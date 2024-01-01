IBM Cloud Pak for Data
توقع النتائج بشكل أسرع باستخدام منصة تستند إلى بنية نسيج البيانات
جرِّب مجانًا
رسم توضيحي يعرض الخيارات والميزات المتوفرة في IBM Cloud Pak for Data

جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها

IBM Cloud Pak for Data هي مجموعة معيارية من البرمجيات المتكاملة، مخصصة لتحليل البيانات، وتنظيمها، وإدارتها. يتوفر هذا الحل كخدمة ذاتية الاستضافة أو كخدمة مدارة على منصة IBM Cloud.
كسر صوامع البيانات

يمكنك الوصول إلى البيانات عبر صوامع الأعمال، محليًا وفي السحابة، دون نقل البيانات.
الحفاظ على خصوصية البيانات وأمانها

حماية استخدام البيانات عالميًّا من خلال فرض سياسة الخصوصية والاستخدام على جميع البيانات.
تمكين جميع مستهلكي البيانات

تمكين المستخدمين من جميع مستويات المهارة من الوصول إلى البيانات الموثوقة باستخدام واجهات مخصصة (الرمز، واللوحة، ومن دون رمز).
تحسين الإنتاجية

أنشئ نسيج بيانات يربط بين البيانات المنعزلة والموزعة عبر بيئة سحابة هجينة.
x8 الوصول إلى البيانات بشكل أسرع

الوصول إلى البيانات الموزعة بشكل أسرع 8 مرات بتكاليف أقل عبر المصادر السحابية والمحلية.

 الاطلاع على البيانات 25 – %65 تعزيز الإنتاجية

انخفاض طلبات الاستخراج، والتحويل، والتحميل بنسبة 25–65%، وهو ما يسمح لمهندسي البيانات بالتركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى.

 اقرأ التقرير 27 مليون دولار أمريكي خفض التكاليف

تم إلغاء 27 مليون دولار أمريكي كانت تُنفَق على الفهرسة اليدوية لتوفير التكاليف مثلما حدث مع مكتب البيانات العالمي التابع لشركة IBM.

 اقرأ المدونة

كيف يستخدمه العملاء

التجربة المتكاملة أنجِز عملك بسرعة وسهولة داخل منصة واحدة.
الحوكمة المضمنة قم بإعداد بياناتك، وتنقيتها، وتنظيمها في الأداة نفسها.
دورة حياة الذكاء الاصطناعي الشاملة أنشئ نماذجك بشكل تعاوني وخفِّف من التحيز وانشرها دون مغادرة المنصة.
الذكاء الاصطناعي الهجين متعدد السحابة حرية البيانات - القدرة على الاتصال بأكثر من 60 مصدرًا للبيانات وإدارة أحمال التشغيل عبر بيئات سحابية متعددة.
التجربة المتكاملة أنجِز عملك بسرعة وسهولة داخل منصة واحدة.
الحوكمة المضمنة قم بإعداد بياناتك، وتنقيتها، وتنظيمها في الأداة نفسها.
دورة حياة الذكاء الاصطناعي الشاملة أنشئ نماذجك بشكل تعاوني وخفِّف من التحيز وانشرها دون مغادرة المنصة.
الذكاء الاصطناعي الهجين متعدد السحابة حرية البيانات - القدرة على الاتصال بأكثر من 60 مصدرًا للبيانات وإدارة أحمال التشغيل عبر بيئات سحابية متعددة.

الموارد

تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 عن حلول جودة البيانات المعززة

اكتشف سبب تصنيف IBM كشركة رائدة للمرة السابعة عشرة على التوالي في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2024 عن حلول جودة البيانات المعززة.

 ™Gartner® Magic Quadrant

اكتشف سبب تصنيف IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Magic Quadrant الصادر عن Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات.

 IBM Cloud Pak for Data 5.1

يتوفر الآن الإصدار 5.1 من Cloud Pak for Data. تعرَّف على التحديثات، وتحسينات النشر، والميزات الجديدة، والمزيد.

 كتالوج خدمات IBM Cloud Pak for Data

استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي، والتحليلات، ولوحات المعلومات، وحوكمة البيانات، ومصادر البيانات، وأدوات المطورين، والتخزين.
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ باستخدام الإصدار التجريبي المجاني من IBM Cloud Pak for Data، أو احجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة كيف يمكن أن تعزز احتياجات أعمالك الخاصة.

 جرِّب مجانًا
المزيد من الطرق للاستكشاف الموارد الوثائق الشركاء