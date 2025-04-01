إدارة المخاطر الناجمة عن أدوات مصدر الذكاء الاصطناعي المفتوحة توسيع نطاق علم البيانات الابتكار القائم على الابتكار في بيئة موثوق بها. ®IBM Anaconda Repository for IBM Cloud Pak for Data هو أحد مديري الحزم الوحيدين المصممين لعلم البيانات في المؤسسة. تتيح لك ميزة ميزة قوية إدارة أمان حزم الذكاء الاصطناعي القوية المستخدمة في حزم الذكاء الاصطناعي بثقة.