متطلباتك، يمكنك نقل أعباء العمل بين السحابة العامة والخاصة والبيئات المحلية لتحقيق مرونة الحوسبة السحابية الهجينة التي تحتاجها.
استفِد من استعلامات SQL على Hadoop بشكل متزامن عبر Hive وHBase وSpark باستخدام اتصال قاعدة بيانات واحد - بل وحتى استعلام واحد - لتحقيق تحليلات في الوقت الفعلي.
يمكنك توفير البيانات للعلماء والمحللين من خلال الاتصالات مع IBM® Watson Studio ودفاتر Jupyter Notebooks الحالية لإجراء الاتحاد مع قواعد بيانات RDBMS وOracle وDb2 وIBM® Netezza.
يمكن لعدد كبير من المستخدمين تنفيذ الاستعلامات في الوقت نفسه، مع القدرة على تشغيل جميع استعلامات TPC-DS الـ 99 حتى حجم 100 تيرابايت، مع دعم تعدُّد العمال لكل عقدة لتحقيق كفاءة أعلى في الاستخدام.
يمكن دمج الأشكال الجديدة من البيانات شبه المنظمة وغير المنظمة (مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل المشاعر، والصوت/الفيديو المتدفق، والسجلات، وغيرها) مع بياناتك المنظمة التقليدية باستخدام إمكانات استعلام متقدمة.
تحرير النطاق الترددي ومساحة التخزين. يوفر كلٌّ من Cloudera Enterprise Data Hub وDb2 Big SQL منصة متقدمة لنقل البيانات القديمة المتراكمة أو التي يندر الوصول إليها من مراكز بيانات Oracle ومستودعات البيانات إلى Hadoop.
زوِّد مستخدمي البيانات بالأدوات المناسبة، مثل Db2 Big SQL المتكامل مع Apache Spark، ليتمكنوا من تنفيذ الاستعلامات العارضة والفورية لتلبية احتياجات العمل.
استخدِم المحاكاة الافتراضية واتحاد البيانات (بمعنى الاتصال بمصادر بيانات مختلفة) لتوحيد الوصول إلى البيانات عبر مستودع البيانات المؤسسي المنطقي، والسحابة، وHadoop، من أجل اتخاذ قرارات أكثر دقة تستند إلى البيانات.
يُتيح المحرك القوي في Db2 Big SQL تنفيذ استعلامات معقدة على البيانات العلائقية وبيانات Hadoop، مما يجعل استعلام بيانات المؤسسة عبر مختلف أنحائها تجربة سهلة وآمنة.
راقِب مقاييس الخدمة باستخدام لوحات معلومات سهلة الاستخدام تساعدك على تحديد الأسباب الأساسية للتباطؤ، مما يسهم في تعزيز كفاءة الموارد والأداء.
يتميز Db2 Big SQL بتجربة نشر مبسطة، مما يساعد على إنشاء مثيلات الخدمة وتخصيص الموارد بكل سهولة.
بناءً على احتياجات أعباء العمل، يمكنك توسيع المثيل أو تقليصه من خلال تخصيص موارد إضافية أو تقليلها.
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