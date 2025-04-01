مصدر مفتوح الابتكار والمشاريع الذكاء الاصطناعي نشر على نطاق واسع.
احصل على تاريخ شامل لأحداث المستودع.
استخدم الحزم المفتوحة مع حالة CVE التي تم تقييمها بشكل احترافي.
احصل على مكتبات وأدوات مُدارة ومُدارة ومُستخدمة. تساعد البيانات الوصفية الشاملة للحزمة الأشخاص في العثور على ما يبحثون عنه.
إدارة الوصول إلى حزم مصدر مفتوح بناءً على المستخدمين والمجموعات والأدوار. بناء سلسلة التدقيق في الحيازة.
تحسين توزيع أدوات علم البيانات القابلة للاستهلاك. ساعد في ضمان استخدام فرقك للحزم المعتمدة من تكنولوجيا المعلومات فقط.
تولى مسؤولية الحزم المستخدمة. ينسق ويحظر استنادًا إلى درجات نقاط الضعف والتعرض الشائعة (CVE) والإبلاغ عنها.
ابحث عن الباقات والقنوات. عرض أفضل 10 تنزيلات وأحدث الحزم ومكافحة التطرف العنيف والقنوات
قم بتوزيع أي قطع أثرية ثنائية Python/R ثنائية بسهولة على المستخدمين النهائيين. استرجاع وتخزين القطع الأثرية وتوابعها مع وصول مركزي إلى الحزمة.
التكامل مع مكتبات الحزم لتقارير CVE.
عرض CVEs داخل القناة التي تطابق الحزم في قناتك.