IBM Cloud Pak for Data هي مجموعة معيارية من البرمجيات المتكاملة، مخصصة لتحليل البيانات، وتنظيمها، وإدارتها. يتوفر هذا الحل كخدمة ذاتية الاستضافة أو كخدمة مدارة على منصة IBM Cloud.
يمكنك الوصول إلى البيانات عبر صوامع الأعمال، محليًا وفي السحابة، دون نقل البيانات.
حماية استخدام البيانات عالميًّا من خلال فرض سياسة الخصوصية والاستخدام على جميع البيانات.
تمكين المستخدمين من جميع مستويات المهارة من الوصول إلى البيانات الموثوقة باستخدام واجهات مخصصة (الرمز، واللوحة، ومن دون رمز).
أنشئ نسيج بيانات يربط بين البيانات المنعزلة والموزعة عبر بيئة سحابة هجينة.
الوصول إلى البيانات الموزعة بشكل أسرع 8 مرات بتكاليف أقل عبر المصادر السحابية والمحلية.
انخفاض طلبات الاستخراج، والتحويل، والتحميل بنسبة 25–65%، وهو ما يسمح لمهندسي البيانات بالتركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى.
تم إلغاء 27 مليون دولار أمريكي كانت تُنفَق على الفهرسة اليدوية لتوفير التكاليف مثلما حدث مع مكتب البيانات العالمي التابع لشركة IBM.
اكتشف سبب تصنيف IBM كشركة رائدة للمرة السابعة عشرة على التوالي في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2024 عن حلول جودة البيانات المعززة.
اكتشف سبب تصنيف IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Magic Quadrant الصادر عن Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات.
يتوفر الآن الإصدار 5.1 من Cloud Pak for Data. تعرَّف على التحديثات، وتحسينات النشر، والميزات الجديدة، والمزيد.
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